什么是固定资产管理？

固定资产管理可能十分复杂，尤其是对于库存量巨大的国际化企业而言，例如汽车租赁公司或跨国制造公司。

组织可能会 使用 电子表格或企业资源规划 (ERP) 工具进行资产跟踪。 然而，手动输入数据很容易出错。 当车辆资产在不同地点之间移动或技术较为复杂时，利用此类方法处理固定资产库存的速度可能很慢。

解释起来就是，假设贵组织有一些车辆。 资产中还包括一个笔记本电脑，用于跟踪诸如更换机油、新雨刷或新轮胎等需求。 随着车辆数量的增加，问题开始逐渐浮现。 假设您能够将所有这些数据集中在一起，供您轻松跟踪此类信息，且不存在丢失或放错位置的风险。 这就是资产管理系统的目的。

资产跟踪软件和管理解决方案提供监督固定资产的可靠方式。 其中包含诸如位置跟踪、工单处理和审计跟踪等功能。

资产管理软件

计算机化维护管理系统 (CMMS) 可能有利于小规模运营。 自动化软件会协助安排、管理和报告维护活动。 其功能包括处理工作流程、资源搜寻和路由、指导操作和维修，以及报告和审计。

对于大规模运营，类似于 IBM Maximo 的企业资产管理系统将提供一个集中平台来管理所有固定资产。 该平台整合了整个资产生命周期内的资产数据：采购、运营、维护、折旧和续订或更换。

组织可利用此全面视图深入洞察复杂的资产环境。 他们将获得更多信息，更好地管理资产运行状况。 功能和工作流程有助于组织优化管理任务，并减少停机时间。 团队同时可以企业视角进行安全和环境控制，增强问题解决能力，规避风险。

IoT 和 AI

物联网 (IoT) 提供深入洞察，支持更好地控制固定资产。 例如，IBM Maximo 软件可将来自传感器和设备的数据相关联，及时查看资产运行状况和表现。 该软件通过分析状态、评估价值和风险以及预测故障来改善资产管理。

AI 使用机器学习来衡量资产状态，并支持预测性维护。 该技术收集资产数据（来自传感器、遥测、工单，甚至天气事件），同时使用算法来查看模式或趋势，并开发预测模型。 该信息与预测得分相结合，可支持系统制定主动性战术或策略。

移动 EAM

通过移动设备将维护和维修一线技术人员与您的 EAM 系统和专家连接起来，这对于提高工作效率和安全性以及员工生产力至关重要。 IBM Maximo Mobile 旨在改变现场技术人员的工作角色，无论他们身在何处，都能提供近乎实时的资产性能和操作数据以及逐步的维护指令。 AI、智能化工作流程、远程人工协助和资产数据访问的强大组合，让 Maximo Mobile 能够以数字形式将数十年行业经验提供给技术人员。