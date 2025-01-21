组织使用不同的文件格式来满足其他数据需求。许多传统格式以行组织数据，并针对简单数据传输和可读性进行了优化。

Parquet 采用了一种完全不同的方法。它将类似的数据类型分组到列中。这种列式结构有助于改变组织进行大规模分析的方式，实现卓越的压缩和有针对性的数据访问。

例如，在分析客户交易时，使用 Parquet 的零售数据库可以访问特定列（例如购买日期和金额），而无需加载整个客户记录。这种访问特定列的能力可以减少处理时间和存储成本。

Parquet 格式在 3 个关键领域很有价值：

Parquet 得到广泛采用的另一个原因是它与分布式系统和数据工具兼容，例如 Apache Spark、Apache Hive 和 Apache Hadoop。