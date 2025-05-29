导电的物质称为导体，而不导电的物质称为绝缘体。半导体具有独特的性质，适用于两种状态，这意味着在某些条件下它们可以导电，而在其他条件下则能够阻碍电流。这种独特的分类使得半导体非常适合用于依赖在小面积内传导大量电力的技术，如计算机芯片、人工智能 (AI) 芯片 和物联网 (IoT) 设备。

在大多数现代技术中，半导体像微小的电气开关一样反复开关，控制电流的流动。半导体的导电性（即电流通过它的难易程度）取决于电流和电压的变化。

半导体广泛应用于多个行业，包括个人计算机 (PC)、家用电子产品、汽车、工业制造等。根据半导体行业协会 (SIA) 最近的一份报告，半导体销售额已从 2001 年的 1390 亿美元增长到 2023 年的 5260 亿美元。这一增长代表了 6% 的复合年增长率 (CAGR)。1

半导体行业的快速创新速度很大程度上归功于摩尔定律，即计算机的速度和能力每两年翻一番的规律。在半导体行业，摩尔定律适用于微芯片必须包含的晶体管数量，以跟上计算设备日益增长的需求。领先的制造商不断寻求每两年翻倍晶体管数量的方法，以确保半导体技术的进步。