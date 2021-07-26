设施管理有助于确保建筑物和场地、基础设施和房地产的功能性、舒适性、安全性和效率。
设施管理包括：
设施管理的类型：有两个基本领域：硬设施管理（硬 FM）和软设施管理（软 FM）。
为了让人们尽其所能地完成工作并感受到他们与环境的融合感，他们需要住在安全、温馨和高效的建筑物内。设施管理涉及设施和场地内人员周围的一切事务。他们工作、娱乐、学习和生活的地方应该舒适、高效且可持续。
卓越的设施管理有助于您组织的盈利能力，从而会影响物业、建筑物和设备的短期与长期价值。您的工作可能对以下领域至关重要：
人们 87% 的时间都在建筑物中度过。了解如何改进您的运营，让建筑物内的人更加舒适地生活并最大限度地提高效率。
在其首份全球综合工作场所管理系统 (IWMS) MarketScape 报告中，市场研究公司 IDC 重点介绍了 TRIRIGA 的创新性、灵活性、功能和行业专业知识。
不动产是组织的第二高成本，而有效的空间管理可节省高达 30% 的成本。¹
基建项目平均超过预算 80%，且比计划落后 20 个月，但采用基建项目管理技术可使整个项目成本降低多达 45%。²
具有集成系统的智能建筑可为低效的现有建筑节能 30%-50%。4
设施管理涉及的技术包括软件和系统。建筑环境会通过物联网 (IoT) 传感器、Wi-Fi、计量表、仪表和智能设备生成大量数据。
最有效的解决方案能支持设施管理部门通过将分析和人工智能 (AI) 融入集成工作场所管理系统 (IWMS) 来充分利用这些数据。这些技术提供的认知能力使得计算机辅助设施管理成为可能—因此您可以分析数据并从中学习，从而实现实时可见性、执行预测性设施维护并打造更高效、更具成本效益的环境。
在众多行业和各种规模的公司中，设施经理肩负着各种重要的日常职责。这些经理既需要提前规划，又需要在任意一天内为各种任务做好准备。而经理的职责通常包括：
还有一些方法可提高每项职责的绩效，以填满经理的日程安排：
了解 ISS 如何利用 TRIRIGA 实现全球超 25,000 座建筑物的设施管理转型。随着建筑物和环境变得更为个性化、直观且易于使用，特定的设施管理示例可展现 IoT 的价值。
随着新冠疫情的爆发，GRE 通过使用自己的解决方案将 IBM 全球 95% 的员工从办公室转移到家里办公。现在，我们正在准备移动回办公室，且能监控与疫情相关的协议的遵守情况并验证健康凭据。
使用 IBM Maximo Application Suite 优化计划、资源和资产的性能。
使用 AI 和数据洞察分析自始至终优化资产性能。
利用丰富的数据和强大的 AI 技术实现运营转型，以便整合优化流程并实现智能增长。
借助 IBM Maximo Application Suite 这套集成智能软件，充分利用您的企业资产。通过使用高级分析、AI 和自动化（包括预测性维护），更有效地管理和监控资产，从而提高资产可靠性。