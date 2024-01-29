与所有大型现代组织一样，国防部依赖于财务、采购和人力资源等一系列业务服务的效率。国防部和各个部队不再各自运营自己的会计、采购和人力资源部门，而是采用中央共享服务模式，由其国防商业服务 (DBS) 部门提供服务。

DBS 负责端到端提供这些服务，其中不仅包括专业人员和精心设计的业务流程，还包括基础技术。多年来，随着 DBS 职权范围的扩大，它从国防部不同机构继承了许多不同的 IT 系统和数据源，从大型企业应用程序和数据库到小型定制工具和电子表格，不一而足。

对 DBS 团队来说，管理这种复杂性已成为一项全职工作，而维护负担也使其难以改进服务。该组织希望采用更现代化、更高效的运营模式，并认识到标准化和融合其 IT 环境将是至关重要的第一步—有助于降低拥有成本、减少维护并降低业务风险。

DBS 首席信息官、财务与商业负责人 James Courtney-Holt 解释说：“出于多种原因，DBS 希望简化其系统布局。”“它将使我们能够充分利用我们的核心 Oracle 和 IBM Cognos Software，并启用 DBS 资源。这将支持 DBS 内部团队全权负责我们系统的支持和更改。这将为我们未来迁移到云服务做好准备。”