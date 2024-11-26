ChatGPT 迎来了两周年：它是如何起步的，现在发展如何

人工智能的历史可以追溯到几十年前。例如，IBM 早在上世纪 50 年代就已经开始培训一些最早的神经网络，使用跳棋和西洋双陆棋训练机器，最终击败大师。但采用简单且免费的自然语言界面的 ChatGPT 的发布，标志着一个重大转折点。

IBM 杰出工程师 Chris Hay 表示：“ChatGPT 的不同之处在于，它确实为消费者提供了出色的体验，让非技术人员也能使用 AI 完成不可思议的任务。”

其结果是，将一项强大的技术交到了任何拥有电脑和互联网连接的人手中，而在之前，只有最富有的企业才能使用这项技术。与此同时，OpenAI 的举动迫使其他公司纷纷发布自己的强大工具，让全球专注于 AI 创新的一类新的程序员和企业家迅速崛起。

IBM Consulting 副总裁兼高级合伙人 Shobhit Varshney 表示：“当 AI 像电力一样触手可及时，全球经济[格局]就会发生根本性的变化。Varshney 表示，这种转变的一个标志是，世界各地加入 GitHub 的程序员数量前所未有，而 Python 这种主要用于 AI 和机器学习的编程语言也成为该平台上最受欢迎的语言。

“现在人们无需投资数百万美元，便可充分利用这些工具，”他说。“我们很快就会看到一人独角兽公司的出现。”