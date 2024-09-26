业务自动化基础知识
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Business automation
2021 年 5 月 12 日
阅读时长：4 分钟
深入了解什么是业务自动化、它为何重要以及如何将其用于您的组织。

几十年来，自动化几乎触及了每个行业，从 ATM 到装配线再到医疗保健系统。但人工智能 (AI)机器学习正在将自动化提升到一个全新水平。这种所谓的“智能自动化”正在改变人类与机器的交互方式，因此企业可以提高效率、增加收入并在充满挑战的市场中蓬勃发展。

实际上，研究表明，自动化带来了巨大的利润效益。IBM 商业价值研究院预计，仅在 2022 年，AI 支持的自动化就创造数十亿美元的劳动力价值

本文探讨了业务自动化不断变化的态势、它现在为何如此重要以及在您自己的组织内使用自动化时需要考虑的事项。

 
什么是业务自动化？

业务自动化是指使用技术应用程序执行重复性任务，让员工腾出时间从事更高价值的工作。这包括业务流程自动化 (BPA)、机器人流程自动化 (RPA) 和 AI 驱动的自动化。

多年前，自动化需要大量大型机和专家团队来维护。如今，基于云的自动化平台使各种规模的公司都能够使用这些功能。业务自动化包括以下几种类型：

  • 基本自动化：基本自动化执行简单的初级任务，并实现自动化。基本自动化工具几乎不需要编码，就能将重复性任务数字化，帮助消除错误，加快事务性工作的速度。基本自动化的示例包括业务流程管理 (BPM) 和 RPA。
  • 流程自动化：流程自动化管理业务流程，以实现统一性和透明度。流程自动化通常由专用软件处理，可以提高生产力和效率，同时还能提供有价值的业务洞察。流程自动化的示例包括流程挖掘工作流自动化
  • 高级自动化：高级自动化将人类和机器结合起来，以整合整个组织的多个系统。高级自动化支持更复杂的流程，依赖于非结构化数据以及机器学习、自然语言处理和分析。它可以改善对专业工作的知识管理和决策支持。
  • 智能自动化：在 AI 的驱动下，智能自动化意味着机器可以“学习”，并根据遇到和分析的情况做出决策。例如，在客户服务方面，由 AI 提供支持的虚拟助理可以降低成本，同时实现客户与人工客服之间更智能的交互。因此可以提供更好的客户服务体验。
业务自动化为何重要？

无论您经营的是小型企业还是大型企业，自动化都是简化运营和推动业务增长的绝佳方式。自动化工具旨在用机器劳动力代替人力，以便您可以将这些人力资源投入到企业的其他工作中。

为了充分发挥自动化的潜力，企业需要在所有工作流中始终如一地使用经过验证的自动化软件和最佳实践，这些工作流包括从创建更快的数字化客户体验到简化内部流程。然而，并非所有解决方案都包含实现端到端操作自动化所需的全部技术。这可能导致出现许多单点解决方案、成本上升和无法扩展。

业务自动化的优势

业务自动化对于快速变化的世界至关重要。例如，预测哪些客户行为将在疫情后持续存在可能是一个很棘手的问题，包括从剧烈波动的需求到加强的健康和安全预防措施。但您可以控制的一个方面是如何管理为客户创造的体验。自动化，尤其是自动化与 AI 相结合，可以帮助您修复或优化这些体验，从而提高销售额、更好地利用资源和提高客户满意度。

实现此目的的最佳方法之一是，通过自动化平台帮助您完成以下工作：

  • 发现流程：找出运营中的效率低下问题或热点，帮助确定自动化流程可以在哪些方面发挥最大作用。这涉及流程挖掘和建模。
  • 应用智能：利用机器学习和 AI 实现操作自动化产生的数据来提出行动建议，让人员腾出时间执行更具战略性的任务。
  • 增强员工队伍：构建 RPA 工具并部署数字工作者，以便在可以提高工作效率或需要备份时与人类协作。
  • 实现核心业务自动化：将文档处理、工作流编排、决策管理和内容服务等核心自动化功能应用于关键业务领域，以满足业务需求。
业务自动化的常见用途

业务自动化非常适合简化组织各个领域的流程：

  • 营销活动：通过电子邮件营销自动化，公司可以使用软件按照预定义时间表向客户分发列表发送电子邮件，从而降低手动开展活动的成本。营销工作可以与客户关系管理 (CRM) 系统相关联，甚至可以执行一些操作，例如通过社交媒体向目标客户发送自动消息。
  • 人力资源：人力资源管理系统可以自动执行各种人力资源任务，包括工作申请处理、面试安排、录用通知、入职、薪资管理和福利管理。利用分析技术，这些系统还可以深入了解员工的工作效率。
  • 销售流程：借助 Salesforce 等销售自动化工具和其他软件即服务 (SaaS) 工具，销售团队可以减少记录交易相关活动的时间，将更多时间用于电话联系客户以达成交易。这些工具可以在整个销售过程中自动执行重复性任务，无论是根据买家旅程确定潜在客户的资格、将潜在客户分配给合适的代表，还是创建有数据支持的销售预测。
  • 财务和会计：通过实现财务规划和会计功能自动化，公司可以腾出时间来完成分析、战略和与利益相关者合作等重要任务。例如，在应付账款 (AP) 管理中，数据捕获实现了自动化，发票会自动与文档匹配，审批也会自动进行。这样可以减少数据错误并有助于通过后台控制防止欺诈。
业务自动化和 IBM

IBM 为业务和 IT 自动化提供单一平台，帮助全球组织有效地实现这二者的自动化。例如，瑞士的一家全球再保险公司使用 IBM 软件自动执行季度结账任务，每季度节省了 40,000 美元。

IBM® Cloud Pak for Business Automation 就是实现这一切功能背后的强大工具。该自动化平台提供 AI 生成的建议、用于衡量影响的分析以及用户友好型低代码工具，以帮助组织减少在手动流程上花费的时间，并缩短客户等待时间。借助 IBM Cloud Pak for Business Automation，您无需处理重复性任务，并且可以将资源重新分配给更高价值的工作。

要了解有关 IBM 的 AI 驱动自动化的更多信息，请浏览智能业务自动化买家指南

作者
IBM Cloud Education IBM Cloud Education