图灵测试



艾伦·图灵于 1950 年开发了图灵测试，并在其论文《计算机器与智能》(PDF, 566 KB)（链接位于 IBM 外部）中进行了讨论。 该测试最初被称为模仿游戏，用于评估机器的行为是否与人类行为有所区别。 在此测试中，有一个称为"审查员"的人负责通过一系列问题找出计算机产生的输出与人类产生的输出之间的差异。 如果审查员不能可靠地将机器与人类主体识别出来，那么机器便通过了测试。 但是，如果评估人员能够正确识别出人类响应，那么这台机器便不会被归类为智能机器。

虽然图灵测试没有既定的评估准则，但图灵指出，人类评估员在 5 分钟后能正确预测人类与计算机所产生对话的几率只有 70%。 图灵测试引入了有关机器智能构想的一般接受度。

但是，初始图灵测试只测试一个技能集，例如文本输出或国际象棋。 强 AI 同样需要执行大量任务，于是便开发出扩展图灵测试。 此测试评估 AI 的文本、视觉、听觉和审计性能，并将其与人类产生的输出进行比较。 此版本在著名的勒布纳奖竞赛中使用，比赛中，由一个人类评委猜测输出是来自于人类还是计算机。

中文屋论证 (CRA)



中文屋论证由 John Searle 于 1980 年提出。 在其论文中，他讨论了理解和思考的定义，并声称计算机永远无法做到这一点。 其论文的这一段摘录（来自斯坦福大学的网站）（链接位于 IBM 外部）很好地总结了他的论点：

“计算的定义纯粹是形式上或语法上的，而大脑有实际的心理或语义内容，我们不能仅仅通过语法操作而不通过其他任何方式从语法判断出语义……一个系统，比如说我，不可能仅通过模拟中文发言者行为的计算机程序步骤来理解汉语（第 17 页）。”

“中文屋论证”提出了以下场景：

想象一个不会说中文的人坐在一个封闭的房间里。 房间里有一本关于中文语言规则、短语和说明的手册。 另一个中文流利的人将用中文写的便条传进房间。 在语言短语手册的帮助下，房间内的人可选择相应的回答，并将它回传给说中文的人。

虽然房间内的人能够使用语言短语手册提供正确的回答，但他或她仍然不会说也听不懂中文；这只是一种通过将问题或语句与相应的回答进行匹配来模拟理解的过程。 Searle 争论说，强 AI 需要真正的人脑才能有意识或理解能力。 “中文屋论证”说明了图灵测试的缺陷，展示了人工智能定义中的差别。