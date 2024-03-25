发布日期：2024 年 3 月 30 日
作者： Jacob Murel 博士、Eda Kavlakoglu
主题模型是一种通过单词组总结文本数据的无监督 NLP 方法。它们有助于文本分类和信息检索任务。
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作为一种无监督学习方法，主题模型不需要用户生成的训练数据标签，这与监督学习的文本分类任务不同。相反，主题模型会生成大量文档，并以词组（称为主题）的形式标注主题信息。3但是，主题模型是如何生成这些词组的呢？
主题建模本质上是将文本集合中的每个单独文档视为一个词袋模型。这意味着主题建模算法忽略了词序和上下文，只关注单词在每个文档中出现的频率以及它们同时出现的频率。4
大多数主题建模方法都是从生成文档术语矩阵开始的。该矩阵对文本数据集进行建模，以文档作为行、单词作为列，或者相反。矩阵中的值表示给定单词在每个文档中出现的频率。然后，可以使用该矩阵生成一个向量空间，其中 n 个词等于 n 维。给定行的值表示该文档在向量空间中的位置。因此，使用相似词组中的单词且频率相近的文档在向量空间中会更接近。从这里开始，主题模型将向量空间中的邻近度视为共享相似概念内容或主题的文档。5
然而，主题模型并非词袋的同义词。后者仅会计算文档集合中单词的出现数量，而主题模型则会将通常共同出现的单词划分为主题集。每个主题均会被建模为单词词汇表中的一个概率分布模型。然后，集合中的每个文档均会根据这些主题进行表示。6通过此方式，主题模型本质上是尝试对生成相关文档的话语（即主题）进行逆向工程。7
主题建模算法与其说是一项任务的替代方法，不如说是为了解决最初在词袋模型中发现的问题而进行的连续改进。词频-逆文档频率 (TF-IDF) 是对词袋模型的一种改进，它通过考虑每个词在整个文本集合中每个文档的出现频率，来解决那些常见但语义上无关紧要的词汇所导致的问题。潜在语义分析建立在 TF-IDF 之上，主要目的是解决多义词和同义词问题。这催生了概率潜在语义分析，并从中发展出潜在狄利克雷分配。后者的显著特征是集合中的所有文档共享同一组主题，尽管比例各不不同。8
潜在语义分析 (LSA)（也称为潜在语义索引）采用一种称为奇异值分解的技术，以减少文档-术语矩阵的稀疏性。这就缓解了多义词和同义词造成的问题，即多义词或同义词。
数据稀疏性实质上表示给定数据集中的大多数数据值为 null（即空值）。在构建文档术语矩阵时经常会发生这种情况，其中每个单词都是一个单独的行和向量空间维度，因为文档通常会缺少其他文档中可能更频繁出现的大多数单词。当然，文本数据预处理技术，例如停用词删除或词干提取和词形还原，可以帮助减小矩阵的大小。LSA 提供了一种更有针对性的方法来降低稀疏性和维度。
LSA 首先会从“文档-词频”矩阵开始，而该矩阵会显示每个单词在每个文档中出现的次数。由此，LSA 可生成“文档-文档”矩阵和“词频-词频”矩阵。如果“文档-词频”矩阵维度被定义为 d 个文档乘以 w 个单词，“文档-文档”矩阵则是 d 乘以 d，而“词频-词频”矩阵则是 w 乘以 w。“文档-文档”矩阵中的每个值均表示每个文档共有的单词数。“词频-词频”矩阵中的每个值则表示两个术语同时出现的文档数。9
利用这两个附加矩阵，LSA 算法对初始文档-术语矩阵进行奇异值分解，产生新的特殊特征向量矩阵。这些特殊矩阵将原始文档-术语关系分解为线性独立的因子。由于这些因子中有许多接近零，因此被视为零并从矩阵中删除。这会减小模型的尺寸。10
一旦通过奇异值分解降低了模型维度，LSA 算法便会使用余弦相似度来比较低维空间中的文档。余弦相似度表示矢量空间中两个向量之间角度的测量值。它可为 -1 到 1 之间的任一值。余弦分数越高，则说明两份文档越相似。余弦相似度可由以下公式来表示，其中 x 和 y 表示矢量空间中的两个项目向量：11
在这里，我们有两个主题，可能被描述为移民（主题 1）和天文学（主题 2）。每个单词的得分是该关键词在给定主题中出现的概率。每份文档所附的概率是该文档属于混合主题的概率，考虑到该文档中每个主题的单词的分布和共同出现情况。例如，表格第一行列出了主题 1 下的边框 ，概率为 40%，主题 2 中的空格，概率为 60%。这些百分比表示各自词语在整个语料库中出现在该主题中的概率。第一行文档内容为文档 1：主题 1：.95，主题 2：.05。这意味着，根据文档 1 中出现的单词，该模型预测文档 1 95% 来自主题 1，5% 来自主题 2。换句话说，我们假设的 LDA 模型假设这些是用于生成模型的主题和主题比例。
当然，多义词尤其会给这种离散分类带来问题，例如，alien 可能指人类移民，也可能指地外生物。如果我们的算法在文档中遇到 alien，它如何确定该单词（乃至文档）属于哪个主题？
在为单词分配主题时，LDA 算法使用所谓的吉布斯采样。吉布斯采样公式为：
要理解该方程的精确运算和超参数，需要统计学和马尔可夫链蒙特卡洛技术（后者通常用于强化学习）方面的基础知识。尽管如此，我们可以总结该方程的主要组成部分：
请注意，吉布斯采样是一个迭代流程。换言之，一个单词并不会被采样一次，被分配一个主题，然后便被扔到一边。相反，吉布斯采样会对每个单词进行多次迭代，从而根据彼此的情况更新主题词的概率。13
主题模型存在很多用例，其范围涵盖从文学批评14到生物信息学15，再到社交媒体中的仇恨言论检测。16与很多 NLP 任务一样，多年来的主题建模研究有很大一部分均涉及英语和其他拉丁文字语言。然而，最近有研究探索了针对阿拉伯语和其他非拉丁语言的主题建模方法。17
眼下正在进行的研究还涉及主题模型的评估指标。事实上，没有一个指标已用于评估主题模型。过去的评估指标采用了定性与定量的方法。前者需要大量的领域特定知识来评估主题模式关键术语的可解释性。18定量测量则包括对数似然和连贯分数，它们旨在衡量模型中主题的可能性和连贯性。19然而，大量研究认为，此类定量指标可能并不可靠。20
为了解决与主题模型评估相关的问题，一项研究调查了人工智能应用程序，特别是大型语言模型 (LLM)，作为针对特定研究目标设计和评估 LDA 模型的一种手段。该研究认为，LLM 可以帮助解决主题建模中长期存在的问题，即如何确定和评估适当的主题数量。21其他研究也转向 LLM 应用程序作为解决主题建模中评估差距的一种手段。22
