运输管理系统 (TMS) 是一种实时物流工具，可以简化公司的货物入库和出库管理能力。TMS 解决方案往往以软件即服务 (SaaS) 形式提供，通常可以插入公司的企业资源规划 (ERP) 或供应链管理 (SCM) 软件中。
TMS 既可以是基于云的解决方案，也可以是本地部署解决方案，不过前者更适合处理当今的移动劳动力问题。
TMS 协助全球企业跟踪重要货物，实现大规模自动化，并帮助供应链中的各种组织进行协作，保持全球经济运行。迁移到 TMS 软件可以帮助公司根据组织关键绩效指标，更好地查看运营情况。
过去几年来，全球供应链联网的重要性日益凸显，许多任务都实现了自动化，因此每个组织都能随时了解货物的去向，并将自己的行动传达给供应链生态系统中的其他组织。
由软件驱动的集成供应链有助于确保货物按时到达预定目的地，并尽可能少地出现问题，从而为批发商、零售商和电子商务提供商提供向全球最终客户销售所需的货物供应链：消费者。
TMS 经常使用机器学习 (ML) 和人工智能 (AI) 功能等先进技术来优化运输业务中的现有手动流程，这些流程会占用员工的宝贵时间。虽然一些客户会根据价格购买 TMS，但其他客户会选择擅长提供以下部分组件的解决方案：
仓库管理系统 (WMS)：通过了解当前的货物入库和出库计划，仓库管理人员可以在不超出容量的情况下，最大限度地利用尽可能多的空间。
工作流程：TMS 有助于建立、自动化和监控工作流程，使供应链生命周期顺利运行，并增强路线优化。自动化工作流程可以处理路线选择、承运人选择、货运跟踪和发票开具，而不是依赖电话、电子邮件或短信等手动工作，且避免不必要的人工干预。
采购：TMS 通过比较供应商和分销商、将所有条款和条件存储在单一平台上，并且更有效地观察供应商变化对短期和长期交付的影响，从而帮助公司集中和了解采购方法。
订单管理：此功能跟踪订单的创建和完成情况。如果出现来自同一客户的多个订单，TMS 可以通过合并这些订单来消除浪费并提高整体效率。
开具发票：货运过程中一个耗时的方面是向客户开具发票并向供应商支付发票。TMS 解决方案可以实现此过程自动化，以便检查付款请求和账单的准确性，并在没有人工干预的情况下完成资金往来。因此可以避免供应链上所有组织的大量成本流失。
API：任何 TMS 的关键组件都是通过 API 访问外部软件和系统的能力。许多现代 TMS 可供购买或许可证安装可以通过 API 与许多内部软件和解决方案（如 ERP 和 SCM）配合使用。
整个供应链是一个微妙的生态系统，它依赖于各种组织尽可能接近实时地共享信息，以确保链条不中断。任何依赖车队管理的组织都能在运输管理软件中发现价值。
拥有或生产通过不同运输方式运输的商品的公司。例如，海运、铁路、公路或空运，或它们的组合（如多式联运），都需要整个供应链的实时和长期可视性。
这意味着他们需要井井有条的信息来管理发票、监控货物流通、了解车队产品的当前状态并跟踪货运。
运营原材料和供应品运输的车队车辆的公司应使用 TMS 来跟踪他们代表托运人运输的货物。
物流服务提供商介于托运人和货运服务提供商之间，他们负责安排特定的货运设备。他们需要了解客户的设备状态和预期发货要求，以便在需要时为他们提供正确的解决方案。
仓库管理人员和装运场工人应该有一个实时仪表板，以了解交付货物的位置；这样，他们就可以在建筑物和装运场内安排适当数量的工作人员和空间，以满足相关需求，从而实现高效的卸货和储存。
在供应链的最末端，这些公司需要了解货物何时到达以及向消费者出售。TMS 提供实时可视性，使他们能够管理货架库存并与客户沟通。
运输管理系统包含多项优点，可帮助整个供应链中的所有类型组织更好地开展协作，并管理其流程。
