在本周的 Think 2026 大会上，企业领导者探讨了一个日益显著的现实：随着 AI 深入企业核心，其成功与否取决于支撑它的混合基础设施的稳健性与灵活性。讨论清楚表明，AI 的价值依赖于正确的架构。

跨环境的复杂性、分散的架构、不断增加的技术债务，以及对安全、合规和弹性的更高要求，阻碍了从实验到大规模、可信成果的转化。

而所有这些挑战的核心，都归结为一件事：数据。

IBM 基础设施高级副总裁 Ric Lewis 表示：“AI 离不开数据，而数据无处不在，因此数据本质上是混合的。这些数据要么是金矿……要么是垃圾场……而你所选择的架构，会决定它的价值。”