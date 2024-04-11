隐含狄利克雷分布 (LDA)（不要与机器学习中的线性判别分析混淆 ）是一种贝叶斯主题建模方法。简而言之，LDA 是一种有条件的概率式主题建模。

主题建模是一种自然语言处理 (NLP) 技术，它在大型文本数据集上应用无监督学习 ，以生成从这些文档中得出的术语摘要集。这些术语旨在代表整个文集的主要专题集。通过这种方式，主题模型旨在发现文件集的潜在主题或主题特征。1

用户可以使用 scikit-learn 或 sklearn 的自然语言工具包 （链接位于 ibm.com 以外）(NLTK) 和 Python 中的 gensim （链接位于 ibm.com 以外）轻松生成 LDA 主题模型。R 中的 topicmodels （链接位于 ibm.com 以外）和 lda （链接位于 ibm.com 以外） 包也包含用于生成 LDA 主题模型的函数。