watsonx Orchestrate 中的 AI 助手构建器是新一代构建器开发平台，它利用生成式 AI 和数字技能的强大功能，使组织和领域专家能够通过强大的低代码体验快速轻松地创建引人注目的全新 AI 助手。利用专门构建的 AI 助手，客户和员工可以通过十分吸引人的自然语言体验无缝完成任务和复杂流程。

watsonx Orchestrate 中的 AI 助手构建器体验为构建器提供了访问低代码生成式 AI 和自动化开发平台的权限，以便基于业务环境、数据和自动化，构建由大型语言模型 (LLM) 支持的助手。使用 AI 助手构建器，您可以通过可信赖的融合 AI 的高度会话式界面来扩大对自动化的投资并扩大采用规模。生成式 AI 功能由 IBM 值得信赖且透明的 LLM 原生提供，且针对特定业务功能对 LLMs 进行了微调。通过选择基础 LLM、内容基础、AI 引导的操作和对话技能，构建器可以灵活决定何时以何种方式利用 LLM。IBM watsonx Orchestrate 为您的客户和员工提供自然、优化的体验，引导他们完成多步骤流程，同时让生成式 AI 承担繁重的工作。