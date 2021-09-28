什么是数字工作者？

什么是数字工作者？

过去，“数字工作者”一词描述的是具备数字技能的人类员工；近来，市场将其定义为一类软件机器人，它们经过训练，可以与人类同事合作执行特定任务或流程。

更具体地说，Forrester 对数字工作者自动化的定义如下：它是“[智能自动化] IA 构建块（例如会话式智能）与 [机器人流程自动化] RPA 相结合，可与人类员工一起工作。它们能够理解人类的意图，回答问题，并代表人类执行操作，同时也将控制权和许可权留给人类，为人类带来增强的体验。

IBM Automation 也是这样认为的，将数字工作者定义为一种基于软件的劳动力，能够独立执行复杂的端到端流程中的有意义部分，并使用一系列技能。他们利用人工智能功能，如机器学习、计算机视觉和自然语言处理，在给定的工作流中执行任务序列。例如，应付账款数字工作者可以自主执行客户服务代表、收款代理人和现金申请人或争议解决人员三个传统职位的部分职责，以完成订单到现金 (OTC) 流程。由于数字工作者可以增加员工的带宽，因此在数字化转型中，他们得到了广泛采用，使公司能够将人力资源重新分配到更具战略意义的任务上。

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组建数字化员工队伍

当启动数字化员工队伍时，设计人员要考虑可以自动化的流程和人为因素，特别是数字工作者如何与人类工作者交互以优化智能工作流。

随后，流程通常遵循以下步骤：

  1. 评估需求：团队应确定可由数字工作者负责的流程。在此阶段，您可能需要先易后难，例如首先整合智能数据捕获或基本业务规则以改进决策，然后逐渐增加复杂性。

  2. 记录流程：应该有详细的流程记录，用于正确训练新的数字工作者。

  3. 训练数字工作者：一旦确定了已记录并要移交给数字工作者的流程，就要训练数字工作者处理选定工作流中的任务。机器人还会收到指令，为人类伙伴识别和标记异常情况，从而将更复杂的用例转给人类伙伴处理并将他们从琐碎的监控活动中解放出来。

  4. 评估性能：在此步骤中，团队可以评估给定数字工作者的性能，确保其已为企业带来应有的投资回报率 (ROI)。团队可以利用流程挖掘流程映射验证训练工作，不过他们也可以利用这个机会发现瓶颈，进一步优化流程。

 

示例：认识 Ocash

Ocash 是数字现金运用专家，财务和会计职能部门的最新员工。通常，考虑数字工作者在您的企业运营中适合的职位并将其安排到恰当岗位会很有帮助。

为了打造 Ocash，IBM 服务团队首先考虑了工作流结果。他们从 ERP 系统获取数据，以解构 OTC 流程并确定其组成部分。然后，团队将重点放在了该流程中手动操作较多的一个环节上。他们尽可能地实现了任务的自动化，并增强了仍需人类工作者完成的任务。

Ocash 的设计宗旨是执行最适合自动化的任务，仅在需要时才借助人类同事的能力。此外，Ocash 的设计人员还利用这些交互优化了流程。例如，在流程开始时自动向客户验证发票的准确性，这可以显著减少日后的付款纠纷。

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数字工作者的应用

虽然数字工作者可以从事数字任务之外的工作，但主要还是用于各种业务职能部门中的支持工作。其中部分示例包括：

  • 供应链：诸如 Amazon 等零售商利用机器人来协助他们盘点库存数量和定价。

  • 人力资源机器人可以实时回答福利问题、收集员工数据并将复杂任务转交给主题专家，从而改善公司内部的员工体验。

  • 销售和产品支持：机器人可以回答基本的产品问题，帮助客户成功和销售团队管理潜在客户和现有客户。他们还可以按紧急程度转交请求，以便及时处理高优先级工单，改善整体客户体验。

 

数字工作者面临的挑战

虽然数字工作者可以提高流程效率，但数字化员工队伍的实施仍然面临着一些挑战。其中一些阻碍成功的因素包括：

  • 没有足够多的的任务要自动执行，导致难以证明数字工作者物有所值。

  • 现有技术可能难以处理某些非结构化数据源。

  • 为存档收集信息可能成本高昂且耗费资源。

  • 如果数字工作者没有采用可配置和自适应设计，则难以实现扩展。

 

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