1 Daniel Jurafsky 和 James Martin，《语音和语言处理：自然语言处理、计算语言学、语音识别导论》，第 3 版，2023 年，https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/（ibm.com 外部链接）。
2 Jay Alammar 和 Maarten Grootendorst，Hands-On Large Language Models，O’Reilly，2024 年。
3 David Blei，“Probabilistic Topic Models”，《Communications of the ACM》，第 55 卷，第 4 期，2012 年，第 77-84 页。
4 Matthew Jockers，《Text Analysis with R for Students of Literature》，Springer，2014 年。
5 Cole Howard、Hobson Lane 和 Hannes Hapke，《Natural Language Processing in Action》，Manning Publications，2019 年。Sowmya Vajjala、Bodhisattwa Majumder、Anuj Gupta，《Harshit Surana Practical Natural Language Processing》，O’Reilly，2020 年。
6 Chandler Camille May，“Topic Modeling in Theory and Practice”，专题论文，John Hopkins University，2022 年。
7《实用自然语言处理》，O’Reilly。David Blei，“概率话题模型”，《ACM 通信》，第 55 期，第 4 号，2012 年，第 77-84 页。
8 Cole Howard、Hobson Lane 和 Hannes Hapke，Natural Language Processing in Action，Manning Publications，Deerwester，“Indexing by Latent Semantic Analysis”，David Blei，“Probabilistic Topic Models”，Communications of the ACM，第 55 卷，第 4 期，2012 年，第 77-84 页。
9 Hana Nelson，Essential Math for AI，O’Reilly，2023 年。Scott Deerwester、Susan Dumais、George Furnas、Thomas Landauer 和 Richard Harshman，“Indexing by Latent Semantic Analysis”，Journal of the American Society for Information Science，第 41 卷，第 6 期，1990 年，第 391-407 页，https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/%28SICI%291097-4571%28199009%2941%3A6%3C391%3A%3AAID-ASI1%3E3.0.CO%3B2-9（ibm.com 外部链接）。
10 Scott Deerwester、Susan Dumais、George Furnas、Thomas Landauer 和 Richard Harshman，“通过潜在语义分析创建索引”，《美国信息科学学会杂志》，第 41 期，第 6 号，1990 年，第 391-407 页，https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/%28SICI%291097-4571%28199009%2941%3A6%3C391%3A%3AAID-ASI1%3E3.0.CO%3B2-9（ibm.com 外部链接）。
11 Elsa Negre，《Information and Recommender Systems》，第 4 期，Wiley-ISTE，2015 年。Hana Nelson，《Essential Math for AI》，O’Reilly，2023 年。
12 Sowmya Vajjala、Bodhisattwa Majumder、Anuj Gupta、Harshit Surana，《实用自然语言处理》，O'Reilly，2020 年。David Blei、Andrew Ng 和 Michael Jordan，“隐含狄利克雷分布”，《Journal of Machine Learning Research》，第 3 期，2003 年，第 993-1022 页。
13 Zhiyuan Chen 和 Bing Liu，“Topic Models for NLP Applications”，Encyclopedia of Machine Learning and Data Science，Springer，2020 年。
14 Derek Greene，James O'Sullivan 和 Daragh O'Reilly，“Topic modelling literary interviews from The Paris Review”，Digital Scholarship in the Humanities，2024 年，https://academic.oup.com/dsh/article/39/1/142/7515230?login=false（ibm.com 外部链接）。
15 Yichen Zhang、Mohammadali (Sam) Khalilitousi 和 Yongjin Park，“Unraveling dynamically encoded latent transcriptomic patterns in pancreatic cancer cells by topic modeling”，Cell Genomics，第 3 卷，第 9 期，2023 年，https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10504675/（ibm.com 外部链接）。
