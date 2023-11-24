发布日期：2023 年 11 月 29 日
撰稿人：Jacob Murel 博士、Eda Kavlakoglu
词干提取是几种文本规范化技术之一，它将原始文本数据转换为自然语言处理任务可读的格式。
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从搜索和查找功能到深度学习模型，机器很大程度上会根据形式来处理语言，而很多研究人员都认为计算机无法理解语言中的含义。2虽然某些人对后一点存在争议，但事实是：机器学习模型需经过训练才能将不同的单词识别为一个基本词的形态变体。例如，在搜索引擎或图书馆目录中，用户可能会提交仅包含一个单词的查询（例如，investing），但预计会出现使用任意曲折词形式的结果（例如，invest、investment、investments 等）。通过将派生词形式简化为一个词干，词干提取功能有助于信息检索系统将形态上相关的单词视为同一单词。3
对于很多文本挖掘任务（包括文本分类、聚类、索引等），词干提取可通过缩小机器学习算法的维度并根据概念对单词进行分组来协助提高准确性。降低算法维数可提高统计 NLP 模型的准确性和精度，例如主题模型和单词嵌入。4因此，在执行各种 NLP 任务（例如，词性标注的情感分析）时，词干提取可提高准确性。因此，词干提取便成为了开发大型语言模型的其中重要一步。
为了探讨词干提取算法运算之间的差异，我们可对莎士比亚《仲夏夜之梦》中的这句话进行处理：“爱情是不用眼睛而用心灵看着的，因此生着翅膀的丘匹德常被描成盲目。”（Love looks not with the eyes but with the mind, and therefore is winged Cupid painted blind.）在进行词干提取之前，用户必须对原始文本数据进行标记化。Python 自然语言工具包 (NLTK) 的内置标记器会将引用的文本输出为：
Tokenized: ['Love', 'looks', 'not', 'with', 'the', 'eyes', 'but', 'with', 'the', 'mind', ',', 'and', 'therefore', 'is', 'winged', 'Cupid', 'painted', 'blind', '.']
通过在多个词干提取器中运行标记化输出，我们可以观察到词干提取算法的不同之处。
Lovins 词干处理法是首个向大众公开的词干处理算法。从本质上讲，它的功能就是一个参数化程度很高的查找和替换函数。它可将每个输入标记与常见后缀列表进行比较，而每个后缀均以 29 条规则之一作为条件。如果在标记中发现该列表的后缀之一，并且删除后缀并不违反任何关联后缀的条件，此算法则会从标记中删除该后缀。然后，词干提取后的标记会通过另一组规则来运行，从而纠正词干词根中常见的畸形问题；例如，双字母（比如，hopping 变为 hopp 再变为 hop）。6
此代码使用 Python 词干提取库7，对标记化莎士比亚语录进行词干提取：
from stemming.lovins import stem from nltk.tokenize import word_tokenize text = "Love looks not with the eyes but with the mind, and therefore is winged Cupid painted blind." words = word_tokenize(text) stemmed_words = [stem(word) for word in words]
代码输出：
词干提取后：['Lov', 'look', 'not', 'with', 'th', 'ey', 'but', 'with', 'th', 'mind', ',', 'and', 'therefor', 'is', 'wing', 'Cupid', 'paint', 'blind', '.']
