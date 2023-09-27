在本视频中，Martin Keen 将简要介绍大语言模型、其与基础模型的关系、运作原理以及如何用于解决各类业务问题。
专有大语言模型由企业所有，用户需购买授权方可使用。此类授权可能对模型的使用方式施加限制。相比之下，开源大语言模型免费开放，任何人都可以访问，出于任何目的进行使用，并可自由修改和分发。
“开源”一词意味着模型的代码与底层架构向公众开放，开发者与研究人员可自由使用、改进或调整模型。
过去普遍认为模型规模越大性能越优，但如今企业逐渐意识到其在研发与创新方面可能带来难以承受的成本。对此，开源模型生态开始展现潜力，并对现有 LLM 商业模式构成挑战。
缺乏内部机器学习团队的企业，可在自有基础设施（云端或本地）中部署开源大语言模型，获得透明度与灵活性优势。此举既保障企业对数据的完全掌控，也确保敏感信息始终处于内部网络中，从而显著降低数据泄露或未授权访问风险。
开源 LLM 的运作原理、架构设计、训练数据与方法论及使用方式均公开透明。企业通过审查代码与洞察算法，能够赢得更高信任度，同时辅助审计工作并确保符合伦理与法律规范。此外，有效优化开源 LLM 还可以减少延迟并提高性能。
长期而言，开源模型的综合成本通常远低于专有模型，因其无需支付授权费用。但需注意，运营成本仍包含云设施或本地基础设施开支，且初期部署通常需要可观投入。
经过预训练的开源大语言模型支持微调功能。企业能够针对特定用途为模型添加功能特性，也可基于专用数据集对模型进行训练。若要在专有模型上实现此类定制或规格调整，则需与供应商协作，而这需要耗费额外的时间与资金成本。
专有 LLM 意味着企业必须依赖单一供应商，而开源方案则允许企业整合社区贡献、多服务商支持乃至内部团队资源，共同处理更新、开发、维护与支持工作。开源环境鼓励企业进行多样化实验，吸纳不同视角的智慧成果，从而打造持续引领技术前沿的解决方案，同时让企业在技术路线与应用决策上掌握更高自主权。
组织可利用开源大语言模型创建几乎任何对内提升员工效能的工具，或在开源协议允许范围内将其发展为商业产品。其中包括：
开源大语言模型支持开发具备语言生成能力的应用程序，例如撰写电子邮件、博客文章或创意故事。采用 Apache 2.0 许可协议的 Falcon-40B 等模型，能够根据提示生成高质量的文本建议，供用户进一步打磨优化。
基于现有代码与编程语言训练的开源 LLM，可辅助开发者构建应用、定位错误及发现安全漏洞。
支持创建提供个性化学习体验的应用，并能针对特定学习模式进行定制化调优。
能够提炼长篇文章、新闻报道、研究报告等资料核心信息的开源 LLM 工具，助力关键数据提取。
具备理解应答、提供建议及自然语言对话能力。
使用多语言数据集进行训练的开源 LLM，可以提供准确流畅的多语言翻译服务。
LLM 可以通过文本解析判定情感倾向，这对于品牌声誉管理和客户反馈分析非常有价值。
LLM 能够有效识别并过滤不当或有害的网络内容，为维护健康网络环境提供重要支持。
Open LLM Leaderboard旨在根据不同的基准跟踪、排名和评估开源 LLM 和聊天机器人。
尽管大语言模型的输出听起来流畅且具有权威性，但仍可能存在风险，包括基于“幻觉”提供信息，以及存在偏见、合规性或安全性的问题。开展相关风险教育是应对这些数据与人工智能问题的途径之一。
人工智能模型，特别是大语言模型，将成为未来十年最具变革性的技术之一。随着新出台的 AI 法规为人工智能的使用制定了指导方针，企业不仅需要管理与治理 AI 模型，也需对输入 AI 的数据进行治理。
为帮助各组织应对这些需求并提升 AI 应用效能，IBM 推出了企业级 AI 与数据平台 watsonx。该平台全面提供以下能力：
IBM watsonx Assistant 的对话式搜索功能基于预构建集成、低代码集成框架（链接位于 ibm.com 外部）及无代码开发体验构建。开发人员与业务用户均可通过对话式搜索实现问答自动化，从而专注于构建更高价值的业务操作流程与虚拟助手的集成化数字体验。
除对话搜索外，watsonx Assistant 正与 IBM Research 及 watsonx 持续合作，开发专精于分类、推理、信息抽取、文本摘要及其他对话场景的定制化 watsonx 大语言模型。通过应用大语言模型技术，Watsonx Assistant 在提升用户意图理解效率方面已取得重要突破。
了解 IBM® Granite™，我们的开放式、性能出色和值得信赖的 AI 模型系列，专门为企业量身定制，并经过优化，可以帮助您扩展 AI 应用程序。深入了解语言、代码、时间序列和防护措施选项。
深入了解 watsonx 组合中基础模型库，从容自信地为您的业务扩展生成式 AI。
借助 IBM 业界领先的人工智能专业知识和解决方案组合，让人工智能在您的业务中发挥作用。
通过增加 AI 重塑关键工作流程和运营，最大限度提升体验、实时决策和商业价值。