尽管写信人人微言轻，但这封信却在最高法院引发了一个具有里程碑意义的案件，至今仍在美国司法领域引起回响。得益于 Gideon v. Wainwright 案的判决，自 1963 年以来，刑事被告获得免费公共辩护的权利已被美国公民视为理所当然。

然而，最近，美国东南部某州的法院行政办公室 (AOC) 看到了今天的法院要继续兑现 Gideon v. Wainwright 案中的承诺需要做些什么。

通过与 IBM 合作伙伴 Prolifics 合作并应用 IBM 自动化技术，AOC 改变了负担过重的行政管理流程，并为其公共辩护系统注入了关键的效率。

AOC 的案例说明了自动化流程如何能够极大地加快工作速度，以及现代司法系统将如何依靠最新技术来保护这项核心宪法权利：人人享有正义。