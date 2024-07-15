语言模型越大越好吗？

在这场争夺 AI 领域主导地位的竞争中，更大通常意味着更好。有更多的数据和参数，就能创建更大的 AI 系统；与小型系统相比，大型系统不仅功能更强大，而且效率和速度更高，产生的错误更少。

登上新闻头条的科技公司进一步印证了这一趋势。Microsoft 首席技术官 Kevin Scott 谈到为 Chat GPT-5 提供支持的超级计算机时表示：“我们刚部署的系统，从规模上来看，大约有鲸鱼那么大。”Scott 在该公司 5 月下旬举办的 Build 活动中，介绍了 Open AI 生成式 AI 聊天机器人的最新版本。他表示：“事实证明，用鲸鱼级规模的超级计算机可以构建大量 AI。”

与此同时，Nvidia 市值在 6 月突破 3 万亿美元。这家芯片制造商正以惊人速度发展，其芯片为日益庞大的语言模型、超级计算机以及全球迅速扩张的数据中心提供动力。

但是，是不是越大越好呢？这取决于您的视角。对于从事大型语言模型开发的公司而言，规模在大多数情况下确实是一种优势。然而，当企业尝试区分炒作与 AI 的实际价值时，越来越大的语言模型是否总能为企业提供更优解决方案仍未可知。

展望未来，IBM 生成式 AI 研究项目总监 Kate Soule 在最新一期的《IBM Mixture of Experts》播客中表示：“我们无需使用比现有模型大 100 倍的模型，就能挖掘大部分价值。”许多已经从 AI 投资中获益的公司，将其用于分类和摘要等任务，而这些任务甚至并未充分利用当前语言模型的全部能力。