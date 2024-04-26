随着大语言模型 (LLM) 进入大众视野，人们已经了解了如何使用能够访问这些模型的应用程序。现代 AI 工具能够进行内容的生成、创作、总结、翻译、分类，甚至还能进行对话。借助生成式 AI 领域的工具，我们可以在学习现有工件后，生成对提示的响应。

尚未出现很多创新的领域之一，是遥远的边缘和受限的设备。我们看到一些 AI 应用程序版本在移动设备上本地运行，并嵌入了语言翻译功能，但我们还没有达到 LLM 在云供应商之外创造价值的程度。

不过，有些较小的模型有望在移动设备上实现生成式 AI 功能的创新。接下来，我们从混合 AI 模型的角度研究一下这些解决方案。