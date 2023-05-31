预防性维护与预测性维护

这两种类型的维护战略都能延长运行时间并减少计划外停机时间，从而提高资产的可靠性和生命周期。主要区别在于时机和预测资产未来可能状况的能力。

预防性维护计划利用历史数据来预测资产的预期状况，并提前安排定期的例行维护任务。虽然这有利于规划，但由于绝大多数资产故障都是意料之外的，因此资产可能维护不足或维护过度。例如，问题可能诊断得太晚，无法防止资产受损，这很可能意味着在修复期间停机时间会更长，或者可能会在没有必要的情况下浪费时间和金钱。

预测性维护可以通过了解设备的实际状况来避免不必要的维护。这意味着它可以比预防性维护更早地发现并修复问题，防止更严重的问题发生。

预测性维护利用人工智能、机器学习和物联网 (IoT) 等新技术来产生洞察分析。维护管理系统和软件会自动创建纠正性维护工单，使维护团队、数据科学家和其他员工能够做出更明智、更快速、更经济合理的决策。

通过最大限度地减少能源使用和浪费，库存管理工作流（如劳动力和备件供应链）变得更加高效和可持续。预测性维护可以根据实时分析（如数字孪生体）将数据输入到其他维护实践中，从而对场景和其他维护选项进行建模，而不会对生产造成风险。

要使预测性维护有效甚至可行，需要克服一些障碍，如复杂性、培训和数据。预测性维护需要现代化的数据和系统基础设施，与预防性维护相比，其建设成本可能较高。培训员工队伍使用新工具和流程并正确解读数据，可能既昂贵又耗时。预测性维护也依赖于大量特定数据的收集。最后，实施预测性维护战略需要进行文化变革，以适应从预定的运营向更灵活的运营的转变，这可能会带来挑战。

总而言之，虽然预防性维护和预测性维护战略都侧重于提高资产可靠性和降低故障风险，但它们却截然不同。预防性维护是定期的例行维护，而预测性维护则侧重于在正确的时间提供有关特定资产的正确信息。预防性维护适用于故障模式可以预测的资产（例如，反复或频繁出现的问题），且故障的影响相对较小，而预测性维护可能更适合战略性资产，因为战略性资产的故障不太可预测，故障对业务的影响较小高。最终，如果预测性维护战略成功部署并运行，它们将通过优化维护和资产性能来提高客户满意度，并节省大量成本。