16 Richard Shear、Nicholas Johnson Restrepo、Yonatan Lupu 和 Neil F. Johnson，“Dynamic Topic Modeling Reveals Variations in Online Hate Narratives”，《智能计算》，2022 年，https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-10464-0_38（ibm.com 外部链接）。
17 Abeer Abuzayed 和 Hend Al-Khalifa，“BERT for Arabic Topic Modeling: An Experimental Study on BERTopic Technique”，Procedia Computer Science，2021 年，第 191-194 页，https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050921012199（ibm.com 外部链接）。Raghad Alshalan、Hend Al-Khalifa、Duaa Alsaeed、Heyam Al-Baity 和 Shahad Alshalan，“Detection of Hate Speech in COVID-19--Related Tweets in the Arab Region: Deep Learning and Topic Modeling Approach”，《Journal of Medical Internet Research》，第 22 期，第 12 号，2020 年，https://www.jmir.org/2020/12/e22609/（ibm.com 外部链接）。
18 Matthew Gillings 和 Andrew Hardie，“The interpretation of topic models for scholarly analysis: An evaluation and critique of current practice”，Digital Scholarship in the Humanities，第 38 卷，第 2 期，2023 年，第 530–543 页，https://academic.oup.com/dsh/article-abstract/38/2/530/6957052（ibm.com 外部链接）。
19 Chandler Camille May，“Topic Modeling in Theory and Practice”，专题论文，John Hopkins University，2022 年。
20 Zachary Lipton，“The Mythos of Model Interpretability: In machine learning, the concept of interpretability is both important and slippery”，Queue，第 13 卷，第 3 期，2018 年，第 31-57 页，https://dl.acm.org/doi/10.1145/3236386.3241340（ibm.com 外部链接）。Caitlin Doogan 和 Wray Buntine，“Topic Model or Topic Twaddle? Re-evaluating Semantic Interpretability Measures”，《Proceedings of the 2021 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies》，2021 年，第 3824-3848 页，https://aclanthology.org/2021.naacl-main.300.pdf（ibm.com 外部链接）。Alexander Hoyle、Pranav Goel、Andrew Hian-Cheong、Denis Peskov、Jordan Boyd-Graber 和 Philip Resnik，“Is Automated Topic Model Evaluation Broken? The Incoherence of Coherence”，Advances in Neural Processing Systems，第 34 卷，2021 年，https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2021/hash/0f83556a305d789b1d71815e8ea4f4b0-Abstract.html（ibm.com 外部链接）。
21 Dominik Stammbach、Vilém Zouhar、Alexander Hoyle、Mrinmaya Sachan 和 Elliott Ash，“使用大型语言模型重新审视自动主题模型评估”，《2023 年自然语言处理实证方法会议论文集》，2023 年，https://aclanthology.org/2023.emnlp-main.581/（ibm.com 外部链接）。
22 Eric Chagnon、Ronald Pandolfi、Jeffrey Donatelli 和 Daniela Ushizima，“Benchmarking topic models on scientific articles using BERTeley”，《Natural Language Processing Journal》，第 6 期，2024 年，第 2949-7191 页，https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949719123000419（ibm.com 外部链接）。Han Wang、Nirmalendu Prakash、Nguyen Khoi Hoang、Ming Shan Hee、Usman Naseem 和 Roy Ka-Wei Lee，“Prompting Large Language Models for Topic Modeling”，《2023 年 IEEE 大数据国际会议论文集》，2023 年，第 1236-1241 页，https://www.computer.org/csdl/proceedings-article/bigdata/2023/10386113/1TUOz14EiBy（ibm.com 外部链接）。