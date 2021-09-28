过去，“数字工作者”一词描述的是具备数字技能的人类员工；近来，市场将其定义为一类软件机器人，它们经过训练，可以与人类同事合作执行特定任务或流程。
更具体地说，Forrester 对数字工作者自动化的定义如下：它是“[智能自动化] IA 构建块（例如会话式智能）与 [机器人流程自动化] RPA 相结合，可与人类员工一起工作。它们能够理解人类的意图，回答问题，并代表人类执行操作，同时也将控制权和许可权留给人类，为人类带来增强的体验。
IBM Automation 也是这样认为的，将数字工作者定义为一种基于软件的劳动力，能够独立执行复杂的端到端流程中的有意义部分，并使用一系列技能。他们利用人工智能功能，如机器学习、计算机视觉和自然语言处理，在给定的工作流中执行任务序列。例如，应付账款数字工作者可以自主执行客户服务代表、收款代理人和现金申请人或争议解决人员三个传统职位的部分职责，以完成订单到现金 (OTC) 流程。由于数字工作者可以增加员工的带宽，因此在数字化转型中，他们得到了广泛采用，使公司能够将人力资源重新分配到更具战略意义的任务上。
当启动数字化员工队伍时，设计人员要考虑可以自动化的流程和人为因素，特别是数字工作者如何与人类工作者交互以优化智能工作流。
随后，流程通常遵循以下步骤：
Ocash 是数字现金运用专家，财务和会计职能部门的最新员工。通常，考虑数字工作者在您的企业运营中适合的职位并将其安排到恰当岗位会很有帮助。
为了打造 Ocash，IBM 服务团队首先考虑了工作流结果。他们从 ERP 系统获取数据，以解构 OTC 流程并确定其组成部分。然后，团队将重点放在了该流程中手动操作较多的一个环节上。他们尽可能地实现了任务的自动化，并增强了仍需人类工作者完成的任务。
Ocash 的设计宗旨是执行最适合自动化的任务，仅在需要时才借助人类同事的能力。此外，Ocash 的设计人员还利用这些交互优化了流程。例如，在流程开始时自动向客户验证发票的准确性，这可以显著减少日后的付款纠纷。
虽然数字工作者可以提高流程效率，但数字化员工队伍的实施仍然面临着一些挑战。其中一些阻碍成功的因素包括：
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