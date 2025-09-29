什么是资产跟踪?

发布日期：2023 年 12 月 18 日
撰稿人：Alexandra Jonker
什么是资产跟踪?

资产跟踪是监控组织有形资产位置的实践，其目标是最大限度地提高效率和减少损失。有形资产包括从送货车辆和员工笔记本电脑到重型机械的所有物品。

资产跟踪是固定资产管理的一部分，固定资产管理是指跟踪和维护所有有形资产的过程，资产跟踪也是 IT 资产管理 (ITAM) 的一部分，IT 资产管理是指对 IT 资产的端到端跟踪和管理。数字资产通过单独的流程进行管理：数字资产管理。更广泛的资产管理实践包括维护策略，即公司如何最大限度地减少设备停机时间，控制维护成本并确保其工厂达到或接近产能水平。

现代资产跟踪利用硬件和软件来跟踪资产移动并实时接收位置数据。硬件包括条形码、QR 码或射频识别 (RFID) 等跟踪技术。软件通常采用资产跟踪系统和资产跟踪软件的形式。靠这些技术支撑的资产跟踪对于改善库存管理和提高当今日益数字化的工作区和工厂的效率至关重要。在消费者中，任何在杂货店自助结账通道中使用过条码扫描仪的人都使用过资产跟踪系统。
为什么资产跟踪很重要？

服务器和运输卡车等固定资产需要大量资本投资，可能占公司净资产的很大一部分。此外，许多组织拥有的有形资产比他们想象的还要多。例如，公司大楼中的电梯便是一种有形资产。公司对其资产管理得越好、越有效，在规模扩张时就越有可能让这些投资实现价值最大化。资产跟踪是揭示哪些资产正在增值（哪些没有）的第一步。

有效的资产跟踪通过提供准确、详细的资产信息日志来简化管理和维护人员的工作。这样，他们就不会利用工作时间来查找以为丢失但实际可能就在现场的资产或购买可能已存在的新资产。事实上，最近的一项研究(PDF) 发现，企业范围资产的可视化可以将维护生产力提高 28%，并将库存维护和维修减少 18%。

资产跟踪的好处还包括防止丢失和被盗、移动危险机械时更安全以及确保易腐烂货物保持在最佳状态。
什么是关键资产跟踪技术？

资产跟踪解决方案通常使用以下技术来获取实时资产数据：
条形码

条形码被视为资产跟踪的标准。条形码标签使用不同宽度、间距和尺寸的平行线表示数据。这些标签附加到较大的有形资产上，并且可以为每个资产提供唯一标识符。有许多可用的 Android 和 iOS 应用程序和移动设备都配备了条形码扫描软件，这使其成为可扩展、便宜又可靠的选择。QR 码是条形码的二维后继者。它们可以从任何角度进行扫描，并且比传统条形码可以容纳更多信息。
低功耗广域网 (LPWAN)

LPWAN 是一种无线电信网络，最大优势是支持低功耗远程通信。事实上，LPWAN 技术的功效有助于延长物联网 (IoT) 设备的电池寿命。无线广域网连接人员和企业，而 LPWAN 连接物联网设备及其传感器的数据。组织可以将 LPWAN 与支持物联网的设备结合使用，以跟踪和监控室内和室外资产。
射频识别 (RFID) 标签

RFID 标签也称为 RFID 芯片，可存储资产信息并使用无线电波播报资产的位置。它们有广泛的用途：企业可以使用它们来跟踪仓库库存。 然而，它们也用于高速公路收费扫描仪、自行车比赛中以记录开始和结束时间以及记录牲畜移动。 它们不需要像条形码和二维码那样直接扫描，因此即使看不见芯片也可以读取。
低功耗蓝牙 (BLE)

BLE 资产跟踪设备发送定期信号，这些信号可由支持 BLE 的设备（例如智能手机）读取。BLE 有两种主要类型，具有不同的用例：BLE 信标最适合室内固定资产，而 BLE 标签则适用于较小的非固定资产。与其他某些资产跟踪技术相比，BLE 的电池寿命更长、成本更低、定位精度更高。因此，医疗保健和制造业等行业已经发现他们的价值所在。然而，BLE 设备最适合短距离数据传输。
全球定位系统 (GPS)

GPS 资产跟踪器通过卫星和蜂窝网络传输数据，从而定位和跟踪资产。GPS 资产跟踪系统非常准确，可以跟踪全球资产并具有多种连接选项。它们还具有设置地理围栏的功能，因此当资产离开边界时，组织会收到通知。GPS 资产跟踪器是车队管理的核心：车队经理使用 GPS 资产跟踪系统来实时了解路上行驶的车队。
什么是资产跟踪软件？

一些组织可能仍然使用手写账本、Excel 电子表格或企业资源规划 (ERP) 工具进行资产跟踪。然而，手动输入数据很容易出现人为错误，并且对于掌握大型资产库存（例如车队）来说这种方法较为缓慢。

资产跟踪软件和资产管理软件解决方案可以提供一种可靠的方式来跟踪固定资产，具有位置跟踪、工作订单处理和审计跟踪等功能。当今的许多资产管理解决方案都是基于云的，并提供与移动应用程序的连接，以便员工可以通过智能手机或平板电脑 24/7 访问数据并做出决策。

企业资产管理 (EAM) 系统为大型组织提供了一个中央资产管理平台，用于跟踪和管理所有固定资产。EAM 可以集成整个资产生命周期的资产数据：购置、运营、维护、折旧以及更新或更换。一些 EAM 系统还结合运行人工智能 (AI)、智能工作流程和远程人工协助，以实现流程自动化和加速，并提高固定资产管理流程的效率。
