将数据和应用程序从传统的本地数据中心迁移到云基础设施，可以帮助公司加速创新、保持竞争优势以及更好地与客户和员工互动，从而大幅降低成本。此外，IT 基础设施成为大多数公有云提供商的即用即付运营支出。您可以根据需求增减云资源，成本也会随之降低。但是，云服务成本可能会高于预期，因此监控和优化云支出至关重要。
云成本优化结合了各种策略、技术、最佳实践和工具，可帮助降低云成本，找到在云环境中运行应用程序最具成本效益的方法，并最大限度地提高业务价值。
如果使用多个云供应商的不同仪表盘，则很难监控指标和比较数据，而且很容易超支。无论您使用 IBM Cloud、Amazon AWS、Google Cloud、Microsoft Azure 还是某些平台组合，了解、评估和优化云运营方面的支出都至关重要。
组织每年在云服务上浪费了大约 32% 的支出 ——无论您是小型企业还是每年在云上花费 6 位数或 7 位数的企业，这都是一笔不小的数目。云优化通过识别未使用的资源和被忽视的工具，帮助减少浪费并避免超支。
此举不仅旨在降低成本。它还旨在确保成本与业务目标相一致。换言之，如果您能从特定云服务中赚取更多收益或发现更多富有成效的活动和盈利能力，支付更多费用便不失为有意义之举。
云成本优化意味着了解云运营成本并进行智能调整，以便您可以在不影响性能的情况下控制云成本。
通过一些准备，您可以管理云成本并避免意外超支。IT 团队应在云实施之前、期间和之后思考以下问题：
可用的云成本管理工具可以帮助您跟踪账单、功能和其他配置，从而使您能够优化成本。云供应商提供一些工具，包括 Azure 成本管理、Google Cloud 成本管理和 AWS 云财务管理工具。
还有来自独立公司的云成本工具，用于评估其他多个供应商。例如，IBM® Turbonomic 可以在没有人工监督的情况下实时自动执行关键操作，以帮助您最有效地使用计算、存储和网络资源。这些工具可跨多个云工作，并创建显示合并多云数据的报告。有些人将云成本与构建自己的服务器机房的成本进行比较。
FinOps 是财务与 DevOps 的结合体，它是一种云财务管理实践，可帮助组织在其混合环境和多云环境中最大限度地提高业务价值。很多组织均通过雇用跨职能 FinOps 团队（其中的成员来自 IT、财务和工程部门）来制定和实施云成本优化策略，从而将财务问责制引入云端。
FinOps 实践依赖于报告和自动化，通过不断识别提高效率的机会并实时采取有关云优化的行动来提高投资回报率。通过实现动态资源配置自动化，组织还可以确保云环境的底层基础架构始终满足服务级别目标。
根据 FinOps 基金会的说法，成熟的 FinOps 实践可分配 90% 以上的云支出，从而使预测支出与实际支出之间的差距很小。
公司可能同时处于 FinOps 旅程的多个阶段（了解、优化和运营），因为不同的部门、团队或应用程序将踏上自己的旅程。
FinOps 基金会将成熟度级别描述为“爬行、行走、奔跑”，依次分别代表采取措施的组织从小规模、有限规模逐渐上升到更高水平。
许多企业使用的复杂应用程序使 IT 团队在努力满足动态需求时疲于奔命。当应用程序性能下降时，这些团队往往在事后才人为做出反应。为避免中断，他们可能会为云环境配置比所需更多的资源，导致云账单虚高、投资回报率令人失望。IBM 鼓励客户通过混合云成本优化来控制支出。
IBM Turbonomic 是一个混合云成本优化平台，使 IT 团队能够消除导致应用程序资源过度配置或配置不足的猜测，从而节省时间并优化成本。团队可以持续自动执行实时关键操作，主动为堆栈的每一层应用程序提供最高效的计算、存储和网络资源利用。
让我们重新思考云运营。如果您要为一家新公司设计云运营方式，您会自动执行哪些操作从而以最低成本确保应用程序的性能？观看视频。
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