需求管理的目的是确保满足软件和产品开发目标。如果执行得当，它可以促进在整个工程和项目生命周期中与利益相关者的沟通，确保最终产品满足他们的期望和用户需求。它还可以帮助项目团队及早发现错误，从而降低项目成本和风险。
需求管理存在于应用程序生命周期管理 (ALM)、软件开发、软件工程和敏捷开发方法中。这些场景中的项目管理确保项目按计划高效完成，而需求管理确保最终产品的正确构建。
产品经理通常负责需求开发和整理。然而，一组需求可能受到任何利益相关者的影响，包括客户和合作伙伴，以及销售、支持、管理、工程、运营和项目团队成员。
根据电气和电子工程师协会 (IEEE) 软件工程术语标准词汇表，需求定义为：
“(1) 用户解决问题或实现目标所需的条件或能力。(2) 为满足合同、标准、规范或其他正式文件的要求，系统或系统组件必须满足的条件或具备的能力。(3) 第 (1) 或 (2) 条中的条件或能力的文件表述。”
也就是说，需求是对新系统、产品或应用程序的利益相关者期望和用户需求相关的任何信息。这些期望和需求可能包括文字需求、用例、图表和功能描述。在敏捷环境中，需求包括用户故事和史诗。
项目团队还使用需求来捕获产品待办事项中可能缺失的信息。例如，需求可以包括有关非功能需求、特性描述、利益相关者会议记录和架构决策的信息。
人们广泛认为具有三种类型的需求：
这些需求是系统必须满足的期望、指标和业务需要，以实现组织的目标。
这些需求定义了满足最终用户期望和需要所需的系统特性和功能。
这些需求也称为技术需求，包括对可交付成果的成功至关重要的底层技术的详细信息。
需求也可以分为三类：功能需求、非功能需求和领域需求。
功能需求是指新系统、产品或应用程序的功能。这些需求是可衡量的，并且对于满足最终用户的期望和需求至关重要。
示例：该软件应允许用户使用他们的 IBM 帐户登录。
非功能性需求是指系统、产品或应用程序性能的功能性需求。例如，系统的安全性、可靠性和可用性都是非功能性需求。
示例：网上银行门户应在用户登录后三秒内完全加载。
领域需求是指系统、产品或应用程序必须遵守的行业或领域内的特定法规、标准、规则和术语。
示例：医疗保健应用程序必须符合《健康保险流通和责任法案》(HIPAA) 要求。
产品的质量取决于驱动其开发的需求。需求管理确保项目能够高效地满足利益相关者和用户的需求与期望。管理需求可最大限度地降低缺陷、风险和成本出现的可能性，同时实现更快的交付、更高的可复用性和更好的可追溯性。
需求管理在当今尤为关键，因为物联网 (IoT) 不仅改变了产品的工作方式，还改变了产品的设计和开发过程。产品不断变得“更智能”，也越来越复杂，具有更多的代码行和额外的软件。需求管理可帮助企业克服当今软件开发和工程生命周期中的复杂性和相互依赖性，以简化产品开发并加速部署。
需求管理中的问题通常被认为是项目失败的主要原因。要求定义不当会导致范围蔓延、项目延迟、成本超支和产品质量不佳，无法满足利益相关者的需要和安全要求。
需求管理计划 (RMP) 有助于说明项目团队如何接收、分析、记录和管理项目中的所有需求。该计划通常涵盖从初始信息收集到团队在整个项目生命周期中汇聚的更详细的产品需求的所有内容。
需求管理计划中需要定义几个关键项目：项目概述、需求收集流程、角色和职责、工具和可追溯性。
制定需求管理计划对项目成功至关重要，因为它使工程团队能够控制项目范围并指导产品开发生命周期。需求管理软件可以提供执行该计划所需的工具，有助于降低成本、加快产品上市时间并提升质量控制水平。
典型的需求管理流程是对系统工程 V 模型的补充，后者是一种系统工程方法，对检验和认证给予同等重视。需求管理工作流可能遵循以下步骤：
这一流程中的步骤可以帮助团队管理智能互联产品开发过程中固有的复杂性。需求管理解决方案还可以帮助简化流程、优化上市速度、扩大机会并提高质量。
传统上，系统工程师和产品设计团队将使用 Excel 电子表格、电子邮件、维基和其他工具来管理需求。但是，在 IoT 时代，需求复杂性不断提高，这些团队需要更好地了解变化，更深入地洞察数据，共享工具以进行全球协作。
数字需求管理工具有助于在一个安全、集中和可访问的位置跟踪需求变更，从而加强团队成员之间的协作。透明度的提高可以最大限度地减少返工并提高敏捷性，同时有助于确保需求符合行业或监管标准。
人工智能 (AI) 进一步增强了数字需求管理。该技术可以使计算机和机器能够模拟人类学习、决策和自主性，从而帮助管理需求管理中不断增长的数据和复杂性，提高质量并缩短周期时间。
AI 和数字需求管理的优点包括：
自动化的基于云的需求解决方案让团队成员可以实时协作，在文档内和文档之间共享信息，而不受地点限制。组织可以通过共享仪表板和电子邮件通知，以数字化方式管理和监控整个版本控制和变体流程。这样，团队始终可以在需要时访问最新、最准确的信息。
传统的需求管理工具无法在不改变原始结构和上下文的情况下对需求规格进行注释。在使用文字处理软件时，用户不得不将需求从文档复制到电子表格中，并手动在不同版本间同步变更。数字化需求管理使团队能够创建模板以简化信息结构，从而实现全球协作并确保信息的单一可信信息源。
这些工具可以自动创建和维护整个开发生命周期中的关系，包括项目需求、工作项、架构、设计和测试计划之间的关系。例如，它们可以将单个工件链接到测试用例，以便全面了解发生的变化。更高的可追溯性还可以帮助团队更有效地遵守审计要求。它还可以帮助他们了解变化的影响，以便做出更适当的变更管理响应。
借助数字化需求管理解决方案，团队可以在多个位置使用相同的需求，而无需重新定义它。此功能使公司能够更有效地创建产品和系统的版本、变体和原型。“主”副本可确保对一个版本的更改发布到所有实例。团队可以创建基线来实时识别需求的状态，以减少用户错误的发生。
利用面向智能资产管理和供应链的 AI 解决方案，构建更具弹性的业务。
借助 IBM 利用丰富的数据和强大的 AI 技术来集成优化流程，从而实现业务运营转型。
IBM Cloud Pak for Business Automation 是一套模块化的集成软件组件，用于运营管理和实现自动化。