运输管理系统包含多项优点，可帮助整个供应链中的所有类型组织更好地开展协作，并管理其流程。



节省成本： 通过优化运输路线和目的地，公司可以降低成本并提高效率。企业需要投入大量人工来维护和更新复杂的电子表格网络。TMS 软件可将这些信息集中在一个工具中，从而帮助管理这种复杂性。



随后，这降低了长期劳动力成本，使员工能够腾出时间来处理更高级别的问题。有些托运人需要零担 (LTL) 运输，即他们要运送的货物与其他托运人的货物一起装在一辆卡车上。



能够在其他货物中追踪其装运情况非常重要。 通过自动创建和分析内部和外部数据，运输组织可以生成新的洞察分析，以帮助他们提高盈利能力和改进效率，例如更快地开具发票和卸货。



加强合作： 全球供应链运输需要运输网络之间进行大量协作，包括托运人、货运经纪人、货运服务提供商和其他实体之间的协作。通过协调基于云的全多运维软件，多个组织可以全面了解整个供应链。



增强预测：全球供应链上的运输需要准确的预测（ibm.com 外部链接），以规划货件装载、取件和路线规划。1这种对供应链的可见性使组织能够为自己和客户规划和优化效率。通过跟踪不同时间轴的货物，组织可以更好地了解其业务的整体优势。



提高客户满意度： 在供应链的每一步，从原材料供应商到制造商到托运人到经销商，从零售商到客户，都要进行交接。他们和客户的满意度取决于按时交货或延迟通知，以便他们制定替代计划。使用 TMS 跟踪运动并在出现延误（或是否有物品将在预计日期和时间之前交付）提醒所有参与者，让每个人都满意。



更好的文档： 通过自动化货物运输过程，TMS 以多种方式改进了文档;这包括标准化所有文档以确保合规性、创建数字监管链、启用实时运输更新以及自动创建文档存档记录。



自动招标： 招标是托运人可以针对他们拥有的任何给定运输需求向承运人征集多个投标的过程。TMS 可以组织托运人关于潜在承运人的所有信息，可以自动 联系他们 （链接位于 ibm.com 外部）并提供关键信息和条款，并接受报价，从而节省成本并减少不必要的手动工作。 阿拉伯数字



移动性： 虽然许多组织将主要在台式计算机上运行他们的 TMS 和管理他们的工作流程，但拥有移动应用程序对于让员工经常出差的敏捷企业来说至关重要。