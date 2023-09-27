过去普遍认为模型规模越大性能越优，但如今企业逐渐意识到其在研发与创新方面可能带来难以承受的成本。对此，开源模型生态开始展现潜力，并对现有 LLM 商业模式构成挑战。

透明度和灵活性

缺乏内部机器学习团队的企业，可在自有基础设施（云端或本地）中部署开源大语言模型，获得透明度与灵活性优势。此举既保障企业对数据的完全掌控，也确保敏感信息始终处于内部网络中，从而显著降低数据泄露或未授权访问风险。

开源 LLM 的运作原理、架构设计、训练数据与方法论及使用方式均公开透明。企业通过审查代码与洞察算法，能够赢得更高信任度，同时辅助审计工作并确保符合伦理与法律规范。此外，有效优化开源 LLM 还可以减少延迟并提高性能。

成本节省

长期而言，开源模型的综合成本通常远低于专有模型，因其无需支付授权费用。但需注意，运营成本仍包含云设施或本地基础设施开支，且初期部署通常需要可观投入。

功能拓展与社区赋能

经过预训练的开源大语言模型支持微调功能。企业能够针对特定用途为模型添加功能特性，也可基于专用数据集对模型进行训练。若要在专有模型上实现此类定制或规格调整，则需与供应商协作，而这需要耗费额外的时间与资金成本。

专有 LLM 意味着企业必须依赖单一供应商，而开源方案则允许企业整合社区贡献、多服务商支持乃至内部团队资源，共同处理更新、开发、维护与支持工作。开源环境鼓励企业进行多样化实验，吸纳不同视角的智慧成果，从而打造持续引领技术前沿的解决方案，同时让企业在技术路线与应用决策上掌握更高自主权。