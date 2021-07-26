什么是设施管理？

Business operations

什么是设施管理？

设施管理有助于确保建筑物和场地、基础设施和房地产的功能性、舒适性、安全性和效率。

设施管理包括：

  • 租赁管理，包括租赁管理和会计
  • 资本项目规划和管理
  • 维护和运营
  • 能源管理
  • 入住率与空间管理
  • 员工与住户体验
  • 应急管理和业务连续性
  • 不动产管理

设施管理的类型：有两个基本领域：硬设施管理（硬 FM）和软设施管理（软 FM）。

  • 硬 FM 涉及管道、电线、电梯以及供暖和制冷等有形资产。
  • 软 FM 专注于由人类执行的任务，例如托管服务、租赁会计、餐饮、安保和场地维护。

行业时事通讯

辅以专家洞察分析的最新科技新闻

通过 Think 时事通讯，了解有关 AI、自动化、数据等方面最重要且最有趣的行业趋势。请参阅 IBM 隐私声明

谢谢！您已订阅。

您的订阅将以英语提供。您会在每份时事通讯中找到一个取消订阅链接。您可以在此管理您的订阅或取消订阅。更多相关信息，请参阅我们的《IBM 隐私声明》。

设施管理有何重要性？

为了让人们尽其所能地完成工作并感受到他们与环境的融合感，他们需要住在安全、温馨和高效的建筑物内。设施管理涉及设施和场地内人员周围的一切事务。他们工作、娱乐、学习和生活的地方应该舒适、高效且可持续。

卓越的设施管理有助于您组织的盈利能力，从而会影响物业、建筑物和设备的短期与长期价值。您的工作可能对以下领域至关重要：

  • 空间优化
  • 指导资本项目
  • 能源管理和维护
  • 租赁会计
  • 工作场所体验

深入了解设施管理

人们 87% 的时间都在建筑物中度过。了解如何改进您的运营，让建筑物内的人更加舒适地生活并最大限度地提高效率。

IDC 将 IBM TRIRIGA 评为领导者

在其首份全球综合工作场所管理系统 (IWMS) MarketScape 报告中，市场研究公司 IDC 重点介绍了 TRIRIGA 的创新性、灵活性、功能和行业专业知识。

AI 学院

成为 AI 专家

获取相关知识，以确定 AI 投资的优先级，从而推动业务增长。立即开始观看我们的免费 AI 学院视频，引领 AI 在组织中的未来应用。
观看系列视频

数据表明了设施管理的重要性

30% 的节余

不动产是组织的第二高成本，而有效的空间管理可节省高达 30% 的成本。¹

超过预算 80%

基建项目平均超过预算 80%，且比计划落后 20 个月，但采用基建项目管理技术可使整个项目成本降低多达 45%。²

43% 的营业额差异

员工敬业度排名靠前的公司的人员流动率下降 59%，生产力提高 17%，缺勤率则降低 41%。3

30%–50% 的节余

具有集成系统的智能建筑可为低效的现有建筑节能 30%-50%。4

设施管理技术

设施管理涉及的技术包括软件和系统。建筑环境会通过物联网 (IoT) 传感器、Wi-Fi、计量表、仪表和智能设备生成大量数据。

最有效的解决方案能支持设施管理部门通过将分析和人工智能 (AI) 融入集成工作场所管理系统 (IWMS) 来充分利用这些数据。这些技术提供的认知能力使得计算机辅助设施管理成为可能—因此您可以分析数据并从中学习，从而实现实时可见性、执行预测性设施维护并打造更高效、更具成本效益的环境。

设施管理的职能

在众多行业和各种规模的公司中，设施经理肩负着各种重要的日常职责。这些经理既需要提前规划，又需要在任意一天内为各种任务做好准备。而经理的职责通常包括：

  • 不动产管理
  • 资本项目和规划
  • 入住率与空间管理
  • 租赁管理和会计
  • 工作场所体验

还有一些方法可提高每项职责的绩效，以填满经理的日程安排：

  • 提高运营效率
  • 营造一个有利于提高工作效率的环境
  • 寻找并采用技术解决方案
  • 确保符合法规要求
  • 将设施和员工所面临的风险降至最低
  • 降低能源消耗成本
  • 减少不动产组合的碳排放

设施管理的未来趋势

随着众多企业返回办公室，理想情况下，工作场所将成为员工想要聚集和协作的目的地，以便安全地进行互动。

后疫情时代的新型工作空间必须满足更多需求。工作效率是否意味着要保持面对面工作或是节省员工的通勤时间？了解构建混合工作空间模式的优势和挑战。

为员工提供更好的工作场所体验。新冠疫情、员工期望和科技正在重新定义“理想的工作场所”。这一经历仍然可能意味着敬业且效率出众的员工与面临离职甚至更多混乱的公司之间存在的区别。了解如何打造这一新体验

设施管理成功案例

国际服务系统 (ISS)

了解 ISS 如何利用 TRIRIGA 实现全球超 25,000 座建筑物的设施管理转型。随着建筑物和环境变得更为个性化、直观且易于使用，特定的设施管理示例可展现 IoT 的价值。
IBM 全球房地产 (GRE)

随着新冠疫情的爆发，GRE 通过使用自己的解决方案将 IBM 全球 95% 的员工从办公室转移到家里办公。现在，我们正在准备移动回办公室，且能监控与疫情相关的协议的遵守情况并验证健康凭据。

 阅读成功案例
相关解决方案
Maximo 企业资产管理软件

使用 IBM Maximo Application Suite 优化计划、资源和资产的性能。

 深入了解 Maximo Application Suite
资产生命周期管理 (ALM) 软件和解决方案

使用 AI 和数据洞察分析自始至终优化资产性能。

 深入了解 ALM 解决方案
运营咨询服务

利用丰富的数据和强大的 AI 技术实现运营转型，以便整合优化流程并实现智能增长。

         深入了解运营咨询服务
    采取后续步骤

    借助 IBM Maximo Application Suite 这套集成智能软件，充分利用您的企业资产。通过使用高级分析、AI 和自动化（包括预测性维护），更有效地管理和监控资产，从而提高资产可靠性。

    深入了解 Maximo Application Suite 预约实时演示