输出中显示了 Lovins 词干处理法如何正确地将变位和时态转换为基本形式（例如，painted 变为 paint），同时消除复数形式（例如，eyes 变为 eye）。但是，Lovins 词干提取算法也会返回很多格式有误的词干，例如 lov、th 和 ey。出现这些格式错误的词根词是因为删除了过多字符。在机器学习中，此类错误往往有助于揭示潜在的流程。
与 Lovins 词干提取器的后缀列表进行比较时，同时适合 love 和 the 的最长后缀是单字符 -e。该后缀的唯一附加条件是“词干无限制”，也就是说，无论剩余词干的长度如何，词干提取器都可以去掉 -e。遗憾的是，词干 lov 或 th 均不包含 Lovins 算法用于识别格式错误单词的任何特征，例如双字母或不规则复数。8
当此类格式错误的词干从算法中逃逸时，Lovins 词干处理法可将语义上不相关的单词简化为同一词干；例如，将 the、these 和 this 均简化为 th。当然，这三个单词均为指示词，因此它们具有相同的语法功能。但其他指示词（例如 that 和 those）却未简化为 th。这意味着 Lovins 词干处理法生成的词干无法正确代表词组。
与 Lovins 词干提取器相比，Porter 词干提取算法使用更加数学化的词干提取算法。从本质上讲，该词干提取器将给定标记中的每个字符分类为辅音 (c) 或元音 (v)，并将后续的辅音分组为 C，将后续的元音分组为 V。因此，词干提取器将每个单词标记表示为辅音和元音组的组合。以这种方式枚举后，词干提取器会通过一个规则列表运行每个单词标记，这些规则根据标记中元音辅音组的数量指定要删除的结尾字符。9由于英语本身遵循一般而非绝对的词法规则，因此 Porter 词干提取器算法用于确定后缀删除的系统标准可能会返回错误。
Python NLTK 包含内置的 Porter 词干提取器函数。此代码将 Porter 词干提取算法部署到标记化莎士比亚语录上：
from nltk.stem import PorterStemmer from nltk.tokenize import word_tokenize porter_stemmer = PorterStemmer() text = "Love looks not with the eyes but with the mind, and therefore is winged Cupid painted blind." words = word_tokenize(text) stemmed_words = [porter_stemmer.stem(word) for word in words]
此代码返回：
词干提取后：['love', 'look', 'not', 'with', 'the', 'eye', 'but', 'with', 'the', 'mind', ',', 'and', 'therefor', 'is', 'wing', 'cupid', 'paint', 'blind', '.']
与 Lovins 一样，Porter 正确地更改动词变位和名词复数。虽然缺少 Lovins 的其他格式错误词干（例如，将 love 改为 lov），但 Porter 词干提取算法仍然错误地删除 therefore 结尾的 -e。
根据 Porter 词干处理法的辅音-元音分组方法，therefore 会表示为 CVCVCVCV 或 C(VC)3V，同时附带表示辅音-元音组重复项的指数。
此算法的最后一个步骤为：如果某一单词未经任何词干提取处理，且其指数值大于 1，则从该单词的词尾（如果存在）去除 -e。Therefore 的指数值等于 3，且它不含该算法的其他条件中列出的任何后缀。10因此，therefore 会变为 therefor。
诚然，这是 Porter 词干提取法的唯一错误，而它或许可以证明为何它是使用最广泛的词干提取算法。事实上，Porter 词干提取法为后来出现的词干提取算法奠定了基础。
Snowball 词干提取器是 Porter 词干提取器的更新版本。虽然它旨在实施一组更强大的规则来确定后缀删除，但它仍然容易出现许多相同错误。与 Porter 词干提取器非常相似，Python NLTK 包含内置的 Snowball 词干提取器函数：
from nltk.stem.snowball import SnowballStemmer from nltk.tokenize import word_tokenize stemmer = SnowballStemmer("english", True) text = "There is nothing either good or bad but thinking makes it so." words = word_tokenize(text) stemmed_words = [stemmer.stem(word) for word in words]
此方法会产生与 Porter 词干提取法相同的莎士比亚文本输出，从而错误地将 therefore 简化为 therefor：
词干提取后：['love', 'look', 'not', 'with', 'the', 'eye', 'but', 'with', 'the', 'mind', ',', 'and', 'therefor', 'is', 'wing', 'cupid', 'paint', 'blind', '.']
