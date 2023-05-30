假如你的手机掉在了地上，屏幕摔坏了。如果把它送到维修店，你可能会发现，鉴于手机使用年限已经很长，修理屏幕的费用比买一个新手机还要贵。这种情况也可能发生在企业中，因为在设备损坏之前进行维修或干预是不划算的。

这种形式的维护是在资产需要服务或出现故障后对其进行维护。对大多数组织而言，应对故障资产的成本高昂，对生产流程造成负担，而且通过以可靠性为中心的维护 (RCM)，完全可以通过优先采用其他维护形式来避免故障。

类似的被动式维护形式还有“故障后维护”，这是一种企业允许设备发生故障的维护方法，从而使维护费用较低。这种维护方法通常只用于特定的设施资产，如灯泡、电池、笔记本电脑或打印机墨盒，所有这些资产要么无法维修，要么维修成本高于让其运转磨损直至更换备件。

随着数据驱动型组织的崛起，被动式维护作为一门综合学科已不再常用，因为数据驱动型组织可以依靠更多的数据就如何进行维护做出明智的决策。虽然经常使用这种方法是因为在零件过期前就更换零件可能不值得，但一个不可避免的缺点是，当公司力争用最短的时间更换零件时，仍会造成计划外停机。