勒索软勒索软件感染会导致业务中断，造成巨大的经济损失，尤其是当恢复正常业务运营的唯一方法是向网络罪犯支付赎金。如何阻止勒索软件中断业务连续性，并在遭遇攻击后快速恢复正常运营？
采用零信任方法，通过主动管理网络安全风险、识别漏洞并将攻击造成的影响降到最低，达到检测和应对勒索软件威胁的目的。
2023 年，70% 的网络攻击针对关键基础设施行业。查看新报告，更深入地了解攻击者的策略。
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通过嵌入式 AI、分析和深度学习提供主动防护，利用机器学习进行更准确的检测，并借助自动化和分析加快响应速度。
自动创建关键数据的不可篡改备份和隔离副本，以帮助您的公司最大限度地减少停机时间并加快遭到攻击后的恢复速度。
接入基于云的威胁情报平台 X-Force Exchange，75 万活跃用户会在其中与伙伴们协同制定响应计划，并增强数据保护解决方案。
借助智能的安全分析，获得应对最严重威胁所需的切实可行的实时洞察情报，从而加快意外事件分析、缓解和补救措施的执行速度。
借助闪存存储解决方案，避免由恶意软件或勒索软件攻击造成的数据损坏，帮助防止数据丢失，提高业务连续性，并降低基础架构成本。
我们的防御安全服务包括基于订阅的事件预防、检测和应急响应计划，有助于在发生重大损害之前检测、响应并遏制相关事件。
大多数勒索软件感染都是从网络钓鱼电子邮件开始的，该邮件会诱骗用户在已连接的端点上启动勒索软件。远程办公和端点互连的增加只会加剧这种端点安全挑战。安全团队需要一种由 AI 驱动的现代化端点检测和响应 (EDR) 工具，可以主动阻止和隔离所有端点（远程和本地）的恶意软件和勒索软件威胁。
我们的团队由黑客、响应者、研究人员和情报分析人员组成，聚焦于网络威胁并提供各种进攻型和防御型产品和服务，帮助您预防、响应相关事件并从中恢复，从而在安全策略中构建真正永续的网络安全。
将安全风险管理集成到整体业务策略中，让高管可以通过财务指标量化相关安全风险，从而做出更明智的决策。
零信任方法旨在确保每位用户、每台设备和每次连接均获得安全保障，认真抵御每一次攻击。通过制定多部门一体化零信任策略，推动企业加快采纳相关方法。
增进对勒索软件攻击的理解，了解此类软件如何“劫持”您的数据。
探索预防和应对网络攻击的强大策略，并了解如何减少安全危机的影响。
了解如何降低风险，并获取不同国家或地区及行业数据泄漏的基准成本信息。
勒索软件使全球各地的组织相继陷入瘫痪，每年造成的损失高达数十亿美元。了解不同类型的勒索软件，以及保护贵公司的关键步骤。
勒索软件是黑客使用恶意软件劫持敏感数据，对事主实施勒索的手段。据 X-Force Threat Intelligence 报告显示，勒索软件已成为最主要的威胁，占据网络攻击总数的 21%。
当今结构复杂的组织有很多接入点会面临网络威胁。了解如何预防、检测并应对企业运营过程中所遭遇的任何网络事件。