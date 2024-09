Prolifics 致力于构建 IT 解决方案。因此,Garst 和他的团队成员习惯于与客户的 IT 部门合作,获得 CIO 和 CTO 的批准。AOC 项目从一开始就不同,IT 和司法这两个表面上截然不同的领域之间的联系非常明确。Prolifics 不是与 IT 运营经理合作,而是与律师合作。批准也不是来自 CIO,而是来自州最高法院的首席法官。“每次我去见客户时,”Garst 解释说,“我走进房间,房间里所有人都是律师。还有一本书,法律书。因此,他们想要做任何改变,任何事情,这本书都会被翻开。整个系统都是围绕法律条文设计的。”

由于参与的非典型性,合作显得尤为重要。Prolifics 团队需要更好地了解 AOC,而 AOC 需要了解 IT 必须提供的最新信息。正如 Garst 所解释的那样,“我们必须把一切都化繁为简,让他们了解什么是可能的。”通过一种设计思维方法(AOC 参与了其中的每一个步骤)指导整个过程中的协作和解决方案构建。