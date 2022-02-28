使用更高效的风险建模方法，通过生命周期、合规性和分析功能来提供、审计和报告用户访问与活动。

IBM Verify Governance 不使用基于角色的身份治理策略，而是使用业务活动（例如，创建采购订单）来管理职责分离 (SoD) 违规事件。业务活动比角色更加静态，可以与具体任务关联，更重要的是采用审计员与合规经理的语言。