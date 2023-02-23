为防止全球气温比工业化前水平升高超过 1.5°C (2.7°F)，很多国家设定了到 2050 年实现温室气体净零排放的目标。净零排放是指排放到大气中的温室气体与从大气中清除的气体量达到平衡。快速脱碳举措是实现净零排放的必要条件。

作为第一步，脱碳要求大幅减少人类活动向大气排放的温室气体。对于无法消除的残余排放物，必须采取措施将其从大气中去除。