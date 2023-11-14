Gen AI 有可能提高工作效率并释放数万亿美元的经济价值，但这些模型带来了新的复杂性和风险。无论您使用的 gen AI 模型还是传统 ML 模型，每个模型都需要治理。
IBM® watsonx.governance AI 治理工具包为用户提供了模型选项和灵活性。此工具包可用于管理基于 IBM® watsonx.ai 以及 Amazon Bedrock、Microsoft Azure 和 OpenAI 等第三方平台构建的 gen AI 模型。借助 watsonx.governance，您还可以管理第三方工具中构建的 ML 模型。客户可以为这两种模型种类选择云部署或本地部署。
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在单一集成平台上访问企业开箱即用的多模型工具集，可自动执行 gen AI 和 ML 模型的治理。
在整个 AI 生命周期中自动执行工具和流程，以减少人为错误，并安全、可信任地加速 AI 开发。
提供透明的模型流程，以提高准确性、公平性和可解释性，并提供有关模型运行状况和功能的清晰文档。
为了有效管理企业的 gen AI，有必要监控并降低近期因模型、用户、数据集和法规而加大的风险。为此，watsonx.governance 提供了 3 个关键功能。
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