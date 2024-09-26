几十年来，自动化几乎触及了每个行业，从 ATM 到装配线再到医疗保健系统。但人工智能 (AI) 和机器学习正在将自动化提升到一个全新水平。这种所谓的“智能自动化”正在改变人类与机器的交互方式，因此企业可以提高效率、增加收入并在充满挑战的市场中蓬勃发展。
实际上，研究表明，自动化带来了巨大的利润效益。IBM 商业价值研究院预计，仅在 2022 年，AI 支持的自动化就创造数十亿美元的劳动力价值。
本文探讨了业务自动化不断变化的态势、它现在为何如此重要以及在您自己的组织内使用自动化时需要考虑的事项。
业务自动化是指使用技术应用程序执行重复性任务，让员工腾出时间从事更高价值的工作。这包括业务流程自动化 (BPA)、机器人流程自动化 (RPA) 和 AI 驱动的自动化。
多年前，自动化需要大量大型机和专家团队来维护。如今，基于云的自动化平台使各种规模的公司都能够使用这些功能。业务自动化包括以下几种类型：
无论您经营的是小型企业还是大型企业，自动化都是简化运营和推动业务增长的绝佳方式。自动化工具旨在用机器劳动力代替人力，以便您可以将这些人力资源投入到企业的其他工作中。
为了充分发挥自动化的潜力，企业需要在所有工作流中始终如一地使用经过验证的自动化软件和最佳实践，这些工作流包括从创建更快的数字化客户体验到简化内部流程。然而，并非所有解决方案都包含实现端到端操作自动化所需的全部技术。这可能导致出现许多单点解决方案、成本上升和无法扩展。
业务自动化对于快速变化的世界至关重要。例如，预测哪些客户行为将在疫情后持续存在可能是一个很棘手的问题，包括从剧烈波动的需求到加强的健康和安全预防措施。但您可以控制的一个方面是如何管理为客户创造的体验。自动化，尤其是自动化与 AI 相结合，可以帮助您修复或优化这些体验，从而提高销售额、更好地利用资源和提高客户满意度。
实现此目的的最佳方法之一是，通过自动化平台帮助您完成以下工作：
业务自动化非常适合简化组织各个领域的流程：
IBM 为业务和 IT 自动化提供单一平台，帮助全球组织有效地实现这二者的自动化。例如，瑞士的一家全球再保险公司使用 IBM 软件自动执行季度结账任务，每季度节省了 40,000 美元。
IBM® Cloud Pak for Business Automation 就是实现这一切功能背后的强大工具。该自动化平台提供 AI 生成的建议、用于衡量影响的分析以及用户友好型低代码工具，以帮助组织减少在手动流程上花费的时间，并缩短客户等待时间。借助 IBM Cloud Pak for Business Automation，您无需处理重复性任务，并且可以将资源重新分配给更高价值的工作。
要了解有关 IBM 的 AI 驱动自动化的更多信息，请浏览智能业务自动化买家指南。