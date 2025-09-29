资产跟踪是固定资产管理的一部分，固定资产管理是指跟踪和维护所有有形资产的过程，资产跟踪也是 IT 资产管理 (ITAM) 的一部分，IT 资产管理是指对 IT 资产的端到端跟踪和管理。数字资产通过单独的流程进行管理：数字资产管理。更广泛的资产管理实践包括维护策略，即公司如何最大限度地减少设备停机时间，控制维护成本并确保其工厂达到或接近产能水平。

现代资产跟踪利用硬件和软件来跟踪资产移动并实时接收位置数据。硬件包括条形码、QR 码或射频识别 (RFID) 等跟踪技术。软件通常采用资产跟踪系统和资产跟踪软件的形式。靠这些技术支撑的资产跟踪对于改善库存管理和提高当今日益数字化的工作区和工厂的效率至关重要。在消费者中，任何在杂货店自助结账通道中使用过条码扫描仪的人都使用过资产跟踪系统。