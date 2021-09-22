流程挖掘是业务流程管理的一种形式，它可帮助组织发现、评估和改进工作流程。在流程挖掘中，某一算法会应用于客户关系管理 (CRM) 或会计软件等 IT 系统的事件日志。该算法可发现事件日志数据中的趋势，并使用这些趋势来构建流程模型，以可视化在这些系统内执行的工作流程。流程挖掘算法还可用于增强现有流程模型，将流程模型与实际工作流程实例进行比较，以及模拟流程变化。

流程挖掘的主要优点在于它提供的数据。它可帮助企业使用事件日志数据来指导资源分配、工作流程优化、自动化以及其他关键业务决策。