由于 ASI 仍然是理论性的，科幻小说代表了超级智能机器的最佳例子，比如《星球大战》中的会说话和推理的机器人，《她》中的超智能和具有进化能力的个人助理，《2001 太空漫游》中的 HAL 计算机能够控制整艘飞船的功能。

我们今天所拥有的是有限的 AI 系统，是 ASI 的原始先驱应用，它指向未来，一个 ASI 系统将拥有所有已知的 AI 能力，甚至更多。以下是一些作为"基石"的用例。

会话式 AI：Amazon Alexa、Microsoft Cortana 和 Apple Siri 等个人助理代表了会话式 AI 的最前沿。ASI 需要能够流利、动态地使用人类语言，并充分了解语言的许多细微差别。

推荐引擎：推荐算法中使用的机器学习（例如 Netflix 使用的算法）包含数据解析和决策算法，这些算法有一天可能成为 ASI 神经网络的一部分。

生成式 AI：Open AI 的 ChatGPT 使用了一个在大量文本和代码数据集上训练出来的大型语言模型，使其能够非常流畅和准确地处理和生成人类语言。它能够理解复杂的书面句子，参与对话并产生诗歌、剧本和音乐等创造性成果，这对实现人类水平的智能至关重要。

自动驾驶汽车：特斯拉展示了自动驾驶汽车的潜力。自动驾驶汽车综合利用传感器、摄像头和强大的人工智能算法，实现自动导航。为自动驾驶汽车开发的先进感知和决策能力与 ASI 直接相关。在动态环境中处理复杂的感官数据并做出实时决策的能力是通用智能的一个重要方面，也是 ASI 研究的一个关键目标。

医疗保健：AI 在医疗保健领域也取得了长足进步，现在机器智能可以分析医疗图像和数据，协助医生诊断疾病。IBM Watson Health 和 DeepMind Health 等公司正在开发人工智能驱动的系统，可以高精度检测癌症、心脏病和其他疾病。医疗 AI 的这些进步为开发更复杂的系统铺平了道路，这些系统有朝一日可以自主诊断和治疗疾病。处理和解读复杂医疗数据的能力对于实现人类水平甚至超人水平的医疗专业知识至关重要，这也是 ASI 研究的一个关键领域。

ASI 的潜在影响是巨大的，有可能彻底改变人类生活的各个方面。然而，解决与强大的 AI 相关的伦理和社会挑战至关重要。AI 研究人员、计算机科学家、技术巨头和世界各国政府必须认真考虑 ASI 的潜在利益和风险，以确保以负责任和合乎道德的方式使用这一变革性技术，造福人类。