虚拟活动和视频通信是未来混合工作场所的要求，而保护机密在数字化世界中至关重要。我们的直播、模拟直播、自动归档和视频点播内容管理以及门户功能旨在提高观众参与度。直播虚拟活动、高层会议、营销产品发布等。专为保护隐私、提供可靠性、提升质量和确保规模而打造，并由 IBM® Watson AI 提供支持，用于自动隐藏字幕和搜索。
直播和点播视频服务，可通过公开或密码保护的渠道覆盖大量观众。
直播和点播流媒体，具备通过精细访问控制、注册和跟踪来保护敏感内容的功能。
利用 AI 提升视频质量，同时减少手动工作。自动添加直播字幕、解锁视频分析、增强视频搜索等功能。
在全球范围内实现几乎无限的直播观众规模并让观众保持联系。通过使用多 CDN (Content Delivery Network) 基础架构，您可以实现以下目标：
保护公司品牌免遭活动窃听，同时为跨设备（例如 iOS 和 Android）观看者提供支持。多层保护和加密有助于增强对数字化体验的信心。
通过 AI 驱动的自动化转录，可以在图书馆级别搜索视频内容，并根据关键字搜索返回结果。观看者可以根据 AI 洞察分析跳转到特定时刻。
吸引并支持大量观众参加您的活动，同时能够通过实时衡量来跟踪绩效。
智能地限制对企业视频资产的访问。与企业目录系统轻松集成以实现单点登录，或是使用电子邮件认证，从而实现个人用户跟踪。
提供托管可定制的品牌门户，访问视频内容和数字活动，或利用 API 将体验引入定制活动微网站。
实时和点播视频几乎可在所有设备上观看，无论屏幕大小或带宽如何，并可自动切换比特率，以改善观看体验。
简化元数据的摄取和编译。
利用实时聊天和问答模块，内置用户管理、审核、表情符号和用户投票功能。
多个 CDN (Content Delivery Network) 切换，可提高全球覆盖范围和可扩展性。
安排在特定时间播放视频，或触发模拟直播的自动循环播放。
在自定义品牌频道页面上为观看者突出显示过去的广播、即将播出的节目以及其他重要信息。
利用 AI 语音识别技术，为直播和在线视频自动添加字幕。
使用视频流开发人员工具创建您自己的流媒体应用程序、定制界面、分析参与度等。
了解 Salesforce 如何通过直播视频扩大 Dreamforce 活动的影响范围。
通过 IBM Video Streaming，让参与流媒体活动的校友人数增加一倍。
研究 30 多个视频流客户案例，了解虚拟活动、产品发布、企宣和其他企业视频用途的成功故事。
**折扣适用于白银套餐、黄金套餐和白金套餐，订阅为期 3 个月和 12 个月，仅在使用 https://ibm.com/cn-zh 上的自助结账页面时可用。Video Streaming 优惠将于 2024 年 9 月 30 日截止。