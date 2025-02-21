生成式 AI 是一种人工智能 (AI) 技术，能够根据用户的需求生成文本、图像、视频、音频甚至软件代码。如今，各类组织都在争相开发全新的生成式 AI 应用，却往往忽略了打造一套能为这些应用提供支撑的高效数据战略所需的关键步骤。

生成式 AI 模型——即经过训练、能够模仿人类大脑决策模式的计算机程序——的训练过程需要海量数据作为支撑。组织或许能构思出极具潜力的应用方案，但如果作为底层基础的数据未得到妥善处理，最终的应用落地便会以失败告终。

从数据采集与处理的成本投入，到保障数据安全存储所需的底层基础设施，再到持续迭代数据治理要求，组织若想让生成式 AI 应用落地成功，就必须采用战略性的推进方法。