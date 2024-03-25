发布日期：2023 年 12 月 7 日
撰稿人：Tom Krantz、Alexandra Jonker
车队管理涵盖系统、流程和工具，确保组织的商用车辆在整个生命周期内得到维护。它还涉及车队驾驶员管理、车队运营优化以及资产利用率的提高——这些都属于企业资产管理范畴。
根据组织的不同，车队可涵盖商用车、货运卡车甚至飞机。一些组织可能会组建自己的车队，而其他组织可能选择雇用车队管理公司。通过适当的车队管理，组织可以提高效率、降低成本并确保其业务符合最新法规。
运输资产管理
智能资产管理
车队经理确定何时需要新车、车辆须满足哪些要求以及是否需要更换旧车。
车队经理负责对车辆进行预防性维护，以避免发生故障、平衡维护成本与维护计划、处理维修工作，使车队保持正常运转。
车队经理招募驾驶员，管理他们的工作流程并努力留住人才。他们还通过实施适当的培训、监控驾驶员行为和优化安全程序来保证驾驶员的安全。
车队经理负责燃油管理，包括规划首选加油地点、创建燃油使用情况跟踪流程以及降低整个车队的燃油成本。
车队经理负责监督服务时间 (HOS)、电子记录设备 (ELD) 和其他监管要求，确保所有驾驶员的操作完全合规。
车队经理对比车队成本，集中汇总数据并执行路线优化，以节省成本并减少停机时间。许多人利用车队管理解决方案或车队管理软件来实现上述任务的自动执行与优化。
车队管理软件为车队管理者提供实时后勤平台，从车队跟踪、驾驶员管理到天气和交通预测，多项事务均可编排协调。车队管理解决方案还可改善燃油使用情况，提供关键车辆指标和车队数据，确保符合法规要求，优化车队运营。
虽然车队管理软件与公司管理出入库的运输管理系统相似，但其不同之处在于更强大的功能以及对商业车队的专注聚焦。
车队管理软件的部分常见功能包括：
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企业资产管理将软件、系统和服务相结合，有助于维护、控制和优化运营资产质量。
资产绩效管理是公司在日常业务运营中用于管理资产的一种战略方法。
车队维护是车队运营者和其他组织确保其车辆可用且运行正常的方式。