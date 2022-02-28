主页 安全性 Verify Governance IBM Verify Governance
利用生命周期、合规和分析功能，在本地和云端提供、审计并报告用户访问与活动
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手上覆盖着各种图标
风险建模新方法

使用更高效的风险建模方法，通过生命周期、合规性和分析功能来提供、审计和报告用户访问与活动。

IBM Verify Governance 不使用基于角色的身份治理策略，而是使用业务活动（例如，创建采购订单）来管理职责分离 (SoD) 违规事件。业务活动比角色更加静态，可以与具体任务关联，更重要的是采用审计员与合规经理的语言。
2024 年 X-Force Threat Intelligence 指数

2023 年，各组织发现因利用身份而引起的网络攻击激增 71%。查看新报告，了解如何能够最好地保护身份。
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为何使用 Verify Governance？
提高最终用户满意度

简化全面供应和自助服务请求，加快员工入职、离职或管理工作。增强密码同步功能，支持单点登录。

 改善监管合规性

通过闭环合规性、数据治理功能和 GDPR 控制，消除 IT 审计方面的手动工作。

 降低业务风险

做出适当的访问决策，推动风险和合规经理快速识别 SoD 违规行为，包括 SAP 违规行为。

 风险用户洞察

身份分析实现对风险用户和内部威胁的可视化洞察，有助于检测行为异常并在 Verify Governance 中暂停帐户。

 降低运营成本

自动执行劳动密集型流程和身份生命周期流程，显著降低运营成本。
访问认证 利用可定制的自助服务仪表板，开展访问认证活动。 申请 Verify Governance 演示
角色分析 轻松查看并管理用户、角色、权利和分配。 申请 Verify Governance 演示
访问请求工作流 自动执行身份生命周期、权利发现和访问提供。 申请 Verify Governance 演示
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客户案例

VLI 令访问提速 99%

为了保护业务、保护资产并管理用户访问，VLI 集成并部署了 IBM IAM 系列解决方案，其中包括 Verify Governance。

 CIP 自动执行零信任战略

埃及最大的私人银行 Commercial International Bank S.A.E. 简化了 IAM 和身份治理，通过数字安全战略克服相关障碍。
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IBM Verify Governance 简介：自动化、合规性的访问管理。

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相关产品 IBM Privilege

发现、控制、管理和保护组织内的特权帐户。与 Verify Governance 集成。

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