勒索软件即服务 (RaaS) 是一种网络犯罪商业模式，勒索软件团伙将其勒索软件代码出售给其他黑客，然后这些黑客使用该代码实施自己的勒索软件攻击。
根据 IBM 的 X-Force 威胁情报指数，勒索软件是 2022 年第二大常见的网络攻击类型。很多专家认为，RaaS 的兴起是勒索软件变得如此猖獗的原因之一。Zscaler 的 2022 年报告（ibm.com 外部链接）指出，11 个最活跃的勒索软件变体中有 8 个是 RaaS 变体。
不难理解为什么 RaaS 模式在网络犯罪分子中如此受欢迎。RaaS 降低了实施网络犯罪的门槛，甚至技术技能有限的威胁参与者也能实施网络攻击。此外，RaaS 是互惠互利的：黑客无需开发自己的恶意软件即可从勒索中获利，而勒索软件开发人员无需手动攻击网络即可增加利润。
RaaS 的工作方式与合法的软件即服务 (SaaS) 商业模式相同。勒索软件开发人员（也称为 RaaS 运营商）承担开发和维护勒索软件工具和基础架构的工作。他们将工具和服务打包成 RaaS 套件，然后出售给其他黑客（称为 RaaS 加盟机构）。
大多数运营商使用以下收入模式之一销售其套件：
RaaS 套件在暗网论坛上做广告，一些勒索软件运营商积极招募新的加盟机构。例如，REvil 集团在 2020 年 10 月的一次重大招聘活动中花费了 100 万美元（ibm.com 外部链接）。
一旦购买了套件，加盟机构获得的不仅仅是恶意软件和解密密钥，他们通常还会获得与合法 SaaS 供应商同等水平的服务和支持。一些最先进的 RaaS 运营商可能会提供一些便利条件，例如，提供持续的技术支持，访问私人论坛（黑客可以在其中交流技巧和交换信息），访问支付处理门户（因为大多数赎金是以无法追踪的加密货币支付的，如比特币），甚至提供工具和支持以编写定制的勒索信或协商赎金要求。
虽然盈利潜力是 RaaS 激增的一个主要因素，但加盟计划也为黑客和勒索软件开发人员提供了额外的好处，这给网络安全专业人员带来了额外的挑战。
无法准确找出勒索软件事件原因。在 RaaS 模式下，实施网络攻击的人可能与开发正在使用的恶意软件的人不同。此外，不同的黑客组织可能使用相同的勒索软件。网络安全专业人员可能无法明确将攻击归因于特定群体，从而使分析和抓获 RaaS 运营商和加盟机构变得更加困难。
网络犯罪分子趋于专业化。就像合法经济一样，网络犯罪经济也导致了劳动分工。威胁参与者现在可以专业化和完善他们的技术。开发人员可以专注于制作越来越强大的恶意软件，而加盟机构可以专注于开发更有效的攻击方法。第三类网络犯罪分子称为“接入经纪人”，专门渗透网络并向攻击者出售接入点。专业化使黑客能够更快地移动并实施更多攻击。根据 X-Force 威胁情报指数，执行勒索软件攻击的平均时间从 2019 年的 60 多天下降到 2022 年的 3.85 天。
更有弹性的勒索软件威胁。RaaS 允许运营商和加盟机构分担风险，从而提高了各自的弹性。抓获加盟机构并不会取缔运营商；如果运营商被抓获，加盟机构可以切换到另一个勒索软件套件。众所周知，黑客还会重组和重塑他们的活动以逃避监管部门的打击。例如，在美国外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁 Evil Corp 勒索软件团伙后，受害者停止支付赎金以避免受到 OFAC 的处罚。作为回应，Evil Corp 多次更改其勒索软件名称以保证付款顺利进行（ibm.com 外部链接）。
很难确定哪些团伙对哪些勒索软件负责，或者哪些运营商在特定时间正式变得活跃。话虽如此，网络安全专业人员多年来已确定了一些主要的 RaaS 运营商，包括：
虽然 RaaS 改变了威胁态势，但很多勒索软件防护标准做法仍然可以有效地抵御 RaaS 攻击。很多 RaaS 加盟机构在技术上不如以前的勒索软件攻击者那么熟练。在黑客和网络资产之间设置足够强大的障碍可能会完全阻止某些 RaaS 攻击。其他网络安全策略可能包括：
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