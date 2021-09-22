标签
业务自动化

流程挖掘、流程建模与流程绘制：有何区别？

业务办公室的业务发展主管，同时在准备项目会议以跟踪进度、里程碑并与他的团队沟通。

流程挖掘、流程建模和流程映射是直观呈现和分析业务流程不同但相关的方法。

每个企业归根结底都是业务流程的集合。流程可推动那个新产品的创造、促进服务的交付、执行公司政策、保持合规性，并确保组织始终朝着其总体目标迈进。

每个业务流程都是一系列相互关联、相互依存的复杂活动，它们相互配合并共同推动实现特定的业务成果。员工绩效审查、营销活动、内容创建、软件开发和销售均为常见的业务流程类型。为确保这些流程按预期运行，企业需要一种方法来轻松定义、分析、调整和监督每个工作流程

组织已开发出将这些抽象的工作流程转化为具体、全面的图片的方法，以说明每个流程的内部运作方式。这些方法包括流程挖掘流程建模和流程绘制。虽然每种技术均可帮助企业管理、优化和自动运行流程，但它们的实现方式却略有不同。

 

什么是流程挖掘？

流程挖掘业务流程管理的一种形式，它可帮助组织发现、评估和改进工作流程。在流程挖掘中，某一算法会应用于客户关系管理 (CRM) 或会计软件等 IT 系统的事件日志。该算法可发现事件日志数据中的趋势，并使用这些趋势来构建流程模型，以可视化在这些系统内执行的工作流程。流程挖掘算法还可用于增强现有流程模型，将流程模型与实际工作流程实例进行比较，以及模拟流程变化。

流程挖掘的主要优点在于它提供的数据。它可帮助企业使用事件日志数据来指导资源分配、工作流程优化、自动化以及其他关键业务决策。

什么是流程建模？

流程模型是通过对事件日志数据应用数据挖掘算法所生成工作流程的一种可视化表示。流程模型可为业务流程提供定量、客观的说明。这些模型包含大量的工作流程数据，其中包括事件、有关谁拥有或发起这些事件的日志、在工作流程中经历的路径、每个步骤的时间线、成功率等。流程建模可理解为流程挖掘的一个子组成部分—具体而言，它是该算法使用事件日志数据来生成工作流程模型的阶段。

流程建模的主要优点在于，它描绘了流程的真实面貌，而非企业可能认为它们存在的样子。通过利用事件日志数据，流程挖掘算法可创建定量模型，以提供此前无法实现的针对组织级工作流程的透明度。

什么是流程映射？

与流程建模类似，流程绘制是指创建业务流程的可视化表示。但是，流程模型的特点是数据驱动且定量，而流程图则是主观且定性。流程绘制通常由业务分析师或策略师着手处理，而这些人员会与目标流程的相关人员举行研讨会和访谈。然后，分析师或策略师会使用他们收集的信息手动或使用流程绘制软件来创建流程图。

流程绘制的主要优点在于它能以更以人为本的方式将工作流程可视化。流程图主要描述企业内不同人员和团队在特定流程中的参与情况，而非捕捉客观指标。

注意：流程模型和流程图均可直观表示流程，但它们无法互换。相反，它们突出了同一工作流程的不同方面。流程模型更偏向定量，而流程图则更偏向定性。

组织何时应使用流程挖掘、流程建模与流程绘制？

假设某一企业希望提高组织内采购流程的清晰度。那么，何时适合使用流程挖掘、流程建模或流程绘制呢？

  • 流程建模：如果组织想准确了解采购流程每一步的情况，则可使用流程建模。通过对采购流程事件日志数据应用数据挖掘算法，组织可生成一个全面的流程模型，从而为整个工作流程提供一个客观的视角。
  • 流程挖掘：如果组织已对其采购流程进行建模，并希望确定改进和优化的具体机会，流程挖掘则是最佳选择。流程挖掘可将实际工作流程与现有模型进行比较，从而凸显简化工作流程和提高模型准确性的机会。如果组织想在实施潜在改进之前对其进行测试，则还可使用流程挖掘来生成基于准确事件日志数据的假设模型。
  • 流程绘制：如果企业想明确采购流程中哪些部门负责哪个部分，流程图则是正确之选，因为它依赖定性数据和员工体验。此外，流程图还有助于阐明采购流程是如何跨部门划分的。