Snowball 词干提取法与 Porter 词干提取法的主要区别在于两个方面。首先，虽然 Lovins 与 Porter 词干提取法仅会提取英语单词，但 Snowball 词干提取法却可提取以各种其他罗马文字语言书写的文本；例如，荷兰语、德语、法语甚至还有俄语。其次，通过 Python NLTK 库实现的 Snowball 词干提取法可忽略非索引字。非索引字是指在预处理期间从数据集中删除的非通用单词的集合。Snowball 词干提取法的预定义非索引字列表包含缺少直接概念定义的单词，而这些单词会更多地用于语法功能而非语义功能。Snowball 词干提取法的英语非索引字列表中包含的非索引字包括 the、a、being 等。11
许多资料将 Lancaster 词干提取器（也称为 Paice 词干提取器）描述为英语语言词干提取器中最激进的词干提取器。Lancaster 词干提取器包含 100 多条规则，这些规则规定用其他字符串（如果有）替换哪些结尾字符串（如果存在）。词干提取器遍历每个单词标记，并根据所有规则进行检查。如果标记的结尾字符串与规则的结尾字符串匹配，则算法执行规则的描述操作，然后再次通过所有规则运行转换后的新单词。词干提取器遍历所有规则，直到给定标记在不进行转换的情况下通过所有规则。12
虽然在 Python NLTK 中不可用，但 Lancaster 词干提取器在词干库中可用：13
from stemming.paicehusk import stem from nltk.tokenize import word_tokenize text = "Love looks not with the eyes but with the mind, and therefore is winged Cupid painted blind." words = word_tokenize(text) stemmed_words = [stem(word) for word in words]
此代码会将标记化后的莎士比亚文本段落的词干提取为：
Stemmed: ['Lov', 'look', 'not', 'with', 'the', 'ey', 'but', 'with', 'the', 'mind', ',', 'and', 'theref', '', 'wing', 'Cupid', 'paint', 'blind', '.']
显然，Lancaster 词干提取器的迭代方法是词干提取器中最激进的，如 theref 所示。首先，Lancaster 词干提取器具有规则“e1>”。此规则删除单字符 -e，且不进行替换。算法从 therefore 中删除 -e 之后，它会通过每条规则运行新的 therefor。新转化的单词符合规则“ro2>”。此规则删除两个字符的后缀，-or，且不进行替换。因此，生成的词干 theref 不符合任何其他算法的任何其他规则，因此作为词干基础返回。与 Lovins 不同，Lancaster 算法无法解决格式错误的单词。
虽然研究证明词干提取在提高 NLP 任务准确性方面发挥作用，但词干提取确实存在两个主要问题，需要用户注意。词干提取过度是指将两个语义不同的词简化为相同的词根，从而导致混淆。词干提取不足表示没有将两个语义相关的词简化为相同的词根。17词干提取过度示例：Lancaster 词干提取器将 wander 简化为 wand，这两个术语在英语中具有不同语义。然而，Porter 和 Lovins 词干提取器根本不会改变 wander。词干提取不足示例：Porter 词干提取器不会将 knavish 简化为 knavish，也不会将 knave 简化为 knave，但它们确实具有相同的语义词根。相比之下，Lovins 词干提取器会将这两个词简化为 knav。
虽然各有相似的用途和目标，但词干提取和词形还原在细微却又关键的很多方面又有所不同。文献通常会将词干提取描述为更具启发式，而其本质则是从单词中剥离常见后缀以生成词根。相比之下，词形还原会对不同单词进行更详细的形态分析，以确定词典基本形式，从而同时去除后缀和前缀。虽然词干提取速度更快、更易实现，但很多深度学习工具开发人员可能更偏爱词形还原，因为它的剥离流程更为细致入微。
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IBM 研究人员对阿拉伯语文本中的单词语素切分方法进行比较，并证明它们对 NLP 任务的重要性。
IBM Watson Explorer 文档可指导用户完成词干过度提取和词干欠提取的快速修复。
1 Ruslan Mitkov，《牛津计算语言学手册》，第 2 版，Oxford University Press，2014 年。
2 Emily Bender and Alexander Koller, “Climbing towards NLU: On Meaning, Form, and Understanding in the Age of Data,” Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, 2020, pp. 5185-5198, https://aclanthology.org/2020.acl-main.463/ (link resides outside ibm.com)
3 Steven Bird、Ewan Klein 和 Edward Loper，《使用 Python 进行自然语言处理》，O'Reilley，2009 年。
4 Gary Miner、Dursun Delen、John Elder、Andrew Fast、Thomas Hill 和 Robert A. Nisbet，《非结构化文本数据应用的实用文本挖掘和统计分析》，Academic Press，2012 年。
