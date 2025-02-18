自数字产品问世以来，PLM 方法就一直存在。但是，现代 PLM 始于 20 世纪 60 年代，当时出现了早期的产品开发解决方案和计算机辅助设计 (CAD) 软件系统，这些系统帮助企业在制造实物产品之前创建二维模型，现在则能创建虚拟三维模型。这些工具很有帮助，但当时的计算机不具备存储、分发或查找大量 CAD 文件的能力。

为了弥补能力差距，工程师开发了产品数据管理 (PDM) 1.0 ——也被称为 PLM 1.0 ——它仍然以 CAD 为驱动，但能够处理更大的文件 1 。PDM 1.0 还纳入了物料清单 (BOM) 1 。物料清单提供了构建和维护某一产品所需的每个组件和原材料的完整列表。PDM 1.0 还包含了工程变更流程，其中包括用于修改产品设计的变更请求 (ECR) 和变更指令 (ECO)。

然而，这些工具无法跟上外包和全球化的迫切需要。20 世纪 90 年代，工程师对 PLM 软件进行了扩展，添加了安全层和企业内部协作功能。与几乎只专注于产品开发流程的 PLM 1.0 不同，PLM 2.0 整合了一系列功能。这些功能包括制造、质量规划和产品合规性，以帮助企业实现从产品构思到退出市场的全生命周期管理。1

新千年迎来了 PLM 3.0，它侧重于简化产品发布流程，并整合了更广泛的生命周期能力（例如，创新和需求管理）。它帮助企业加强与下游制造、供应链和商业化流程的连接，通常还会将这些能力与旧版工具进行集成。尽管取得了这些进步，但对于 IT 团队来说，定制和实施 PLM 3.0 仍然颇具挑战性。

当今的 PLM 软件，即 PLM 4.0 将供应链优化和客户易用性列为优先事项。它采用软件即服务 (SaaS) 模型来简化扩展流程，最大限度地降低对 IT 人员的需求，并跟上数字化转型举措的步伐。2例如，它能够创建并监控数字线程，以集成来自不同企业的 IoT 数据、数字孪生体、工厂信息以及客户洞察。这有助于打破数据孤岛并简化数据收集流程。

基于云的现代 PLM 工具为所有关键利益相关者提供了集成的双向数据访问能力，因此企业能够专注于加速创新，为消费者打造高质量产品。