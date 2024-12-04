直播重塑了人们传递和连接内容的方式。观众获得对⾳乐会、体育⼴播、产品发布、⽹络研讨会和视频游戏流等活动的实时、全球访问，⽽企业和内容分发者可以轻松进⾏直播，以提供更沉浸式（和即时）的内容。

与传统广播相比，直播有以下不同之处：

平台和传输方式。传统广播通过无线信号传输到广播电台和电视台，而直播则使用互联网连接传输数字音频和视频内容。

观众范围和规模。广播公司通常致力于覆盖特定国家或地区的广大受众。直播流媒体可以覆盖全球观众，但通常以特定人群（如拳击迷或冒险游戏爱好者）为目标。

日程安排和灵活性。传统广播通常遵循固定的时间表（由电台或频道和广播提供商规定），并为消费者提供结构化的观看体验。直播可以由任何人制作，并且可以随时进行和消费。

互动性。传统广播主要用于单向通信，即电台或频道将内容发送到客户的电视和广播，但客户无法与广播互动。直播支持双向交流，观众通常可以使用聊天、评论和反应功能直接与直播进行互动。

成本和可访问性。广播要求内容制作商进行大量的前期投资（基础设施和设备），并要求客户拥有电视或广播设备。直播使用更少的基础设施和更便宜的设备，并且其内容可⽤于任何具有互联⽹连接的设备。

随着流媒体技术和能力的发展，直播的收视率及其对企业的实用性可能会继续扩大。2024 年第三季度，全球近 30% 的互联网用户会每周观看某种形式的直播内容。1 此外，2025 年至 2029 年间，全球直播市场规模预计将超过 200 亿美元。2

因此，对于希望凭借创新的“沉浸式”娱乐、教育和商业产品吸引全球受众的企业来说，直播是一个强大的工具。