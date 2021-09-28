Ocash 是数字现金运用专家，财务和会计职能部门的最新员工。通常，考虑数字工作者在您的企业运营中适合的职位并将其安排到恰当岗位会很有帮助。

为了打造 Ocash，IBM 服务团队首先考虑了工作流结果。他们从 ERP 系统获取数据，以解构 OTC 流程并确定其组成部分。然后，团队将重点放在了该流程中手动操作较多的一个环节上。他们尽可能地实现了任务的自动化，并增强了仍需人类工作者完成的任务。

Ocash 的设计宗旨是执行最适合自动化的任务，仅在需要时才借助人类同事的能力。此外，Ocash 的设计人员还利用这些交互优化了流程。例如，在流程开始时自动向客户验证发票的准确性，这可以显著减少日后的付款纠纷。