为了让人们尽其所能地完成工作并感受到他们与环境的融合感，他们需要住在安全、温馨和高效的建筑物内。设施管理涉及设施和场地内人员周围的一切事务。他们工作、娱乐、学习和生活的地方应该舒适、高效且可持续。

卓越的设施管理有助于您组织的盈利能力，从而会影响物业、建筑物和设备的短期与长期价值。您的工作可能对以下领域至关重要：