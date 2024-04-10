ALM 涉及 DevOps 开发运维和业务团队共同协作，完成应用程序的整个生命周期，直至部署并交付满足业务目标的运行应用程序。它涵盖了许多相关学科，包括需求管理、计算机编程、软件开发、软件测试和维护、变更管理、持续集成、项目管理等。



应用程序开发是一个协作过程，当所有利益相关者都能了解该过程时，效果最佳。ALM 工具通过旨在创建高质量产品的定义方法来简化应用程序的创建。应用程序生命周期管理工具可帮助 IT 运营自动执行流程和工作流，从而在整个应用程序生命周期中加快部署速度，并改善维护。

成功实施应用程序生命周期管理策略需要了解 ALM 的各个阶段，并为开发、部署等工作制定明确的策略和计划。为了成功推出产品，团队必须同等重视流程的每一步。由于组织越来越依赖应用程序来实现业务目标，因此拥有能够帮助交付满足用户需求之应用程序的工具和技术非常重要。

