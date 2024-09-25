IBM 宣布将于 IBM 面向 AI 开发者的企业级工作室 watsonx.ai 上线多款 Llama 3.2 模型，而在今天早些时候，在 MetaConnect 大会上推出了 Llama 3.2 系列预训练和指令微调的多语言大型语言模型 (LLM)。

最值得注意的是，Llama 3.2 标志着 Meta 首次涉足多模态 AI：该版本包括 11B 和 90B 两种大小的模型，可以将图像作为输入。指令微调的 Llama 3.2 90B Vision 和 11B Vision 模型可通过 SaaS 在 watsonx.ai 中立即使用。

watsonx.ai 还推出了迄今为止最小的 Llama 模型：两个文本输入、文本输出 LLM，大小分别为 1B 和 3B。所有 Llama 3.2 模型都支持长上下文长度（长达 128K 个词元），并经过优化，可通过分组查询注意力机制进行快速高效的推理。Meta 官方指定的支持语言为英语、德语、法语、意大利语、葡萄牙语、印地语、西班牙语和泰语，但指出 Llama 3.2 的训练涵盖了这 8 种之外的其他语言，开发人员可基于此对 Llama 3.2 模型进行微调。

这些来自 Meta 的最新成员加入了 watsonx.ai 提供的庞大基础模型库，与 IBM 面向生成式 AI 的开放式多模型战略保持一致。

“通过在 watsonx 上线我们最新的 Llama 模型，更多的企业可以从这些创新中受益，并根据自己的情况在混合云环境中轻松部署我们最新的模型，”Meta GenAI 负责人 Ahmad Al-Dahle 说道。“在 Meta，我们认为必须根据每家组织的具体需求量身定制 AI 解决方案，并使他们能够轻松扩展 Llama 部署。IBM 与我们一样致力于开放、安全、可靠、信任和透明，我们与 IBM 的合作使我们能够实现这一目标。”

请继续阅读以了解有关 Llama 3.2 系列的更多详细信息，包括新的多模态功能、移动和其他边缘设备上的新部署机会、更新的安全功能等。