为了获得采购流程的最全面视图，企业会结合使用这三者——用流程建模捕捉定量数据，用流程绘制捕捉定性数据，并用流程挖掘来确定改进机会：

流程挖掘、流程建模和流程绘制的优缺点

流程挖掘使得业务流程管理成为一门学科，但在应用它之前必须满足某些先决条件：

  • 优点：流程挖掘可从 IT 系统事件日志中提取数据，并使其对企业团队切实可用。
  • 优点：流程挖掘算法可提升现有流程模型的准确性，并针对更改流程时会发生的情况生成假设模型。
  • 优点：流程挖掘可提供有关实际工作流程及其结果的数据驱动型视图，从而为企业提供更客观的商业智能，以指导资源分配、自动化计划、工作流程优化以及其他关键业务决策。
  • 缺点：组织需使用专用工具来部署流程挖掘，因为此方法依赖先进的数据挖掘算法。但是，员工不一定需要数据科学背景来进行流程挖掘，因为大多数流程挖掘工具会自动应用算法和生成模型。

流程建模有助于为企业提供支持其运营的工作流程的更客观视图。但是，这些模型无法捕获某些类型的数据：

  • 优点：流程模型可提供客观准确的流程表示，从而消除人为错误并超越假设，以揭示实际工作流程的样貌。
  • 优点：流程模型可直观地描绘定量流程数据，例如时间、成功率、错误率以及客观的可衡量结果，从而可对业务流程和业务逻辑进行更明智的分析。如果缺少流程模型，团队就只能定性讨论工作流程，而这不一定能反映现实情况。
  • 优点：流程模型可将抽象的工作流程转化为具体图像，以便更轻松地传播和讨论流程。
  • 缺点：流程模型无法捕捉员工在现实世界中体验工作流程的定性数据；它们只能反映事件日志中记录的数据。

流程绘制是一种快速灵活的方法，它可生成广泛的流程概览，但流程图有时可能不够准确，因为它们依赖员工提供的定性报告：

  • 优点：流程图可捕获定性数据，以便了解工作流程在实际员工活动和互动中的表现情况。
  • 优点：流程图无需太多的专用工具，而可相对快速和轻松地生成。
  • 缺点：由于流程图基于员工研讨会和访谈，因此不如流程模型客观，且可能包含有缺陷、不完整或不准确的信息。

通过 IBM 进行流程挖掘、流程建模和流程绘制

如果缺乏对业务流程的清晰了解，就无法实现业务自动化。换言之，企业必须准确了解工作流程中出现的情况，才能有效地自动执行任意步骤。流程挖掘、建模与绘制技术可提供定量与定性数据，以便企业对工作流程掌握无与伦比的透明度。通过全面了解现有流程的情况，企业可轻松开展大规模的自动化工作。

IBM Cloud Pak for Business Automation 具有内置的业务流程功能，可帮助组织准确了解其现有流程。通过将流程绘制、建模和挖掘应用于核心业务工作流程，企业可数字化并精准定位核心运营工作中的低效点或热点。

IBM Cloud Pak for Business Automation 是一套模块化的集成软件，它适用于任意混合云，以便快速解决最棘手的运营挑战。它包括市场上最广泛的人工智能驱动式自动化功能（内容、捕获、决策、工作流程和任务）以及灵活的模型，而这些模型可支持您从小规模开始，并根据需求的变化情况进行扩展。

IBM 还提供 IBM Process Mining，它是一种基于云的业务流程改进解决方案，且旨在帮助组织发现业务流程，然后识别瓶颈与效率低下问题以实现改进。团队可通过直观且易于访问的 Web 界面协同工作，以便记录并分析流程，从而提高工作效率。免费试用 30 天

作者

IBM Cloud Education Team

IBM Cloud Education
相关解决方案
业务自动化解决方案

利用 AI 和 IBM Automation 重新思考您的业务，让 IT 系统更具主动性，提升流程效率和员工的工作效率。

 探索自动化解决方案
自动化咨询服务

IBM 通过极致自动化咨询服务确保企业客户实现业务转型。

 业务自动化服务
IBM Cloud Pak for Business Automation

IBM Cloud Pak for Business Automation 是一套模块化的集成软件组件，用于运营管理和实现自动化。

 业务自动化
采取下一步行动

探索使用低代码工具快速实现智能自动化的业务流程自动化解决方案。

 探索自动化解决方案 阅读 IBM Automation 成功案例