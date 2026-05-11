在本周的 Think 2026 大会上，企业领导者探讨了一个日益显著的现实：随着 AI 深入企业核心，其成功与否取决于支撑它的混合基础设施的稳健性与灵活性。讨论清楚表明，AI 的价值依赖于正确的架构。
跨环境的复杂性、分散的架构、不断增加的技术债务，以及对安全、合规和弹性的更高要求，阻碍了从实验到大规模、可信成果的转化。
而所有这些挑战的核心，都归结为一件事：数据。
IBM 基础设施高级副总裁 Ric Lewis 表示：“AI 离不开数据，而数据无处不在，因此数据本质上是混合的。这些数据要么是金矿……要么是垃圾场……而你所选择的架构，会决定它的价值。”
基于此，Ric Lewis 概述了构建稳健 AI 基础的三大战略重点：将 AI 置于核心、打造 AI 就绪数据，并建立 AI 就绪的控制体系。这些战略重点共同帮助组织构建灵活、有韧性、且可随未来发展扩展的基础。
企业如何应对这一现实并构建应对方案，正成为决定性基础设施挑战。领先的基础设施领导者，都将数据视为其混合战略的核心基础。
混合模式是企业 AI 的实际运行方式。IBM 商业价值研究院的一项研究显示，70% 的高管表示，混合战略帮助组织优化了成本和性能，但仅有 8% 表示现有基础设施可满足所有 AI 需求。这一差距正是 Think 2026 的核心焦点。聚焦以下领域有助于弥补这一差距。
Gartner 最近的一份报告聚焦关键问题：由于数据质量问题，预计 2026 年有 60% 的组织将放弃其 AI 项目。CEO 们同样忧心—6% 表示用于创收的工作负载所依赖的数据不可信。
IBM Storage 营销副总裁 Scott Baker 表示：“AI 确实需要具有参考价值的高质量数据，更重要的是，它需要具备上下文信息。”
这些问题可能听起来非常熟悉。数据分散在各环境中，业务背景缺失，治理往往被视作事后补充。正是这种情况导致大多数企业仍停留在试点阶段。
Baker 表示：“我们当然可以部署专为 AI 工作负载设计的基础设施。但我们同样需要专为这些工作负载设计的数据，确保其上下文和质量能够让 AI 按预期运行。”
IBM 采用全栈方法，涵盖数据层、基础设施及智能功能，以支持生产部署的规模化扩展。这意味着在混合环境中统一结构化、非结构化及半结构化数据，无需组织对现有系统进行全面重构。
IBM Storage 总经理 Sam Werner 表示：“正是这一数据基础，最终决定了组织是能将 AI 投入生产，还是陷入无休止的试点循环。”
IBM Fusion 与 watsonx.data 的作用正是在此：将数据引入应用程序，并在数据层施行治理。Fusion 还利用智能数据缓存，将数据送至所需位置，同时保证性能不受影响。
GPU 加速同样是关键因素。当今企业面临的高成本问题之一是 GPU 闲置，其根本原因在于存储无法以足够快的速度提供数据，导致 GPU 无法持续运作。
——Sam Werner，IBM Storage 总经理
运营弹性规划、高可用性及灾难恢复已不再是基础设施的附注。随着 AI 更深入核心运营，可用性风险上升，弹性必须从一开始就内置。
IBM Power 总经理兼 IBM 基础设施首席技术官 Hillery Hunter 表示：“AI 必须全天候不间断运行，这对我们的运营至关重要。“
在全球化环境下，数据驻留至关重要，主权逻辑必须直接嵌入环境部署，而非事后附加。FlashSystem 将此功能延伸至存储层，管理整个组织的存储资产，以确保环境的弹性与合规性。
—Hillery Hunter，IBM Power 总经理兼 IBM 基础设施首席技术官
Lewis 表示：“混合已不再是可选项。”随着组织面临日益复杂的挑战、安全需求及主权问题，混合模式正逐渐成为必需，而非选择。构建正确的混合架构可提升规划性、一致性和弹性，为 AI 在核心业务中取得成功创造条件。
在 Think 2026 大会上，这一信息得到了明确传达。对于在真实数据上运行 AI 的企业而言，当前的架构决策将决定未来的可能性。率先实现这一目标的企业，将是那些注重控制力、灵活性及长期发展的企业。
IBM Storage flashsystem 提供网络弹性和增强的数据存储功能。
IBM® Storage 是一系列数据存储硬件、软件定义存储和存储管理软件。
IBM® Technology Expert Labs 为 IBM 服务器、大型机和存储提供基础设施服务。