主页 人工智能与机器学习 watsonx watsonx Orchestrate 借助专门构建的 AI 助手，为您的团队赋能
通过强大的低代码体验，快速轻松地构建和部署 AI 助手
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Watson 数字工作者应用程序组件的插图
轻松打造 AI 助手

watsonx Orchestrate 中的 AI 助手构建器是新一代构建器开发平台，它利用生成式 AI 和数字技能的强大功能，使组织和领域专家能够通过强大的低代码体验快速轻松地创建引人注目的全新 AI 助手。利用专门构建的 AI 助手，客户和员工可以通过十分吸引人的自然语言体验无缝完成任务和复杂流程。

watsonx Orchestrate 中的 AI 助手构建器体验为构建器提供了访问低代码生成式 AI 和自动化开发平台的权限，以便基于业务环境、数据和自动化，构建由大型语言模型 (LLM) 支持的助手。使用 AI 助手构建器，您可以通过可信赖的融合 AI 的高度会话式界面来扩大对自动化的投资并扩大采用规模。生成式 AI 功能由 IBM 值得信赖且透明的 LLM 原生提供，且针对特定业务功能对 LLMs 进行了微调。通过选择基础 LLM、内容基础、AI 引导的操作和对话技能，构建器可以灵活决定何时以何种方式利用 LLM。IBM watsonx Orchestrate 为您的客户和员工提供自然、优化的体验，引导他们完成多步骤流程，同时让生成式 AI 承担繁重的工作。
功能 AI 助手构建器：使用低代码构建体验打造会话式 AI 效率 使用生成式 AI 进行会话式搜索

AutomaConversational 搜索利用大语言模型 (LLM) 进行检索增强生成 (RAG)，旨在根据企业内容生成准确的会话式应答，并具有在线答案可追溯性以确保信息正确且可验证。

会话技巧

watsonx Orchestrate AI 助手构建器中设计的自定义 AI 助手可以直接在对话中执行自动化或技能。生成式 AI 可在运行时用于无缝收集执行任务所需的输入，为用户提供更流畅的体验。

AI 引导的操作

通过为您的助手提供特定短语来准确选择何时利用 LLM 的强大功能，这些短语将自动为给定用例触发 AI 驱动式响应，例如提供有关产品和服务的建议、解释关键概念等。

基础 LLM

使用 IBM 的 Granite 模型系列，或从其他 LLM 的精选列表中进行选择，为您的助手的生成式 AI 功能提供支持，该功能添加特定的提示指令以产生最佳生成响应，或优化 LLM 输出以增加灵活性，所有这些都在无代码界面中完成。
Assistant Builder 如何提供帮助
引导用户的生成式 AI

Orchestrate 借助自然语言理解和会话式 AI 功能，帮助解析模棱两可的对话，让用户毫不费力地浏览复杂的数字体验。
清理清单 展示、讲述并实践以结果为导向的体验

借助 Orchestrate 的助手构建者，您可以使用无代码工具设计各种自助服务体验：引导用户完成现有的数字化旅程、提供信息帮助或代替他们完成任务。AI 助手构建器集成了大语言模型 (LLM) 的强大功能和 watsonx Assistant 的会话功能，可在用户和 Orchestrate 之间实现响应式和交互式会话。
扩展至现有的技能和自动化
简化日常工作流程

Orchestrate 可以使用技能目录自动执行耗时的任务并更快地处理这些任务，以便您专注于更有价值的工作。借助无代码扩展框架调用后端系统，或利用现有自动化功能和预构建技能来配置技能。

 搜索技能目录
适合您的集成

Orchestrate 可利用您每天使用的工具，包括协作和通信到分析和申请人跟踪。Orchestrate 集成了领先的生产力和协作应用程序，让您能随时获得所需信息。

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