Swiss Re 团队选择采用 IBM® Blueworks Live 和 IBM Business Automation Workflow 软件帮助改变财务部门的季末计算方式。这些产品是 IBM Cloud Pak for Business Automation 产品的一部分，后者是一套软件产品，旨在帮助组织使用低代码工具、报告和仪表板以及 AI 驱动的分析来实现业务流程自动化和优化。

“涉及很多团队，因此我们必须让他们集中在一起，并规划所有不同的任务和依赖关系，”Isip 说，“通过使用直观的网络界面，来自世界各地的多个 Swiss Re 团队可以跨业务线快速协作，在一个地方记录各自的流程。如果流程模型发现任何自动化机会，Swiss Re 能够将其导出到 IBM Business Automation Workflow 工具，这将使公司能够引入自己认为合适的操作和自动化。”

IBM 软件支持 Swiss Re 采取多层次的方法来分解任务。公司团队定义了高级任务，例如“更新报告”，而各个团队继续管理相关的子任务。这一强大的功能让团队保留了一定的自主权，但也让 Swiss Re 能够记录高级任务的相互依赖关系。事实上，借助 IBM 解决方案，Swiss Re 现在可以对整个工作流程进行动态可视化呈现。

借助 IBM 解决方案，Swiss Re 还能够开发定制的仪表板和报告，管理层只需单击按钮即可运行，以了解季末流程的情况。添加新的报告或仪表板功能也很简单，Swiss Re 的 IT 部门通常可以在 24 小时内满足这些请求。

但该解决方案提供的不仅仅是文档、仪表板和报告。凭借 IBM 软件中记录的所有流程，Swiss Re 发现了优化季末流程的新方法，从而消除多个报告并减少系统所需的解释数量。Swiss Re 的业务流程管理业务分析师 Danny Kyu 解释道：“起初，我们忙于对报告和仪表板进行更改和改进。但自最初实施以来的这些年里，我们确实优化了季末流程，一切都非常稳定。”