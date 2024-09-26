几十年来，自动化几乎触及了每个行业，从 ATM 到装配线再到医疗保健系统。但人工智能 (AI) 和机器学习正在将自动化提升到一个全新水平。这种所谓的“智能自动化”正在改变人类与机器的交互方式，因此企业可以提高效率、增加收入并在充满挑战的市场中蓬勃发展。

实际上，研究表明，自动化带来了巨大的利润效益。IBM 商业价值研究院预计，仅在 2022 年，AI 支持的自动化就创造数十亿美元的劳动力价值。

本文探讨了业务自动化不断变化的态势、它现在为何如此重要以及在您自己的组织内使用自动化时需要考虑的事项。