虽然盈利潜力是 RaaS 激增的一个主要因素，但加盟计划也为黑客和勒索软件开发人员提供了额外的好处，这给网络安全专业人员带来了额外的挑战。

无法准确找出勒索软件事件原因。在 RaaS 模式下，实施网络攻击的人可能与开发正在使用的恶意软件的人不同。此外，不同的黑客组织可能使用相同的勒索软件。网络安全专业人员可能无法明确将攻击归因于特定群体，从而使分析和抓获 RaaS 运营商和加盟机构变得更加困难。

网络犯罪分子趋于专业化。就像合法经济一样，网络犯罪经济也导致了劳动分工。威胁参与者现在可以专业化和完善他们的技术。开发人员可以专注于制作越来越强大的恶意软件，而加盟机构可以专注于开发更有效的攻击方法。第三类网络犯罪分子称为“接入经纪人”，专门渗透网络并向攻击者出售接入点。专业化使黑客能够更快地移动并实施更多攻击。根据 X-Force 威胁情报指数，执行勒索软件攻击的平均时间从 2019 年的 60 多天下降到 2022 年的 3.85 天。

更有弹性的勒索软件威胁。RaaS 允许运营商和加盟机构分担风险，从而提高了各自的弹性。抓获加盟机构并不会取缔运营商；如果运营商被抓获，加盟机构可以切换到另一个勒索软件套件。众所周知，黑客还会重组和重塑他们的活动以逃避监管部门的打击。例如，在美国外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁 Evil Corp 勒索软件团伙后，受害者停止支付赎金以避免受到 OFAC 的处罚。作为回应，Evil Corp 多次更改其勒索软件名称以保证付款顺利进行（ibm.com 外部链接）。