车队经理和运营商需要一个经济高效的整体视图，了解其车队完成任务的可用性。在当今的全球供应链中，车队经理需要绝对精确地了解有多少卡车和车辆可用。可靠的车队维护计划可确保各类车辆的可用性。

随着越来越多的公司转向电动汽车，并需要对车辆的性能以及他们需要按预期执行哪些更新进行更具体的实时分析，掌握车队情况将变得更加重要。

先进的车队维护管理为车队运营商和组织提供了几个主要优点，与使用更基本或手动流程的车队运营商和组织相比，它们可以带来竞争优势。