IBM Video Streaming

虚拟活动和视频通信是未来混合工作场所的要求，而保护机密在数字化世界中至关重要。我们的直播、模拟直播、自动归档和视频点播内容管理以及门户功能旨在提高观众参与度。直播虚拟活动、高层会议、营销产品发布等。专为保护隐私、提供可靠性、提升质量和确保规模而打造，并由 IBM® Watson AI 提供支持，用于自动隐藏字幕和搜索。

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