使用更高效的风险建模方法，通过生命周期、合规性和分析功能来提供、审计和报告用户访问与活动。
IBM Verify Governance 不使用基于角色的身份治理策略，而是使用业务活动（例如，创建采购订单）来管理职责分离 (SoD) 违规事件。业务活动比角色更加静态，可以与具体任务关联，更重要的是采用审计员与合规经理的语言。
2023 年，各组织发现因利用身份而引起的网络攻击激增 71%。查看新报告，了解如何能够最好地保护身份。
简化全面供应和自助服务请求，加快员工入职、离职或管理工作。增强密码同步功能，支持单点登录。
通过闭环合规性、数据治理功能和 GDPR 控制，消除 IT 审计方面的手动工作。
做出适当的访问决策，推动风险和合规经理快速识别 SoD 违规行为，包括 SAP 违规行为。
身份分析实现对风险用户和内部威胁的可视化洞察，有助于检测行为异常并在 Verify Governance 中暂停帐户。
自动执行劳动密集型流程和身份生命周期流程，显著降低运营成本。
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IBM Verify Governance 简介：自动化、合规性的访问管理。