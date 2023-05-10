数据库安全性是指旨在建立和保持数据库保密性、完整性和可用性的一系列工具、控制和措施。 本文将重点关注保密性，因为这是大多数数据泄露事件中受到损害的要素。
数据库安全性必须应对和保护以下方面：
数据库安全性是一项复杂而且具有挑战性的工作，涉及信息安全技术和实践的方方面面。 这自然与数据库易用性存在冲突。 数据库的可访问性和易用性越高，也就越容易受到安全威胁；数据库对威胁的抵抗力越强，访问和使用就越困难。 这个悖论有时称为安德森法则 （链接位于 IBM 外部）。
根据定义，数据泄露是指未能保持数据库中数据的保密性。 数据泄露对企业造成的危害程度取决于许多后果或因素：
许多软件配置错误、漏洞或者粗心或误用都可能导致数据泄露。 以下是最常见的数据库安全性攻击类型及其原因。
内部威胁是指由于对数据库具有特权访问权限的三种来源中的任何一种所造成的安全威胁。
内部威胁是数据库安全事件的最常见原因之一，通常是允许过多员工拥有特权用户访问凭证所致。
意外事故、弱密码、密码共享和其他不明智或不知情的用户行为仍然占所有报告的数据泄露事件原因的将近一半 (49%) 。
很多黑客的谋生手段就是寻找各种软件（包括数据库管理软件）中的漏洞并发动攻击。 所有主要的商业数据库软件供应商和开源数据库管理平台都会定期发布安全补丁以解决这些漏洞，但是，如果未及时应用这些补丁，则会加剧风险。
这是一种特定于数据库的威胁，通过将任意 SQL 或 non-SQL 攻击字符串插入由 Web 应用或 HTTP 标头提供的数据库查询中来实施攻击。 如果组织未遵循安全 Web 应用编码实践，也没有执行定期漏洞测试，那么很容易被这些攻击撬开大门。
如果进程尝试写入固定长度内存块的数据超过其允许容纳的数量，就会发生缓冲区溢出。 攻击者可能会使用存储在相邻内存地址中的多余数据作为发起攻击的基础。
恶意软件是专门为利用漏洞或以其他方式对数据库造成损害而编写的软件。 恶意软件可能通过连接到数据库网络的任何终端设备传播。
如果组织未采用与保护数据库本身相同的严格控制措施来保护备份数据，则可能使备份容易遭到攻击。
以下情况加剧了这些威胁：
在拒绝服务 (DoS) 攻击中，攻击者向目标服务器（在这种情况下是数据库服务器）发出大量请求，以至于服务器无法再处理实际用户的合法请求，在许多情况下，会导致服务器不稳定甚至崩溃。
在分布式拒绝服务攻击 (DDoS) 中，请求洪流来自多个服务器，这使得阻止攻击变得更加困难。 有关更多信息，请参阅我们的视频“什么是 DDoS 攻击”(3:51)：
由于数据库几乎总是通过网络访问的，因此对网络基础架构中的任何组件或某一部分的安全威胁也构成对数据库的威胁，如果任何攻击会影响用户设备或工作站，那么也会威胁到数据库。 因此，数据库安全性必须远远超出数据库本身的范围。
在评估环境中的数据库安全性以决定团队的主要优先任务时，须考虑以下每个方面：
除了在整个网络环境中实施分层安全控制外，数据库安全性还要求您建立适当的数据库访问控制和策略。 其中包括：
数据库安全策略应支持贵组织的整体业务目标并与之整合，这些目标包括对关键知识产权的保护以及网络安全策略和云安全策略。 确保您有权维持并审核组织内的安全控制，并确保贵组织的策略与责任共担协议中的云提供商的策略相辅相成。 必须建立安全控制措施、安全意识培训和教育计划以及渗透测试和漏洞评估策略，以支持贵组织正式的安全策略。
目前，为数众多的供应商提供数据保护工具和平台。 全面的解决方案应包含以下所有功能：
为数据和应用提供边到边的持续云端保护，实现法规合规性。
在整个数据安全生命周期中实现广泛的可视性、合规性和保护。
为最关键的企业数据提供全面的数据保护。