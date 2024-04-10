应用程序生命周期管理 (ALM) 是对软件应用程序从“摇篮到坟墓”的管理，即从构思和开发到部署、修订、维护和最终退役。
ALM 涉及 DevOps 开发运维和业务团队共同协作，完成应用程序的整个生命周期，直至部署并交付满足业务目标的运行应用程序。它涵盖了许多相关学科，包括需求管理、计算机编程、软件开发、软件测试和维护、变更管理、持续集成、项目管理等。
应用程序开发是一个协作过程，当所有利益相关者都能了解该过程时，效果最佳。ALM 工具通过旨在创建高质量产品的定义方法来简化应用程序的创建。应用程序生命周期管理工具可帮助 IT 运营自动执行流程和工作流，从而在整个应用程序生命周期中加快部署速度，并改善维护。
成功实施应用程序生命周期管理策略需要了解 ALM 的各个阶段，并为开发、部署等工作制定明确的策略和计划。为了成功推出产品，团队必须同等重视流程的每一步。由于组织越来越依赖应用程序来实现业务目标，因此拥有能够帮助交付满足用户需求之应用程序的工具和技术非常重要。
应用程序生命周期管理分为五个阶段，每个阶段都需要单独的一组工具和专业知识，才能有效实现。项目经理还必须为 ALM 定义工作流。常见的两种工作流包括：
在第一阶段，利益相关者将明确定义他们需要应用程序的原因，以及该应用程序要解决的业务用例。利益相关者会确定目标用户，规划应用程序用户界面的设计，并考虑法律合规标准。这个阶段期间，对业务需求进行详细和全面的了解，有助于避免出现瓶颈。
在此阶段，项目经理将起草时间表，明确不同团队的责任，并建立清晰的沟通渠道。
一旦明确了应用程序需求，开发团队就会开始构建应用程序。尽管开发阶段的技术性很强，但业务团队（包括产品营销和销售团队）应持续参与，以确保产品满足预期目标。团队将在开发阶段确定测试的时间表和要求。
针对应用程序进行充分测试之后，就会将其部署给用户。发布管理计划的过程涉及用于应用程序的维护和未来更新的已定义架构。发布后，应用程序需要持续监控，以保持其正常运行状态。
当应用程序发布时，它们会遇到真实用户和用例，这些用户和用例可能会产生在部署之前未识别出的错误或缺陷。应用性能管理软件和解决方案帮助企业实时监控应用性能。配置管理工具有助于维护运行应用程序的系统、服务器和设备。这有助于组织实现业务目标并增强用户体验。
此外，新技术或业务案例可能需要更新现有应用程序。开发运维团队经常部署持续交付 (CD) 管道，以实现应用程序维护和自动化过程的自动化。当开发人员为应用程序创建新代码时，持续交付解决方案会实现为新代码创建测试环境的流程自动化。如果新代码满足测试要求，则会自动部署。CD 使团队能够更快地进行更新和更正错误，从而减少应用程序停机时间。
如果实施得当，ALM 可以简化应用程序和软件开发过程，同时确保纳入所有利益相关者的意见。
应用程序生命周期管理中使用的开发和维护工具可帮助 DevOps 开发运维团队更好地简化并自动化新应用程序的开发、部署和监控流程。
ALM 解决方案为应用程序的创建和管理提供了端到端的工具。这些工具通常以 SaaS（软件即服务）或基于云的解决方案的形式部署，有助于管理企业所依赖的越来越多的应用程序。治理工具为项目经理提供了维持团队间沟通和反馈回路的解决方案。
它们还提供了组织需求管理流程的方法，这有助于确保组织实现所有业务目标，同时为任何特定项目创建预计的时间表和成本分析。ALM 工具提供了对应用程序生命周期的更深入的可见性，这有助于打破孤岛并允许更高效的应用程序生产。
监控应用程序、软件或其他技术的生命周期意味着从构思到生命周期结束都要对其进行管理。还有其他一些开发方法使用包括软件开发生命周期和产品生命周期管理的术语“生命周期”。这两个过程之间存在区别，不能互换使用。简单介绍一下它们的区别：
该流程指的是用于构建高质量软件的方法。软件开发团队专注于软件特定部分的技术、测试和部署。SDLC 是应用程序生命周期管理的阶段之一，重点关注软件开发过程。ALM 是一个更广泛的术语，涉及规划、开发、部署和优化应用程序。
此流程管理特定产品的设计、开发和销售。与 ALM 不同，PLM 通常意味着除了软件之外还要制造实体产品。PLM 也更加关注产品的包装、营销和销售，其目标是加快上市时间。
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