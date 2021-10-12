什么是 Knative？

Kubernetes 可自动执行并调度容器的部署、管理和扩展。容器是轻量级可执行应用程序组件，将源代码与在任何环境中运行代码所需的所有操作系统 (OS) 库和依赖项相结合。

容器使应用程序组件可以共享单个操作系统实例的资源，这种共享与虚拟机 (VM) 使应用程序可以共享单个物理计算机的资源的方式大致相同。由于具有比虚拟机更小的体量和更高的资源效率，并且更适合敏捷和 DevOps 开发运维开发方法的增量发布周期，容器已成为现代云原生应用程序事实上的计算单元。使用容器的公司还报告了其他优点，包括提高应用程序质量和创新水平等：

随着云原生开发的盛行和容器在组织中的使用激增，Kubernetes 的容器编排功能（包括调度、负载均衡、运行状况监控等）大幅降低了对激增的容器进行管理的难度。然而，Kubernetes 是一种复杂的工具，需要开发人员执行或模板化许多重复性任务，例如从存储库中提取应用程序源代码、围绕代码构建和配置容器映像以及使用不同工具配置 Kubernetes 外部的网络连接。将 Kubernetes 管理的容器纳入自动化的持续集成/持续交付 (CI/DC) 管道需要特殊的工具和自定义编码。

Knative 通过在 Kubernetes 内部自动执行这些任务的工具消除了这种复杂性。开发人员只需在单个 YAML 清单文件中定义容器的内容和配置，Knative 就能完成其余工作，创建容器并执行网络编程以设置路由、入口、负载均衡等。Knative 还提供了命令行界面 Knative CLI，让开发人员无需编辑 YAML 文件即可访问 Knative 功能。