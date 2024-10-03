将数据和应用程序从传统的本地数据中心迁移到云基础设施，可以帮助公司加速创新、保持竞争优势以及更好地与客户和员工互动，从而大幅降低成本。此外，IT 基础设施成为大多数公有云提供商的即用即付运营支出。您可以根据需求增减云资源，成本也会随之降低。但是，云服务成本可能会高于预期，因此监控和优化云支出至关重要。

云成本优化结合了各种策略、技术、最佳实践和工具，可帮助降低云成本，找到在云环境中运行应用程序最具成本效益的方法，并最大限度地提高业务价值。

如果使用多个云供应商的不同仪表盘，则很难监控指标和比较数据，而且很容易超支。无论您使用 IBM Cloud、Amazon AWS、Google Cloud、Microsoft Azure 还是某些平台组合，了解、评估和优化云运营方面的支出都至关重要。