深入了解 AI 时代的隐私问题

这是创新的一个难题：随着技术的进步，使用技术的风险也在增加。

例如，加强数据收集和分析的工具也会增加个人数据和敏感信息出现在不属于它的地方的可能性。

这种特殊的风险（隐私风险）在人工智能 (AI) 时代尤为普遍，因为敏感信息会被收集并用于创建和微调 AI 和机器学习系统。随着政策制定者急于解决有关 AI 使用的隐私法规问题，他们为使用 AI 技术进行决策的企业带来了新的合规挑战。

尽管存在隐私和合规性问题，公司继续部署 AI 模型来提高生产力并解锁价值。让我们仔细看看影响当今社会和商业的 AI 隐私风险和保护措施。