根据电气和电子工程师协会 (IEEE) 软件工程术语标准词汇表，需求定义为：

“(1) 用户解决问题或实现目标所需的条件或能力。(2) 为满足合同、标准、规范或其他正式文件的要求，系统或系统组件必须满足的条件或具备的能力。(3) 第 (1) 或 (2) 条中的条件或能力的文件表述。”

也就是说，需求是对新系统、产品或应用程序的利益相关者期望和用户需求相关的任何信息。这些期望和需求可能包括文字需求、用例、图表和功能描述。在敏捷环境中，需求包括用户故事和史诗。

项目团队还使用需求来捕获产品待办事项中可能缺失的信息。例如，需求可以包括有关非功能需求、特性描述、利益相关者会议记录和架构决策的信息。