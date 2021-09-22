每个企业归根结底都是业务流程的集合。流程可推动那个新产品的创造、促进服务的交付、执行公司政策、保持合规性，并确保组织始终朝着其总体目标迈进。
每个业务流程都是一系列相互关联、相互依存的复杂活动，它们相互配合并共同推动实现特定的业务成果。员工绩效审查、营销活动、内容创建、软件开发和销售均为常见的业务流程类型。为确保这些流程按预期运行，企业需要一种方法来轻松定义、分析、调整和监督每个工作流程。
组织已开发出将这些抽象的工作流程转化为具体、全面的图片的方法，以说明每个流程的内部运作方式。这些方法包括流程挖掘、流程建模和流程绘制。虽然每种技术均可帮助企业管理、优化和自动运行流程，但它们的实现方式却略有不同。
假设某一企业希望提高组织内采购流程的清晰度。那么，何时适合使用流程挖掘、流程建模或流程绘制呢？
为了获得采购流程的最全面视图，企业会结合使用这三者——用流程建模捕捉定量数据，用流程绘制捕捉定性数据，并用流程挖掘来确定改进机会：
流程挖掘使得业务流程管理成为一门学科，但在应用它之前必须满足某些先决条件：
流程建模有助于为企业提供支持其运营的工作流程的更客观视图。但是，这些模型无法捕获某些类型的数据：
流程绘制是一种快速灵活的方法，它可生成广泛的流程概览，但流程图有时可能不够准确，因为它们依赖员工提供的定性报告：
如果缺乏对业务流程的清晰了解，就无法实现业务自动化。换言之，企业必须准确了解工作流程中出现的情况，才能有效地自动执行任意步骤。流程挖掘、建模与绘制技术可提供定量与定性数据，以便企业对工作流程掌握无与伦比的透明度。通过全面了解现有流程的情况，企业可轻松开展大规模的自动化工作。
IBM Cloud Pak for Business Automation 具有内置的业务流程功能，可帮助组织准确了解其现有流程。通过将流程绘制、建模和挖掘应用于核心业务工作流程，企业可数字化并精准定位核心运营工作中的低效点或热点。
IBM Cloud Pak for Business Automation 是一套模块化的集成软件，它适用于任意混合云，以便快速解决最棘手的运营挑战。它包括市场上最广泛的人工智能驱动式自动化功能（内容、捕获、决策、工作流程和任务）以及灵活的模型，而这些模型可支持您从小规模开始，并根据需求的变化情况进行扩展。
IBM 还提供 IBM Process Mining，它是一种基于云的业务流程改进解决方案，且旨在帮助组织发现业务流程，然后识别瓶颈与效率低下问题以实现改进。团队可通过直观且易于访问的 Web 界面协同工作，以便记录并分析流程，从而提高工作效率。免费试用 30 天。