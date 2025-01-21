超参数是无法从训练数据中得出的模型配置变量。这些变量决定了模型的关键功能和行为。一些超参数（如学习率）可以控制模型在训练过程中的行为。其他参数则决定模型本身的性质，比如设置神经网络层数的超参数。

数据科学家必须在训练开始之前配置机器学习 (ML) 模型的超参数值。提前选择正确的超参数组合对于成功训练 ML 模型至关重要。