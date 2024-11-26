ChatGPT 迎来了两周年：它是如何起步的，现在发展如何

两年前，OpenAI 开放其 AI 聊天机器人供测试使用，OpenAI 是一家位于旧金山的非营利初创企业，于 2015 年由 Sam Altman、Greg Brockman、Elon Musk、Ilya Sutskever、Wojciech Zaremba 和 John Schulman 创立。这一发布引发了业界的热情、疑问甚至一些实验尝试（还记得《每日播报》的这一期节目吗？）时至 2024 年 11 月，ChatGPT 现已拥有超过 2 亿的每周活跃用户，而 OpenAI 通过与 Microsoft 和 Apple 等科技巨头合作，不断扩张业务。
那么，ChatGPT 的发布如何改变了 AI 环境呢？我们采访了 IBM 的专家，探讨了 AI 在过去两年的发展情况以及如何持续转型。
人工智能的历史可以追溯到几十年前。例如，IBM 早在上世纪 50 年代就已经开始培训一些最早的神经网络，使用跳棋和西洋双陆棋训练机器，最终击败大师。但采用简单且免费的自然语言界面的 ChatGPT 的发布，标志着一个重大转折点。
IBM 杰出工程师 Chris Hay 表示：“ChatGPT 的不同之处在于，它确实为消费者提供了出色的体验，让非技术人员也能使用 AI 完成不可思议的任务。”
其结果是，将一项强大的技术交到了任何拥有电脑和互联网连接的人手中，而在之前，只有最富有的企业才能使用这项技术。与此同时，OpenAI 的举动迫使其他公司纷纷发布自己的强大工具，让全球专注于 AI 创新的一类新的程序员和企业家迅速崛起。
IBM Consulting 副总裁兼高级合伙人 Shobhit Varshney 表示：“当 AI 像电力一样触手可及时，全球经济[格局]就会发生根本性的变化。Varshney 表示，这种转变的一个标志是，世界各地加入 GitHub 的程序员数量前所未有，而 Python 这种主要用于 AI 和机器学习的编程语言也成为该平台上最受欢迎的语言。
“现在人们无需投资数百万美元，便可充分利用这些工具，”他说。“我们很快就会看到一人独角兽公司的出现。”
Chris Hay 表示，他在聊天机器人 ChatGPT 发布几周后迎来自己的“顿悟”时刻，当时他正在尝试开发自己的编程语言。他很快发现自己在向 GPT 寻求反馈。
“那时我想，‘我的天哪！’我正在这里就我的编程语言设计进行一场真正的对话。我找到合作者了！”
两年后，IBM 商业价值研究院的调查显示，92% 的受访企业领导者表示，到 2025 年，他们将把 AI 整合到其工作流。将 AI 整合到面向消费者的服务和产品中的行动已经开始，例如 Apple Intelligence、Adobe 和 Meta AI。
Hay 表示：“现在，我们接触的一切都是生成式 AI。”
今年的一项重大进展是出现了所谓的“推理模型”。这些模型，如 OpenAI 的 o1 系列，应用了思维链推理，这意味着它们可以反映人类的推理，并使用逻辑推断来解决复杂的问题。
“我们现在看到的是，模型开始深入思考并得出答案，”Hay 说道。“它还不是人类推理，‘推理’是一个被过度使用的词，但至少它能够反思自己在做什么，并投入更多时间，得出更高质量的答案。”
最初的 GPT-3 拥有 1750 亿个参数。如今，较小模型（有些模型的参数少到只有 20 亿）的性能已经超过了 18 个月前的最佳模型。
Hay 表示：“模型的规模一直在变小，而能力却在不断增强，因为它们能接受更好的训练。这就是我希望看到的路径：模型越大，速度就越慢。我想要可以在我自己的设备上运行的模型。”
AI 是否已达到极限？这个问题总是萦绕不去，近期路透社的一篇报道中引用了 OpenAI 联合创始人关于预训练和扩展 AI 的观点，此举引发了公众对于训练新语言模型采用更类人“思考”方式的进展迟缓的广泛议论。
但 Varshney 认为，用人类的能力来评估 AI 具有误导性。
“不应该根据人类的智力水平来评判 AI，因为人类擅长某些事情，而另一些事情则不擅长，”他说道。“我们不希望 AI 复制人类能力；我们希望 AI 能够真正发挥其优势。”
他提到了常见家用电器的历史来作为例子。“我们没有想到洗碗机会发展起来并开始像人一样洗碗，”他说。他认为，我们需要更好的方式来评估 AI 实际擅长什么。
Hay 认为，AI 非但不会碰壁，反而仍有很大的发展空间，这在很大程度上要归功于合成数据。“我们将需要更少的数据来训练模型，而且模型将专注于不同类型的架构变化，”他说。“将会取得突破，硬件会变得更好。所以我认为不会出现碰壁问题。”
OpenAI 仍然被视为 AI 创新和部署竞赛的领军者。Varshney 认为，在 ChatGPT 发布两年后，OpenAI 仍然没有强有力的竞争者。Hay 表示同意，这主要是因为，他认为 OpenAI 仍然为消费者提供了最佳的用户体验。
“我仍然使用 ChatGPT，因为它能提供更好的用户体验，”他说。尽管如此，他也承认这一领域正在迅速发展。已经有几位前 OpenAI 领导者和科学家创立了新公司，例如 Anthropic 和 Safe Superintelligence Inc.，市场上也在持续涌入新的功能部件和功能。
“谁能赢得这场比赛？我希望没有人会赢，”Hay 说。“在这个[只有]一家公司赢得竞争而我们都失败的世界，[只有]大家开展良性竞争，我们所有人才都有机会享受伟大的 AI 创新成果。”