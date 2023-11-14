Gen AI 有可能提高工作效率并释放数万亿美元的经济价值，但这些模型带来了新的复杂性和风险。无论您使用的 gen AI 模型还是传统 ML 模型，每个模型都需要治理。



IBM® watsonx.governance AI 治理工具包为用户提供了模型选项和灵活性。此工具包可用于管理基于 IBM® watsonx.ai 以及 Amazon Bedrock、Microsoft Azure 和 OpenAI 等第三方平台构建的 gen AI 模型。借助 watsonx.governance，您还可以管理第三方工具中构建的 ML 模型。客户可以为这两种模型种类选择云部署或本地部署。