固定资产管理可能十分复杂，尤其是对于跨国企业或拥有大量库存的公司—例如，汽车租赁公司或跨国制造企业。

组织可以使用电子表格或企业资源规划 (ERP) 工具进行资产跟踪。但是，手动输入数据容易出错。当车队在不同地点之间移动或技术复杂时，它也是一种了解固定资产库存信息的缓慢方法。

为了更准确地理解它，请考虑您的组织拥有车辆的这个场景。也许您有一个笔记本，您可以在其中跟踪每辆车何时需要换油、需要新的雨刮片或一套新轮胎。随着车辆数量的增加，您就会看到开始出现问题。如果您集中了所有这些数据，就可以轻松跟踪这些信息，而不会有丢失或因放错而找不到的风险。这就是资产管理系统的使用目的。

资产跟踪软件和管理解决方案提供了用于监督固定资产的可靠方法。其中包括位置跟踪、工单处理和审计跟踪等功能。

资产管理软件

规模较小的企业可能会受益于计算机化维护管理系统 (CMMS)。该自动化软件可协助进行维护活动的调度、管理和报告。功能包括处理工作流、资源配置和途径选择、操作和维修指导以及报告和审计。

对于大型企业，像 IBM® Maximo 这样的企业资产管理系统为管理所有固定资产提供了一个中央平台。它集成整个资产生命周期的资产数据：购置、运营、维护、折旧以及更新或更换。

通过完整的视图，组织可以深入了解其复杂的资产环境。他们更了解如何管理资产健康。相关功能和工作流程帮助他们优化管理任务并减少停机时间。团队还拥有安全和环境控制的企业视图，可以更好地解决问题和风险。

IoT 和 AI

物联网 (IoT) 提供深入的洞察，并支持对固定资产更大程度的控制。例如，IBM Maximo 软件将来自传感器和设备的数据关联起来，以便及时了解资产的健康状况和性能。它通过分析状态、评估价值和风险以及预测故障来加强资产管理。

AI 使用机器学习来衡量资产状态并实现预测性维护。该技术收集资产数据（来自传感器、遥测、工作订单甚至天气事件）并使用算法查看模式或趋势并开发预测模型。这些信息与预测评分相结合，使系统能够制定先发制人的战术或战略。

移动 EAM

通过移动设备将维护和维修一线技术人员与您的 EAM 系统和专家联系起来，对于更高效、安全地工作并提高他们的工作效率至关重要。IBM Maximo Mobile 旨在转变现场技术人员的工作角色，无论他们身在何处，都能提供近乎实时的资产性能和运营数据以及分步式维护说明。AI、智能工作流程、远程人工协助和资产数据访问的强大组合使 Maximo Mobile 能够将数十年的行业经验以数字形式交到技术人员手中。