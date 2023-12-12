什么是固定资产管理？

固定资产管理是对组织的物理资产和设备进行跟踪维护的过程。 组织经常使用条形码、QR 码或 RFID 来追踪资产，因为便于扫描并且可以轻松在移动设备上使用。 资产类型包括车辆、计算机、家具和机械。
使用资产管理系统，组织可以：
固定资产管理支持组织监测设备和车辆，评估其状况，并使其保持良好的工作状态。 这样，他们便能最大程度减少库存丢失、设备故障和停机时间，提高资产的生命周期价值。
诸如服务器、运输卡车和电梯等固定资产需要大量资金投入。 它们可能在公司净值中占很大比例。 在某些企业中，有高达 40% 的投资用于购买设备和车辆。
公司对其资产的管理越规范有效，这些投资就越有可能发挥出最大价值。 如果没有固定资产管理系统，一个组织可能会遇到以下情况：
对于拥有大量库存的公司而言，可能导致价值数百万美元的生产力损失、维修、更换或罚款。 除了直接成本以外，设备不合格还会影响组织的服务或产品质量，进而影响客户满意度和企业声誉。
根据 ISO 55000 国际标准，资产管理应实现货币的最大价值。 理想情况下，固定资产管理会提高设备的质量和使用寿命，并确保获得最佳的投资收益率。
固定资产管理可能十分复杂，尤其是对于库存量巨大的国际化企业而言，例如汽车租赁公司或跨国制造公司。
组织可能会 使用 电子表格或企业资源规划 (ERP) 工具进行资产跟踪。 然而，手动输入数据很容易出错。 当车辆资产在不同地点之间移动或技术较为复杂时，利用此类方法处理固定资产库存的速度可能很慢。
解释起来就是，假设贵组织有一些车辆。 资产中还包括一个笔记本电脑，用于跟踪诸如更换机油、新雨刷或新轮胎等需求。 随着车辆数量的增加，问题开始逐渐浮现。 假设您能够将所有这些数据集中在一起，供您轻松跟踪此类信息，且不存在丢失或放错位置的风险。 这就是资产管理系统的目的。
资产跟踪软件和管理解决方案提供监督固定资产的可靠方式。 其中包含诸如位置跟踪、工单处理和审计跟踪等功能。
资产管理软件
计算机化维护管理系统 (CMMS) 可能有利于小规模运营。 自动化软件会协助安排、管理和报告维护活动。 其功能包括处理工作流程、资源搜寻和路由、指导操作和维修，以及报告和审计。
对于大规模运营，类似于 IBM Maximo 的企业资产管理系统将提供一个集中平台来管理所有固定资产。 该平台整合了整个资产生命周期内的资产数据：采购、运营、维护、折旧和续订或更换。
组织可利用此全面视图深入洞察复杂的资产环境。 他们将获得更多信息，更好地管理资产运行状况。 功能和工作流程有助于组织优化管理任务，并减少停机时间。 团队同时可以企业视角进行安全和环境控制，增强问题解决能力，规避风险。
IoT 和 AI
物联网 (IoT) 提供深入洞察，支持更好地控制固定资产。 例如，IBM Maximo 软件可将来自传感器和设备的数据相关联，及时查看资产运行状况和表现。 该软件通过分析状态、评估价值和风险以及预测故障来改善资产管理。
AI 使用机器学习来衡量资产状态，并支持预测性维护。 该技术收集资产数据（来自传感器、遥测、工单，甚至天气事件），同时使用算法来查看模式或趋势，并开发预测模型。 该信息与预测得分相结合，可支持系统制定主动性战术或策略。
移动 EAM
通过移动设备将维护和维修一线技术人员与您的 EAM 系统和专家连接起来，这对于提高工作效率和安全性以及员工生产力至关重要。 IBM Maximo Mobile 旨在改变现场技术人员的工作角色，无论他们身在何处，都能提供近乎实时的资产性能和操作数据以及逐步的维护指令。 AI、智能化工作流程、远程人工协助和资产数据访问的强大组合，让 Maximo Mobile 能够以数字形式将数十年行业经验提供给技术人员。