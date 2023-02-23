脱碳既是缓解气候变化的一种方法，也是大幅度减少或消除大气中二氧化碳 (CO2) 和其他温室气体 (GHG) 排放的过程。
为防止全球气温比工业化前水平升高超过 1.5°C (2.7°F)，很多国家设定了到 2050 年实现温室气体净零排放的目标。净零排放是指排放到大气中的温室气体与从大气中清除的气体量达到平衡。快速脱碳举措是实现净零排放的必要条件。
作为第一步，脱碳要求大幅减少人类活动向大气排放的温室气体。对于无法消除的残余排放物，必须采取措施将其从大气中去除。
“脱碳”一词通常涵盖所有温室气体排放，包括二氧化碳、甲烷、一氧化二氮、六氟化硫、三氟化氮、全氟化碳和氢氟烃。温室气体的效力是通过其全球变暖潜力来衡量的，以 CO2 当量表示。
大气中排放的温室气体越多，地球变暖问题就越严重。地球温度越高，气候变化产生的影响就越大。
2015 年，近 200 个国家承诺签署《巴黎协定》，其既定目标是将地球变暖幅度限制在比工业化前水平高出 2°C (3.6°F) 的范围内。缔约方一致认为，努力将气温上升幅度限制在比工业化前水平高 1.5°C 的范围内可显著降低气候变化造成的风险和影响。
在 2022 年排放差距报告中，联合国环境规划署强调了减少全球温室气体排放的迫切需要。根据该报告，为了将全球气温上升限制在 1.5°C 以内，与目前的减排政策相比，必须在未来八年内减少 45% 的排放量。此外，这份联合国报告明确指出，在 2030 年之后，碳减排量必须继续迅速下降，以避免耗尽有限的剩余大气碳预算。
通过深度脱碳减少全球排放对于改变人类活动所造成的气候变化轨迹至关重要。
组织应根据对企业有意义的方面、存在哪些机会以及可切实实施的内容来制定脱碳策略。根据这些标准，组织可以采取几项关键战略：
能效是其中首当其冲的“燃料”，但这种燃料却无须使用。1 从内部寻找可消除能源浪费的方面并确定可提高效率的机会将有助于节省资源并减少能源系统排放。性能监控软件可识别人工监控可能忽略的能源使用问题。其他软件可用于根据关键绩效指标 (KPI) 来衡量资产绩效，并突出显示可减少能源消耗的领域。此外，在更新或升级设备时，也应选择节能技术。
电气化是指：将采用化石燃料的技术替换为采用电力作为清洁能源的技术的过程。这些技术支持的流程示例包括加热、冷却、通风、运输和制造。
如今，企业可改用低碳燃料或无碳可再生能源。这种转变可能采取在该组织的各项物业组合中安装太阳能等可再生能源发电技术的形式，或者通过合同安排从能源提供商那里采购可再生能源。无碳能源的示例包括风能、太阳能、水电和生物质能。
通过与供应链的上下游供应商开展合作，组织可以协作推进加速脱碳 (PDF)。
消除人类活动产生的所有温室气体排放量即使并非不可能，也将极具挑战性。因此，实现温室气体净零排放需通过自然流程或基于技术的解决方案来消除残余排放量。其中一项技术，称为碳捕集和封存，它涉及在排入大气之前先捕获各项流程产生的排放物，然后将捕获的排放物安全且永久地存储在地下深处或使其可供进一步处理。另一项技术是直接空气捕获技术，它利用风扇将空气移动到专门与二氧化碳结合的物质上，以便从空气中吸出二氧化碳。
如今，温室气体减排已成为大多数组织可持续发展战略和环境、社会和治理 (ESG) 报告的关键支柱。各大公司在设定和跟踪脱碳目标时应遵循的数据管理关键流程如下：
在开始减排之旅之前，组织必须先了解其运营产生的影响，并设定度量进展所参照的基线。数据是完成这些步骤的必要输入，因此战略决策和前期决策有助于最大限度地发挥这些数据的价值。此类决策包括需收集哪些数据、应将数据存储在哪里、如何构造和管理数据，以及如何确保数据的完整性和可审计性。制定用于度量绩效的基线和明确标准（例如，能源消耗和温室气体排放的减少量）可实现绩效评估并推动改进。
接下来，应确定瞄准哪个目标以及何时瞄准。此类目标的示例包括：使用 100％ 可再生电力为公司的运营提供动力，且公司消耗的 100％ 能源均来自可再生能源；以及，按照与政府间气候变化专门委员会建议相一致或较之更超前的时间表实现温室气体净零排放，从而将地球变暖幅度限制在比工业化前水平高出 1.5°C 以内。公开您的承诺，明确说明其范围以及您计划如何度量其进展。
目标一旦确定，就需要开始执行。具体执行可从将高级组织目标转化为切实可行的步骤开始，然后一直执行到单资产级别，例如制热、通风和空调系统。分解目标时可考虑众多维度，例如资产类型、排放源和位置。无论选择哪种方法，其中的关键都在于确定度量进度所需的数据、配置匹配的数据结构以及部署数据报告机制。
只有获得真实可靠的数据，组织才能有效识别哪些方面超出预期，哪些方面低于预期。卓越的数据管理平台需成为有助于为战略决策提供依据的工具。
很多组织正抓住此机会报告其环境绩效，以将其作为关键的竞争差异化因素。环境 KPI 的示例包括温室气体减排量以及能源和水的使用效率。对其他人来说，不断增加的监管要求以及利益相关者对可持续发展绩效信息的期望都会导致更频繁的报告。无论哪种方式，报告都需要强大的数据基础。它需要足够强大且能支持各种报告动机和框架。
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1 “Energy efficiency is the first fuel, and demand for it needs to grow,” IEA, Brian Motherway, Dec 2019.