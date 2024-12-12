CNAPP 安全平台最初由研究和咨询公司 Gartner 提出概念，它将传统上单独部署的各种云原生安全应用整合到一个平台中。

不同于传统的孤立安全方法，CNAPP 平台将多种云安全工具结合并简化，为监督云平台的安全团队提供全面的可视性、威胁检测和修复能力。

根据组织的要求，不同的 CNAPP 框架可能更适合不同的用例。大多数 CNAPP 在功能上略有差异，但通常都提供一套最低限度的安全功能，旨在从代码开发到最终部署全程保护云应用。

CNAPP 旨在保护云资源并提供应用程序安全 (AppSec)，最好的 CNAPP 通过满足组织的独特需求来发挥作用。有效的 CNAPP 至少应可以监控并减少组织的潜在攻击面，消除潜在的安全不确定性，并提高其总体安全状况。因此，最好的 CNAPP 是最适合组织特定需求的 CNAPP。



为了满足不同用例的不同需求，供应商可能会提供不同级别的服务，但是，一个足够强大的 CNAPP 可以提供其中的大部分关键组件。