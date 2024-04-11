主页 业务自动化 Video Streaming IBM Video Streaming
专为保护隐私、提供可靠性、提升质量和确保可扩展性而打造，并由 IBM Watson AI 提供支持。直播、自动归档、视频点播内容管理以及门户功能旨在提高观众参与度。
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手持电话进行视频通话的人
虚拟活动和视频流平台

虚拟活动和视频通信是未来混合工作场所的要求，而保护机密在数字化世界中至关重要。我们的直播、模拟直播、自动归档和视频点播内容管理以及门户功能旨在提高观众参与度。直播虚拟活动、高层会议、营销产品发布等。专为保护隐私、提供可靠性、提升质量和确保规模而打造，并由 IBM® Watson AI 提供支持，用于自动隐藏字幕和搜索。

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产品
IBM Video Streaming

直播和点播视频服务，可通过公开或密码保护的渠道覆盖大量观众。

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直播和点播流媒体，具备通过精细访问控制、注册和跟踪来保护敏感内容的功能。

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演示

视频流 如何举办面向公众的直播或点播流媒体活动，并构建可以组织定期活动的在线渠道。 观看演示 (13:41)
企业视频流 视频门户演示，包括如何通过增强的访问控制来举办员工或其他私人观众的直播活动。 观看演示 (18:36)
Digital Event Hub 如何通过可自定义的等候室、多轨虚拟舞台和数字注册流程，打造开箱即用的直播活动体验。 观看演示 (9:00)
优势 利用 AI 实现自动化

利用 AI 提升视频质量，同时减少手动工作。自动添加直播字幕、解锁视频分析、增强视频搜索等功能。

 可靠的全球交付

在全球范围内实现几乎无限的直播观众规模并让观众保持联系。通过使用多 CDN (Content Delivery Network) 基础架构，您可以实现以下目标：

 保护机密

保护公司品牌免遭活动窃听，同时为跨设备（例如 iOS 和 Android）观看者提供支持。多层保护和加密有助于增强对数字化体验的信心。
功能 AI 驱动的深度视频搜索

通过 AI 驱动的自动化转录，可以在图书馆级别搜索视频内容，并根据关键字搜索返回结果。观看者可以根据 AI 洞察分析跳转到特定时刻。

 为大量观众举办活动

吸引并支持大量观众参加您的活动，同时能够通过实时衡量来跟踪绩效。

 高度安全的视频解决方案

智能地限制对企业视频资产的访问。与企业目录系统轻松集成以实现单点登录，或是使用电子邮件认证，从而实现个人用户跟踪。

 定制视频门户

提供托管可定制的品牌门户，访问视频内容和数字活动，或利用 API 将体验引入定制活动微网站。

 移动兼容播放器

实时和点播视频几乎可在所有设备上观看，无论屏幕大小或带宽如何，并可自动切换比特率，以改善观看体验。

 视频分发和工作流程

简化元数据的摄取和编译。

 实时聊天和问答

利用实时聊天和问答模块，内置用户管理、审核、表情符号和用户投票功能。

 多 CDN

多个 CDN (Content Delivery Network) 切换，可提高全球覆盖范围和可扩展性。

 带循环播放的实时播放列表

安排在特定时间播放视频，或触发模拟直播的自动循环播放。

 可定制的频道页面

在自定义品牌频道页面上为观看者突出显示过去的广播、即将播出的节目以及其他重要信息。

 自动隐藏字幕

利用 AI 语音识别技术，为直播和在线视频自动添加字幕。

 深入了解 IBM Close Captioning Software 开发者 API

使用视频流开发人员工具创建您自己的流媒体应用程序、定制界面、分析参与度等。

 访问这些工具
客户案例
视频 Salesforce

了解 Salesforce 如何通过直播视频扩大 Dreamforce 活动的影响范围。

观看视频 (3:08) 视频 宾夕法尼亚大学沃顿商学院

通过 IBM Video Streaming，让参与流媒体活动的校友人数增加一倍。

观看视频 (1:56) 更多客户案例

研究 30 多个视频流客户案例，了解虚拟活动、产品发布、企宣和其他企业视频用途的成功故事。

深入了解客户案例
支持成千上万的观众（有时是数十万观众）一起观看课程并同时获得相同的体验，这就是可扩展性。 Ryan Vance 内容副总裁
产品评论
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更多探索方式 支持 专家博客 开发者资源
脚注

**折扣适用于白银套餐、黄金套餐和白金套餐，订阅为期 3 个月和 12 个月，仅在使用 https://ibm.com/cn-zh 上的自助结账页面时可用。Video Streaming 优惠将于 2024 年 9 月 30 日截止。