资产生命周期管理的目标应始终是通过监控问题和执行预防性维护，最大限度地提高新有形资产或数字资产的性能。 企业资产管理系统 (EAM) 已迅速成为实现这一目标的首选且最有效的方式。

企业资产管理 (EAM)

EAM 是一种资产生命周期管理方法，它将软件、系统和服务结合起来，以延长资产寿命并提高生产率。计算机化管理系统 (CMMS) 是 EAM 的典型组件，可实时监控资产并在必要时帮助提出维护建议。性能最佳的 EAM 系统不仅可以监控资产的性能，还可以维护其活动的历史记录，包括关键信息，例如购买时间以及组织随着时间的推移其维护成本是多少。

计算机化维护管理系统 (CMMS)

计算机化维护管理系统 (CMMS) 是一种资产管理软件，可维护组织维护操作的数据库，并有助于延长资产使用寿命。许多行业依赖 CMMS 作为 EAM 及其整体维护生态系统的组成部分。这些行业包括制造业、石油和天然气生产、发电、建筑和运输。

资产跟踪

技术进步使得资产跟踪以及资产性能和位置的实时测量成为资产生命周期管理的重要组成部分。资产跟踪系统的类型包括射频识别标签 (RFID)、QR 码、WiFi 和全球定位卫星 (GPS)。

射频识别标签 (RFID)：RFID 标签是贴在资产上的小型标签，利用射频信号和蓝牙技术广播有关资产的各种信息。它们可以传输环境的温度和湿度以及资产的精确室内位置和大量其他重要数据。

Wi-Fi 跟踪系统：Wi-Fi 跟踪系统使用贴在资产上的标签，通过本地 Wi-Fi 网络广播信息。与 RFID 一样，Wi-Fi 跟踪只有在资产位于室内且在 Wi-Fi 网络覆盖范围内时才有效。

QR 码：QR 码是其前身通用条形码的重大升级。与条形码一样，它们可以快速、轻松地提供有关资产的大量信息，但与条形码不同的是，它们是二维的，可以通过智能手机等常见设备从任何角度读取。

全球定位卫星 (GPS)：许多企业使用全球定位卫星来监控运输中的资产位置。资产上放置了一个跟踪器，然后与全球导航卫星系统 (GNSS) 网络进行通信。通过将信号传输到卫星，跟踪器使管理人员能够实时查看资产在全球任何地方的位置。