节省成本： 通过优化运输路线和目的地，公司可以降低成本并提高效率。企业需要投入大量人工来维护和更新复杂的电子表格网络。TMS 软件可将这些信息集中在一个工具中，从而帮助管理这种复杂性。
随后，这降低了长期劳动力成本，使员工能够腾出时间来处理更高级别的问题。有些托运人需要零担 (LTL) 运输，即他们要运送的货物与其他托运人的货物一起装在一辆卡车上。
能够在其他货物中追踪其装运情况非常重要。 通过自动创建和分析内部和外部数据，运输组织可以生成新的洞察分析，以帮助他们提高盈利能力和改进效率，例如更快地开具发票和卸货。
加强合作： 全球供应链运输需要运输网络之间进行大量协作，包括托运人、货运经纪人、货运服务提供商和其他实体之间的协作。通过协调基于云的全多运维软件，多个组织可以全面了解整个供应链。
增强预测：全球供应链上的运输需要准确的预测（ibm.com 外部链接），以规划货件装载、取件和路线规划。1这种对供应链的可见性使组织能够为自己和客户规划和优化效率。通过跟踪不同时间轴的货物，组织可以更好地了解其业务的整体优势。
提高客户满意度： 在供应链的每一步，从原材料供应商到制造商到托运人到经销商，从零售商到客户，都要进行交接。他们和客户的满意度取决于按时交货或延迟通知，以便他们制定替代计划。使用 TMS 跟踪运动并在出现延误（或是否有物品将在预计日期和时间之前交付）提醒所有参与者，让每个人都满意。
更好的文档： 通过自动化货物运输过程，TMS 以多种方式改进了文档;这包括标准化所有文档以确保合规性、创建数字监管链、启用实时运输更新以及自动创建文档存档记录。
自动招标： 招标是托运人可以针对他们拥有的任何给定运输需求向承运人征集多个投标的过程。TMS 可以组织托运人关于潜在承运人的所有信息，可以自动 联系他们 （链接位于 ibm.com 外部）并提供关键信息和条款，并接受报价，从而节省成本并减少不必要的手动工作。 阿拉伯数字
移动性： 虽然许多组织将主要在台式计算机上运行他们的 TMS 和管理他们的工作流程，但拥有移动应用程序对于让员工经常出差的敏捷企业来说至关重要。
希望实施自动 TMS 解决方案的企业可能会遇到一些初期困难，但最终，运输管理解决方案的好处会大于挑战。
尽管如此，每个组织在过渡到自动化 TMS 软件时都应该注意一些具体问题，以便成功完成转型。
用户采用： 对于采用独特的手动后勤管理方法的组织来说，要让他们放弃使用新系统的历史方法可能很困难。通常，在公司引入新系统时，如果员工对新系统感到困惑，他们可能会退回到现有流程。
管理层需要清晰地沟通并用数据证明他们的决策，以帮助他们的团队了解这项技术在他们的工作中的价值。提供入职教育，展示不同模块的工作原理，也将加速这一过程。
与现有 ERP 和 SCM 集成： 新的 TMS 需要与现有软件和系统集成。集成的复杂程度取决于公司拥有的软件和系统、其 IT 支持、此类集成的成本，以及如何在不中断现有业务流程的情况下进行整合。
合作伙伴参与：虽然 TMS 对于供应链中用于管理他们的运输流程部分的组织来说可能是有价值的，但对于每个利用它的合作伙伴和供应商来说，价值也是指数级的。
无法将公司的合作伙伴集成到并使用该软件意味着它必须管理多个通信和物流流，从而最大限度地降低解决方案的有效性。
使用 IBM Maximo Application Suite 将维护、检查和可靠性系统统一到一个平台中，充分释放企业资产的潜力。这是一个云端综合解决方案，利用 AI、IoT 和高级分析的强大功能，最大限度地提高资产性能、延长资产生命周期、最大限度地降低运营成本并减少停机时间。
