潜在语义分析 (LSA)（也称为潜在语义索引）采用一种称为奇异值分解的技术，以减少文档-术语矩阵的稀疏性。这就缓解了多义词和同义词造成的问题，即多义词或同义词。

数据稀疏性实质上表示给定数据集中的大多数数据值为 null（即空值）。在构建文档术语矩阵时经常会发生这种情况，其中每个单词都是一个单独的行和向量空间维度，因为文档通常会缺少其他文档中可能更频繁出现的大多数单词。当然，文本数据预处理技术，例如停用词删除或词干提取和词形还原，可以帮助减小矩阵的大小。LSA 提供了一种更有针对性的方法来降低稀疏性和维度。

LSA 首先会从“文档-词频”矩阵开始，而该矩阵会显示每个单词在每个文档中出现的次数。由此，LSA 可生成“文档-文档”矩阵和“词频-词频”矩阵。如果“文档-词频”矩阵维度被定义为 d 个文档乘以 w 个单词，“文档-文档”矩阵则是 d 乘以 d，而“词频-词频”矩阵则是 w 乘以 w。“文档-文档”矩阵中的每个值均表示每个文档共有的单词数。“词频-词频”矩阵中的每个值则表示两个术语同时出现的文档数。9

利用这两个附加矩阵，LSA 算法对初始文档-术语矩阵进行奇异值分解，产生新的特殊特征向量矩阵。这些特殊矩阵将原始文档-术语关系分解为线性独立的因子。由于这些因子中有许多接近零，因此被视为零并从矩阵中删除。这会减小模型的尺寸。10

一旦通过奇异值分解降低了模型维度，LSA 算法便会使用余弦相似度来比较低维空间中的文档。余弦相似度表示矢量空间中两个向量之间角度的测量值。它可为 -1 到 1 之间的任一值。余弦分数越高，则说明两份文档越相似。余弦相似度可由以下公式来表示，其中 x 和 y 表示矢量空间中的两个项目向量：11