5 Christopher Manning and Hinrich Schütze, Foundations of Statistical Natural Language Processing, MIT Press, 1999.
6 Julie Beth Lovins，“词干提取算法的开发”，《机械翻译和计算语言学》，第 11 期，第 1 号和第 2 号，1968 年，第 22-31 页，
https://aclanthology.org/www.mt-archive.info/MT-1968-Lovins.pdf（ibm.com 外部链接）
7 https://pypi.org/project/stemming/1.0/ (link resides outside ibm.com)
8 Julie Beth Lovins，“词干提取算法的开发”，《机械翻译和计算语言学》，第 11 期，第 1 号和第 2 号，1968 年，第 22-31 页，
https://aclanthology.org/www.mt-archive.info/MT-1968-Lovins.pdf（ibm.com 外部链接）
9 Martin Porter, "An algorithm for suffix stripping", Program: electronic library and information systems, Vol. 14, No. 3, 1980, pp. 130-137, https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/eb046814/full/html (link resides outside ibm.com)
10 Martin Porter，“后缀剥离算法”，《程序：电子图书馆和信息系统》，第 14 期，第 3 号，1980 年，第 130-137 页，https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/eb046814/full/html（ibm.com 外部链接）
11 Martin Porter, “Snowball: A language for stemming algorithms,” 2001, https://snowballstem.org/texts/introduction.html (link resides outside ibm.com)
12 Chris Paice，“新词干提取法”，《ACM SIGIR 论坛》，第 24 期，第 3 号，1990 年，第 56–61 页，https://dl.acm.org/doi/10.1145/101306.101310（ibm.com 外部链接）
13 https://pypi.org/project/stemming/1.0/ (link resides outside ibm.com)
14 Y. A. Alhaj, J. Xiang, D. Zhao, M. A. A. Al-Qaness, M. Abd Elaziz and A. Dahou, "A Study of the Effects of Stemming Strategies on Arabic Document Classification," IEEE Access, Vol. 7, pp. 32664-32671, https://ieeexplore.ieee.org/document/8664087 (link resides outside ibm.com). Janneke van der Zwaan, Maksim Abdul Latif, Dafne van Kuppevelt, Melle Lyklema, Christian Lange, "Are you sure your tool does what it is supposed to do? Validating Arabic root extraction," Digital Scholarship in the Humanities, Vol. 36, 2021, pp. 137–150, https://academic.oup.com/dsh/article/36/Supplement_1/i137/5545478?login=false (link resides outside ibm.com)
15 Ratnavel Rajalakshmi、Srivarshan Selvaraj、Faerie Mattins、Pavitra Vasudevan 和 Anand Kumar，“最热门话题：使用转换法和增强词干提取对泰米尔语中的仇恨与冒犯性内容进行识别”，《计算机语音与语言》，第 78 期，2023 年，https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0885230822000870?via%3Dihub（ibm.com 外部链接）
16 Siba Sankar Sahu and Sukomal Pal, "Building a text retrieval system for the Sanskrit language: Exploring indexing, stemming, and searching issues," Computer Speech & Language, Vol. 81, 2023, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0885230823000372?via%3Dihub (link resides outside ibm.com)