VLI 需要 8,000 公里的铁路、100 辆机车、6,700 节列车车厢、8 个联运码头、4 个地处战略要地的航运港口、8,000 名员工以及 1,000 个承包商。

物流和运输非常复杂，所面临的挑战远远不只将产品从一个地点运送到另一个地点那么简单。作为一个由铁路、港口和码头组成的综合物流系统的所有者和运营商，VLI 必须满足政府对合规性、安全性、安保措施以及其他因素颁布的各项法规。

为了遵守巴西的陆路交通运输行业国家监管机构 - 巴西国家陆路交通局（Agencia Nacional de Transportes Terrestres，简称 ANTT）制定的铁路法规，VLI 必须展示如何安全地管理他们的列车和铁路。此外，在 2014 年，该公司转型为控股公司，这种商业模式除了需要遵守某些运营和安全规则以外，还会受到很多治理法律和法规的约束。

“我们是一家需要遵守很多政府法规的公司，”VLI 首席信息安全官 (CISO) Thiago Galvao 解释道。“在巴西，港口法规要求我们实施与安全性相关的具体控制措施和流程。最终，这些法规要落实到技术上，因此身份管理对我来说非常重要。”