有效的资产绩效管理始于资产生命周期的第一阶段：规划。在购买资产之前，决策者需要考虑如何运营和维护该资产才能适应更广泛的运营。为此，他们需要评估资产的价值。

不同组织和行业的资产估值差异很大。例如，在食品配送企业中，用于运输货物的车辆的健康状况和绩效至关重要。然而，对于软件公司来说，虽然它可能拥有供其不时使用的车队，但车辆的健康状况和绩效对其日常业务运营并不重要。因此，这两个组织对同一资产的估值也会不同。当您开始构建资产绩效管理时，首先选择对业务运营至关重要的资产。稍后再评估优先级较低的资产的状况。