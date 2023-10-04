PyTorch 支持多种神经网络架构，从简单的线性回归算法到复杂的卷积神经网络和用于计算机视觉和自然语言处理 (NLP) 等任务的生成式转换器模型。PyTorch 基于广为人知的 Python 编程语言构建，并提供广泛的预配置（甚至预训练）模型库，使数据科学家能够构建和运行复杂的深度学习网络，同时最大限度地减少在代码和数学结构上花费的时间和精力。

PyTorch 还允许数据科学家实时运行和测试部分代码，而不是等待整个代码实现 – 对于大型深度学习模型来说，这可能需要很长时间。这使得 PyTorch 成为快速原型设计的绝佳平台，并且还大大加快了调试流程。

PyTorch 最初由 Facebook AI Research（现为 Meta）开发，于 2017 年配置为开源语言，自 2022 年起由 PyTorch Foundation（隶属于大型 Linux Foundation）管理。该基金会为深度学习社区提供一个中立空间，以合作并进一步开发 PyTorch 生态系统。

2023 年，IBM 成为 PyTorch Foundation 的主要成员，他们已合作开展两个重大项目：支持更高效地训练具有数十亿参数的灵活 AI 基础模型，以及大大提高 AI 训练检查点操作的成本效益。IBM 的 watsonx 平台利用 PyTorch 为人工智能基础模型提供企业级软件堆栈，从端到端训练到模型微调。