车队维护是车队运营商和其他组织确保他们所依赖的用于运送产品和服务的车辆可用且可运行的方式。良好的车队维护通常需要全面的车队维护管理流程来最大限度地提高运营效率。
车队维护是组织如何实现车辆正常运行时间的总体描述。车队维护管理是车队管理者确保车队完成任务（如运输设备、原材料、成品或人员）的过程。
依赖车队的组织需要从宏观和微观两个方面了解每辆车的状态。这样他们就可以根据哪些车辆可以运行、哪些车辆需要立即维修以及哪些车辆需要更换来准确地规划他们的服务。
越来越多的公司选择使用实时车队维护软件（例如计算机化维护管理系统）来运营他们的车队。该软件可以随时自动提供 10,000 英尺且极其精细的车队可用性视图，明确关注维护服务和运营成本。
全面的车队维护管理计划为组织提供满足监管要求的工具，通过预防性维护延长汽车资产寿命，监控设备状态，并扩展零件和库存管理。
从汽车到船只的商用车辆都需要定期维护，组织必须对此进行跟踪。虽然车辆维护可能会因车辆类型而异，但以下所有车辆均可通过参与车队维护管理计划受益。
了解飞机的性能对于一个出错会带来灾难性后果的行业来说至关重要。飞机行业在资产维护管理方面取得了许多进步，如今使用这些流程对于确保飞机安全和随时可用仍然至关重要。
全球供应链依赖于这些重要商业引擎的可靠性和正常运行时间。近年来，我们已经看到运输车辆的短缺会对全球整体经济造成灾难性的影响。
短途和长途卡车都会出现折旧和其他磨损，车队运营商必须对其进行监控。
公民根据公共交通的可靠性来评判他们的当选官员，因此政府必须全面了解公共汽车、火车和其他交通工具的状况和可用性。
实时杂货和产品配送服务的兴起以及疫情导致的配送量增加，增加了公司对摩托车和电动自行车的依赖。
汽车是许多类型公司的重要运载工具，如果维护得当，可以无故障运行多年。
如今，先进的车队管理软件和指标已大大简化车队维护管理。合适的软件通过使用人工智能 (AI) 和其他先进技术来更好地评估任何车队车辆的状态，并确保任何特定车辆达到最长的正常运行时间，从而简化工作流程。
一种库存管理方法，该方法对每天盘点的商品或资产数量进行划分，以便可以按确定的截止日期对所有商品进行盘点（例如，每天从 50 天内的 500 件清单中盘点 10 件商品）。这使组织能够全面了解对任何特定车辆至关重要的所有组件，而无需每周对每项特定资产进行昂贵的检查
合适的车队管理软件可以自动管理车队车辆的燃料消耗，同时评估现有的燃料储存量，从而限制不必要添加燃料，并避免可能出现车辆耗尽燃料的情况。
这种财务工具可以帮助公司了解产品从最初的购买、维护到报废的底线成本。
整个车队的 360 度视图，帮助您了解现有的车辆、它们的当前状态以及哪些车辆需要交付或维修，以便您做出正确的批准。
组织需要全面了解预防性维护计划，其中包括要求的维护任务、由谁执行以及何时执行。这样，他们就能更好地评估有多少车辆可以投入使用，以及在使用的车辆需要多长时间才能修好。它还创造了更好的机会来管理负责维修车队车辆的人力资本。它还可以跟踪次要但重要的事情，例如机油更换和小型纠正性修复，以保持车队车辆平稳运行。
车队提供商必须掌握其车辆在道路上位置的实时信息。车队跟踪使用远程信息处理使车队运营商能够跟踪车队的位置、状态和活动。这通常是通过每辆车上安装的 GPS 跟踪设备来实现的，这些设备会将数据传输到集中式软件。
电子汽车的兴起意味着车队运营商需要制定全面的计划来管理车辆操作系统的更新。这包括决定何时更新软件以及如何推出更新，是一次性更新还是通过几辆车进行 beta 测试以避免因错误而导致的停机。
车队经理和运营商需要一个经济高效的整体视图，了解其车队完成任务的可用性。在当今的全球供应链中，车队经理需要绝对精确地了解有多少卡车和车辆可用。可靠的车队维护计划可确保各类车辆的可用性。
随着越来越多的公司转向电动汽车，并需要对车辆的性能以及他们需要按预期执行哪些更新进行更具体的实时分析，掌握车队情况将变得更加重要。
先进的车队维护管理为车队运营商和组织提供了几个主要优点，与使用更基本或手动流程的车队运营商和组织相比，它们可以带来竞争优势。
如果车辆检查不合格，即使车辆“运行”正常，也会导致车辆停运。由于车队车辆未能通过检查而导致车辆停运，任何企业都不会因此获益。出色的车队管理可提供预测性或预防性维护。
通过跟踪油耗和其他诊断数据，车队提供商可以做出改变，以最大限度地减少经济足迹并防止车队资产发生故障，从而无需过早购买新的车队设备或全新车辆。
了解车队中的哪些车辆需要日常维护以及何时需要，使公司能够管理整个运营，从预计的交货时间到预期的手头供应，并使政府机构能够更好地告知其公民服务的可用性。通过实施车队维护管理解决方案，公司可以改善维护，有助于避免代价高昂的取消订单，并增加其可服务的人数，最终创造更大的满意客户群。
拥有大型车队的组织和为车队车辆提供用品的公司可能需要拥有充足的更换零件库存，以便他们能够快速解决特定车辆的任何问题。
优化运行的车队服务，拥有更多的在用车辆、更少的故障或停机时间，这意味着可以提供更多的准时交付和服务，从而增加收入和降低成本。运转良好的车队运营可增加车辆的正常运行时间，延长资产寿命。在情况变得绝对必要之前减少维护需求，公司可以降低总体维修成本并减少维护整个车队的成本。
虽然车队维护管理系统的优点远远超过缺点，但任何组织如果想要采用它，都应该考虑一些问题。
建立现代化车队维护管理流程需要一些高昂的前期成本，包括为车辆添加车载通信系统、购买软件或许可软件，以及重新培训员工或需要雇用新人才。与其他先进的软件驱动型维护流程一样，组织可以期望通过减少不必要的维护、延长正常运行时间以及全面了解车队带来的其他好处，快速收回前期成本。
这取决于一个组织的车队的多样化程度。对于拥有多种车辆的大型车队，需要针对每种类型的车辆采取不同的方法。但是，拥有最多样化车队的组织将从车队维护管理中受益最大，这也是事实。
车队工作人员可能不愿意学习新的方法，尤其是那些多年或几十年来一直维护特定系统的工作人员。管理人员有责任投资于技能提升培训，并尽心尽力地解释新系统的优点以赢得支持者。
一旦组织开始向更先进和软件引导的车队维护管理方法转型，它可能需要跟上新技术的最新信息，更新和更换硬件，以及以其他方式管理其技术堆栈。但每次更新都会使整个流程运行得更有效，从而节省更多成本，并最终提高盈利能力。
借助 IBM Maximo Application Suite 这套集成智能软件，充分利用您的企业资产。通过使用高级分析、AI 和自动化（包括预测性维护），更有效地管理和监控资产，从而提高资产可靠性。